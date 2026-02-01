Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीमुळे २०२५ मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प आणि जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:53 PM
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Union Budget 2026 News In Marathi : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीमुळे २०२५ मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प आणि जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, मोदी सरकार 3.0 चा हा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली जात आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल आहे. नियोजित शहरीकरण, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन आणि गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलून, या अर्थसंकल्पाने एक मजबूत पाया रचला आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये आणि शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन आणि सिंचनासाठी ₹१२ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.”

तसेच ते पुढे म्हणाले, लखपती दीदी योजनेच्या यशानंतर, महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल आणि औद्योगिक संधी बांधण्याची योजना आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहांची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा स्थापन करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रासाठी खूप मौल्यवान ठरेल.

जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबला पुढील पाच वर्षांत ५००० कोटी मिळतील, ज्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), पुणे महानगर प्रदेश आणि नागपूर महानगर विकास केंद्राला फायदा होईल.

हेदेखील वाचा : Budget 2026 Live: “गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक स्थिती…”; बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान

तत्पूर्वी, २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताची अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी, विकास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी तीन प्रमुख कर्तव्ये किंवा जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या.

बायोफार्मास्युटिकल्ससाठी १०००० कोटी रुपयांची तरतूद

अर्थमंत्र्यांनी देशातील बायोफार्मास्युटिकल्ससाठी १०००० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. ही तरतूद पाच वर्षांत करण्याचं नियोजन आहे. त्यांनी सांगितलं की, देशाला बायोफार्मास्युटिकल हबमध्ये रूपांतरित केले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, यामुळे गंभीर आजारांसाठी औषधं परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील.

Published On: Feb 01, 2026 | 01:53 PM

