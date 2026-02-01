Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

Union Budget 2026 : भारताचे अर्थसंकल्प सादर झाले असून यामध्ये भारताने परराष्ट्र देशांसाठी मोठी मदत जाहीर केली आहे. नेबरहुड फर्स्ट धोरणाला भारताने अधिक मजबूत केले आहे. जाणून घेऊ कोणत्या देशांसाठी भारताने तिजोरी खुली केली.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:48 PM
India Union Budget 2026

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; 'या' राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारताच्या अर्थसंकल्पात नेबरहुड फर्स्ट धोरणाला बळकटी
  • या देशांना दिले मोठे गिफ्ट
  • जाणून घ्या संपूर्ण यादी
Union Budget 2026 : नवी दिल्ली : भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर झाले आहे. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारण यांनी 9व्यांदा हे बजेट सादर केले आहे. भारताचे अर्थसंकल्प केवळ देशांतर्गत विकासालाचा नाही तर परराष्ट्र धोरणाला आणि प्रादेशिक प्रभावाला देखील महत्वपूर्ण आकार देते. भारत दरवर्षी नेबरहुड फर्स्ट धोरणांतर्गत परराष्ट्रांना देखील मोठी मानवतावादी मदत करते. यंदाच्या 2026 च्या बजेटमध्ये शेजारी प्रथम या धोरणाला अधिक बळकटी देण्यात आली आहे.

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

जाणून घेऊयात भारताने यंदाच्या बजेटमध्ये कोणत्या देशांसाठी किती मदतीची तरतूद केली आहे.

2025 मध्ये भारताने परराष्ट मदतीसाठी अर्थसंकल्पात 6,886 कोटींची तरतूद केली होती. यावेळी भारताने शेजारी प्रथम धोरणाला बळकटी देण्यासाठी या तरतूदीत काही देशांच्या मदतीमध्ये मोठा बदल केला आहे.

  • भूतान : 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार, भारताचा सर्वात विश्वासू मित्र म्हणून भूतानचे स्थान कायम ठेवले आहे. भारताने 2025 मध्ये भूतानसाठी 2,150 कोटींची तरतूद ठेवली होती. ही तरतूद वाढवण्यात आली असून भूतानच्या रेल्वे लिंक आणि जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये मदतीचा दर्जा वाढवला आहे.
  • नेपाळ : भारताने नेपाळसाछी गेल्या वर्षी 700 कोटींची तरदूत ठेवली होती. नेपाळसाठी ही तरतूद भारताने 750 कोटींनी वाढवली असून याचा उद्देश नेपाळमधील पायाभूत सुविधा आणि उर्जाव व्यापाराला मदत करणे आहे.
  • श्रीलंका : तर श्रीलंकेसाठी भारताने गेल्या वर्षी 300 कोटींची तरदूत ठेवली होती, जी 350 कोटींनी वाढवण्यात आली असून श्रीलंकेच्या आर्थिक विकासाला यामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारताने दक्षिण आशियाई कनेक्टिव्हीटीवर भर देण्यासाठी नेपाळ आणि श्रीलंकेला प्राधान्य दिले आहे.
  • मालदीव : 2025 मध्ये भारताने मालदीवसाठी470 कोटींची तरदूत ठेवली होती, ही तरतूद 600 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारत आणि मालदीवमधील द्विपक्षीय संबंधाला मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय भारताने घेतला आहे.
  • अफगाणिस्तान : भारताच्या 2025 च्या बजेटमध्ये सरकारने अफगाणिस्तानसाठी 100 कोटींची मदत जाहीर केली होती. यंदा या मदतीत लवचिकता ठेवत मानवतावादी हेतू कायम ठेवला आहे.

भारताची इराणच्या चाबहार बंदरात गुंतवणूक 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारताने केवळ अनुदान देण्यावर भर दिलेला नाही. तर भारताने परदेशी गुंतवणूकही केली आहे. यामध्ये भारताने सर्वात मोठी गुंतवणूक ही इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पात केली आहे. यासाठी 100 कोटींची तरदूत करण्यात आली असून भारताचा उद्देश मध्य आशियाई देशांशी जोडण्याचा आहे. भारताने आफ्रिकन देश, अमेरिकन लॅटिन देशांसाठीही मदतींची तरतूद केली आहे. तसेच ग्लोबल साउथमध्ये भारताचा प्रभाव वाढवण्यासाठीही मतदीत विस्तारता आणली आहे.

एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारताने कोणत्या देशांसाठी आपली तिजोरी खुली केली आहे?

    Ans: भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, अफगाणिस्तान, म्यानमार, अमेरिकन लॅटिन देश, आफ्रिकन देशांसाठी, इराणसाठी आपली तिजोरी खुली केली आहे.

  • Que: भारताने कोणत्या देशात रणनीतीक गुंतवणूक केली आहे?

    Ans: भारताने इराणमध्ये रणनीतीक गुंतवणूक केली आहे?

  • Que: भारताने इराणसाठी कोणत्या स्वरुपात अनुदान जाहीर केले आहे?

    Ans: भारताने इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पात 100 कोटींची गुंतवणूक करत मदत जाहीर केली आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 01:48 PM

