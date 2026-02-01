Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?
जाणून घेऊयात भारताने यंदाच्या बजेटमध्ये कोणत्या देशांसाठी किती मदतीची तरतूद केली आहे.
2025 मध्ये भारताने परराष्ट मदतीसाठी अर्थसंकल्पात 6,886 कोटींची तरतूद केली होती. यावेळी भारताने शेजारी प्रथम धोरणाला बळकटी देण्यासाठी या तरतूदीत काही देशांच्या मदतीमध्ये मोठा बदल केला आहे.
एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral
Ans: भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, अफगाणिस्तान, म्यानमार, अमेरिकन लॅटिन देश, आफ्रिकन देशांसाठी, इराणसाठी आपली तिजोरी खुली केली आहे.
Ans: भारताने इराणमध्ये रणनीतीक गुंतवणूक केली आहे?
Ans: भारताने इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पात 100 कोटींची गुंतवणूक करत मदत जाहीर केली आहे.