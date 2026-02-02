Mamata Banerjee : जेव्हा मी येते तेव्हा दिल्ली घाबरते…; पश्चिम बंगालच्या CM ममता बॅनर्जींचा आक्रमक पवित्रा

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चाणक्यपुरी येथील बंग भवनला भेट देण्याचा आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. यावेळी त्या दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कथित अत्याचारांबद्दल जाणून घेण्यासाठी बंगालमधील लोकांशी भेटतील. त्यांनी सांगितले की दिल्ली पोलिसांनी बंगालच्या लोकांना त्रास देणे आणि छळ करणे थांबवावे असे देखील ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
हे देखील वाचा : Four Star of Destiny Book : जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकात असं आहे तरी काय? ज्यावरुन संसदेमध्ये पेटला वाद
“रेड कार्पेट विरुद्ध ब्लॅक कार्पेट” आरोप
ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही निशाणा साधला आणि म्हटले की, जेव्हा ते पश्चिम बंगालला भेट देतात तेव्हा राज्य सरकार त्यांचे लाल कार्पेट घालून स्वागत करते, परंतु जेव्हा बंगालमधील लोक किंवा लोकप्रतिनिधी दिल्लीत येतात तेव्हा त्यांना ब्लॅक कार्पेटसारखे वागवले जाते. ममता यांनी हे अपमानजनक आणि पक्षपाती असल्याचे म्हटले.
दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप
ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले, असे म्हणत की बंगालमधील लोकांवर अत्याचार होत आहेत. पोलिसांनी संयम बाळगावा आणि बंगालमधील लोकांना त्रास देणे थांबवावे असे त्या म्हणाल्या. अनेक प्रकरणांमध्ये निष्पाप लोकांना लक्ष्य केले जात आहे असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला.
“भाजपचे हत्यार म्हणून काम करणाऱ्या संस्था”
ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, दिल्ली पोलिस आणि इतर राष्ट्रीय तपास संस्था निष्पक्षपणे काम करत नाहीत तर भाजपकडून त्यांचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे. त्यांनी ही लोकशाहीसाठी धोकादायक परिस्थिती असल्याचे वर्णन केले.
हे देखील वाचा : संसद हादरली! “…काय साध्य करायचे आहे?” राहुल गांधींच्या चीनच्या ‘त्या’ मुद्द्यावर संरक्षणमंत्र्यांचा विरोध
“आवश्यक असल्यास, मी स्वतः याचा सामना करेन.”
ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर देशात कोणीही अन्यायाविरुद्ध उभे राहिले नाही, तर त्या स्वतः या मुद्द्याशी लढतील आणि त्यांचा पक्ष, तृणमूल काँग्रेस देखील पूर्ण ताकदीने लढेल. त्यांनी सांगितले की बंगालच्या लोकांच्या प्रतिष्ठेशी आणि अधिकारांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
बंगा भवन येथे पत्रकार परिषद
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की बंगा भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली जाईल, जिथे त्या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देतील. त्या म्हणाल्या की दिल्लीतील लोकांना बंगालमध्ये आणि तेथील लोकांना काय चालले आहे हे माहित नाही.