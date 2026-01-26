Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • 26 Year Old Crpf Assistant Commandant Simran Bala Leads Men Contingent

Simran Bala : कोण आहे २६ वर्षीय सिमरन बाला? तरुणीने पुरुष पथकाची कमान सांभाळून कर्तव्यपथावर रचला इतिहास

Republic Day 2026 : सिमरन बाला यांनी आज CRPF च्या परेडचे नेतृत्व केले. संपूर्ण पुरुष पथकाची कमान पहिल्यांदाच एका महिलेने सांभाळल्यामुळे नवीन इतिहास निर्माण झाला आहे. 

Updated On: Jan 26, 2026 | 05:35 PM
26 year old CRPF Assistant Commandant Simran Bala Leads Men Contingent

२६ वर्षीय सीआरपीएफच्या सहाय्यक कमांडंट सिमरन बाला यांनी पुरुष तुकडीचे नेतृत्व केले. (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Who is Simran Bala : देशाच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने राजधानी दिल्लीमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. कर्तत्व पथावर 90 मिनिटांहून अधिक वेळ परेड सुरु होती. यंदा वंदे मातरमला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने खास आय़ोजन करण्यात आले होते. यावेळी सर्वात लक्षवेधी ठरल्या त्या म्हणजे २६ वर्षीय धाडसी तरुणी सिमरन बाला. सिमरन बाला यांनी आज CRPF च्या परेडचे नेतृत्व केले. संपूर्ण पुरुष पथकाची कमान पहिल्यांदाच एका महिलेने सांभाळल्यामुळे नवीन इतिहास निर्माण झाला आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील २६ वर्षीय सिमरन बाला या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (CRPF) सहाय्यक कमांडंट आहे. त्यांनी आज दिल्लीतील कर्तव्य पथ येथे झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये CRPF दलाच्या सर्व पुरुष तुकडीचे नेतृत्व केले. पहिल्यांदाच एका महिला अधिकाऱ्याने १४० हून अधिक पुरुषांच्या तुकडीचे नेतृत्व केले, ज्यामुळे ही परेड खूपच खास बनली.

कर्तव्य पथ येथे झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडनंतर, या महिला अधिकारी सर्वात चर्चेत आल्या आहेत. इंटरनेटवर त्यांना शोधणाऱ्या लोकांची संख्या अचानक वाढली आहे. लोकांना जाणून घ्यायचे आहे की या  महिला अधिकारी कोण आहे आणि त्या कोणत्या राज्याच्या आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

हे देखील वाचा : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

CRPFअधिकारी सिमरन बाला कोण आहेत?
सिमरन बाला या जम्मू आणि काश्मीरच्या राजौरी जिल्ह्यातील आहे आणि देशातील सर्वात मोठ्या निमलष्करी दल असलेल्या सीआरपीएफमध्ये अधिकारी म्हणून भरती होणारी या जिल्ह्यातील पहिल्या महिला आहेत. ३.२५ लाख जवानांची संख्या असलेले सर्वात मोठे सुरक्षा दल, सीआरपीएफ, देशातील अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी घेते आणि त्यांच्या तीन मुख्य कार्यक्षेत्रांमध्ये नक्षलविरोधी कारवाया, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाया आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बंडखोरीविरोधी कारवाया यांचा समावेश आहे.

२०२३ मध्ये UPSC CAPF परीक्षा उत्तीर्ण

सिमरन बाला यांनी जम्मूच्या गांधी नगर येथील सरकारी महिला महाविद्यालयातून राज्यशास्त्रात पदवी प्राप्त केली. २०२३ मध्ये UPSC द्वारे घेण्यात आलेल्या CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या आणि त्यांना CRPF मध्ये नियुक्त करण्यात आले. त्यांची पहिली पोस्टिंग छत्तीसगडमधील ‘बस्तरिया’ बटालियनमध्ये होती, जिथे त्यांना नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळाली. गुडगाव येथील CRPF अकादमीमध्ये प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना उत्कृष्ट प्रशिक्षण आणि सार्वजनिक भाषणासाठी पुरस्कार देखील मिळाले.

हे देखील वाचा: कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

महिलांच्या सहभागाने वाढली कार्यक्रमाची शान

प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये महिलांच्या सहभागाने उत्साह वाढवला. CRPF आणि ‘डेअर डेव्हिल्स’ या सशस्त्र सीमा बल (SSB) ची संयुक्त टीम एनफिल्ड बुलेटवर सायकल चालवून परेडमध्ये सहभागी होईल. २०२० मध्ये प्रजासत्ताक दिनी या नेत्रदीपक प्रदर्शनाचा दोन्ही दलातील महिला सैनिकही भाग होत्या.

Web Title: 26 year old crpf assistant commandant simran bala leads men contingent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Girish Mahajan: “मुद्दामून नाव डावलण्याचा….”; डॉ. आंबेडकरांच्या नाव न घेतलेल्या गोंधळावर गिरीश महाजनांचे स्पष्टीकरण, म्हणाले..
1

Girish Mahajan: “मुद्दामून नाव डावलण्याचा….”; डॉ. आंबेडकरांच्या नाव न घेतलेल्या गोंधळावर गिरीश महाजनांचे स्पष्टीकरण, म्हणाले..

झेंडावंदनावेळी हृदयविकाराने पीएसआय मोहन जाधव यांचे निधन, उमरगा येथे उत्पादन शुल्क विभागातील घटना
2

झेंडावंदनावेळी हृदयविकाराने पीएसआय मोहन जाधव यांचे निधन, उमरगा येथे उत्पादन शुल्क विभागातील घटना

“बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?” सरकारी कर्मचारी गिरीश महाजनांवर संतापली, म्हणाली “सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…”
3

“बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?” सरकारी कर्मचारी गिरीश महाजनांवर संतापली, म्हणाली “सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…”

मालेगावमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रमाला गालबोट; परेड ग्राऊंडजवळ झाला भीषण स्फोट, 5 जण जखमी
4

मालेगावमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रमाला गालबोट; परेड ग्राऊंडजवळ झाला भीषण स्फोट, 5 जण जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Simran Bala : कोण आहे २६ वर्षीय सिमरन बाला? तरुणीने पुरुष पथकाची कमान सांभाळून कर्तव्यपथावर रचला इतिहास

Simran Bala : कोण आहे २६ वर्षीय सिमरन बाला? तरुणीने पुरुष पथकाची कमान सांभाळून कर्तव्यपथावर रचला इतिहास

Jan 26, 2026 | 05:35 PM
Most Dangerous Jobs : भारतातील सर्वात भायनक जॉब; ‘इथे’ काम करणं बेतू शकतं जिवावर

Most Dangerous Jobs : भारतातील सर्वात भायनक जॉब; ‘इथे’ काम करणं बेतू शकतं जिवावर

Jan 26, 2026 | 05:29 PM
अंटार्क्टिकाच्या Nihilist Penguin ची जगभरात का सुरु आहे चर्चा? दिल्ली पोलिसांनीही शेअर केले खास Meme

अंटार्क्टिकाच्या Nihilist Penguin ची जगभरात का सुरु आहे चर्चा? दिल्ली पोलिसांनीही शेअर केले खास Meme

Jan 26, 2026 | 05:25 PM
Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच

Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच

Jan 26, 2026 | 05:20 PM
Ahilyanagar News: ‘बेटी बचाव’ फक्त फक्त घोषणा ठरणार का? छेडछाडीच्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण

Ahilyanagar News: ‘बेटी बचाव’ फक्त फक्त घोषणा ठरणार का? छेडछाडीच्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण

Jan 26, 2026 | 05:13 PM
कष्टकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने, किसान सभेचा मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा; २ फेब्रुवारीला मुंबईत धडकणार

कष्टकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने, किसान सभेचा मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा; २ फेब्रुवारीला मुंबईत धडकणार

Jan 26, 2026 | 05:12 PM
Chhattisgarh Naxal Attack: बिजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांचा भ्याड IED हल्ला; ११ जवान जखमी, कोब्रा कमांडरवर रायपूरमध्ये उपचार सुरू

Chhattisgarh Naxal Attack: बिजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांचा भ्याड IED हल्ला; ११ जवान जखमी, कोब्रा कमांडरवर रायपूरमध्ये उपचार सुरू

Jan 26, 2026 | 05:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM