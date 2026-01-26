Simran Bala : कोण आहे २६ वर्षीय सिमरन बाला? तरुणीने पुरुष पथकाची कमान सांभाळून कर्तव्यपथावर रचला इतिहास

Who is Simran Bala : देशाच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने राजधानी दिल्लीमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. कर्तत्व पथावर 90 मिनिटांहून अधिक वेळ परेड सुरु होती. यंदा वंदे मातरमला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने खास आय़ोजन करण्यात आले होते. यावेळी सर्वात लक्षवेधी ठरल्या त्या म्हणजे २६ वर्षीय धाडसी तरुणी सिमरन बाला. सिमरन बाला यांनी आज CRPF च्या परेडचे नेतृत्व केले. संपूर्ण पुरुष पथकाची कमान पहिल्यांदाच एका महिलेने सांभाळल्यामुळे नवीन इतिहास निर्माण झाला आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील २६ वर्षीय सिमरन बाला या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (CRPF) सहाय्यक कमांडंट आहे. त्यांनी आज दिल्लीतील कर्तव्य पथ येथे झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये CRPF दलाच्या सर्व पुरुष तुकडीचे नेतृत्व केले. पहिल्यांदाच एका महिला अधिकाऱ्याने १४० हून अधिक पुरुषांच्या तुकडीचे नेतृत्व केले, ज्यामुळे ही परेड खूपच खास बनली.
कर्तव्य पथ येथे झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडनंतर, या महिला अधिकारी सर्वात चर्चेत आल्या आहेत. इंटरनेटवर त्यांना शोधणाऱ्या लोकांची संख्या अचानक वाढली आहे. लोकांना जाणून घ्यायचे आहे की या महिला अधिकारी कोण आहे आणि त्या कोणत्या राज्याच्या आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
CRPFअधिकारी सिमरन बाला कोण आहेत?
सिमरन बाला या जम्मू आणि काश्मीरच्या राजौरी जिल्ह्यातील आहे आणि देशातील सर्वात मोठ्या निमलष्करी दल असलेल्या सीआरपीएफमध्ये अधिकारी म्हणून भरती होणारी या जिल्ह्यातील पहिल्या महिला आहेत. ३.२५ लाख जवानांची संख्या असलेले सर्वात मोठे सुरक्षा दल, सीआरपीएफ, देशातील अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी घेते आणि त्यांच्या तीन मुख्य कार्यक्षेत्रांमध्ये नक्षलविरोधी कारवाया, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाया आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बंडखोरीविरोधी कारवाया यांचा समावेश आहे.
२०२३ मध्ये UPSC CAPF परीक्षा उत्तीर्ण
सिमरन बाला यांनी जम्मूच्या गांधी नगर येथील सरकारी महिला महाविद्यालयातून राज्यशास्त्रात पदवी प्राप्त केली. २०२३ मध्ये UPSC द्वारे घेण्यात आलेल्या CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या आणि त्यांना CRPF मध्ये नियुक्त करण्यात आले. त्यांची पहिली पोस्टिंग छत्तीसगडमधील ‘बस्तरिया’ बटालियनमध्ये होती, जिथे त्यांना नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळाली. गुडगाव येथील CRPF अकादमीमध्ये प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना उत्कृष्ट प्रशिक्षण आणि सार्वजनिक भाषणासाठी पुरस्कार देखील मिळाले.
महिलांच्या सहभागाने वाढली कार्यक्रमाची शान
प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये महिलांच्या सहभागाने उत्साह वाढवला. CRPF आणि ‘डेअर डेव्हिल्स’ या सशस्त्र सीमा बल (SSB) ची संयुक्त टीम एनफिल्ड बुलेटवर सायकल चालवून परेडमध्ये सहभागी होईल. २०२० मध्ये प्रजासत्ताक दिनी या नेत्रदीपक प्रदर्शनाचा दोन्ही दलातील महिला सैनिकही भाग होत्या.