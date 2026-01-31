Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Ajit Pawar Plane Crash Jayant Patil Spoke Clearly About Ajitdada Pawar

Jayant Patil : “मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे…”, अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले…

अजित पवारांचे अकाली निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाचा चर्चा होत आहे. या दोन्ही गटाकडून त्यासंबंधीचे दावे करण्यात येत आहे.नेमकं काय म्हणाले जयंत पाटील..

Updated On: Jan 31, 2026 | 03:47 PM
"मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे...", अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले...

"मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे...", अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले...

Follow Us:
Follow Us:

सांगली : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन होताच राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार हलचाली सुरु झाल्या. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होतील असा निर्णय दोनच दिवसात घेण्यात आला. मात्र याबाबतचे कोणतेही निर्णय माझ्याशी चर्चा करून झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी दिले.त्यानंतर आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी याबाबत माध्यमांशी संवाद साधला.

साहेबांच्या देखत मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे आहेत..

ते म्हणाले, “ दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र करण्याच्या सर्व बैठका मी स्वत:च केल्या होत्या, अजितदादा त्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती, अलीकडच्या काळात अनेक बैठका झाल्या, अनेकदा ते माझ्या घरीच येऊन चर्चा करयचे, जवळपास चारवेळा ते रात्री येऊन चर्चा करून जेवण करून उशिरा जायचे, साहेबांच्या देखत मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे आहेत, आणि माझ्या बद्दल जनमाणसात जी प्रतिमा झाली आहे, ती पुसून मला पुन्हा साहेबांच्या बरोबर साहेबांच्या पक्षाबरोबर एकत्र यायला तयार आहे. याबाबत त्यांचा आग्रह होता, पवार साहेबांच्या बाबत त्यांच्या मनात प्रचंड आदर होता, त्यांनी त्याबाबत खूपवेळा माझ्याकडे भावना व्यक्त केल्या. मागील दोन अडीच वर्षांचा कालखंड विसरून आपण सर्वजण एकत्र येऊ, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकसंघ करू, ही त्यांची अंतिम आणि फार तीव्र इच्छा होती.”

 सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची इतकी घाई कशासाठी? पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

जयंत पाटील ठरवतील ती तारीख…

ते म्हणाले, “ अमोल कोल्हे, हर्षवर्धन पाटील, आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांसह दोनवेळा बैठक झालेली होती, त्यानंतर दि. १६ जानेवारी रोजी शेवटी माझ्या घरी बैठक झाली, त्यावेळी आमच्या पक्षातील काही प्रमुख यावेळी उपस्थित होते, आणि जिल्हा परिषद निवडणुका आघाडीत लढून निवडणुका झाल्यानंतर कार्यक्रम घेऊ, त्यांनी तर दि.८ सांगितली, मात्र नियोजित कार्यक्रम असल्याने पुढे करू असे सांगताच, जयंत पाटील सांगतील त्या दिवशी करू असे दादांनी सांगितले, त्यावेळी आम्ही १२ तारीख निश्चित केली.”

धावपट्टी लहान म्हणून गेलो दुसऱ्या दिवशी…

अजितदादांसोबत झालेल्या बैठीकीत एकत्रीकरणाची चर्चा झाल्यावर पवारसाहेबांना सांगण्यासाठी आम्ही विमाने जाऊ असे म्हणताच दादा म्हणाले तिथली धावपट्टी लहान आहे, माझे विमान तिकडे उतरणार नाही, मग आम्ही पहाटे गाडीने निघून सकाळी पवार साहेबांकडे जाऊन निर्णय सांगून १२ तारीख ठरवली. आठ नऊ पर्यत निवडणुका पूर्ण होतील, त्यानंतर दोन्ही पक्ष एकत्र करू असं ठरले.

दादांनी सर्व नेत्यांना दिली होती कल्पना

ते म्हणाले, काही बैठकांना सुप्रिया सुळे यांना देखील उपस्थित ठेवण्याचा मी प्रयत्न केला, राष्ट्रवादी एकत्रीकरण बाबत पक्षातील प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन बूजबळ यांच्यासह सर्वच पक्षातील अन्य आमदारांना देखील त्यांनी याबाबत कल्पना दिली असल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितले होते. मी सांगितल्यावर माझे सर्व आमदार निर्णय मान्य करतात, कोणाचेही वेगळे मत असणार नाही, असेही दादा म्हणाले होते.

अजितदादांची इच्छा पूर्ण व्हावी..

अजितदादांनी सर्व चर्चा माझ्याशी करून निर्णय झाल्यानंतरच आम्ही सर्व नेत्यांना या चर्चेत सहभागी करून घेतले होते, सर्वांची याबाबत सहमती होती. अजितदादांची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूने प्रयत्न व्हायला पाहिजे, एकत्रीकरणाला कोणाचाही विरोध नव्हता, उलट पाठींबा होता. त्यामुळे आता काय निर्णय होणार हे पहावे लागणारे आहे, सध्या त्यांच्या पक्षाचे सर्व सर्व निर्णय प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ घेत आहेत.

Sharad Pawar PC News: सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत माहिती नाही…; शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

Web Title: Ajit pawar plane crash jayant patil spoke clearly about ajitdada pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 03:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड
1

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर
2

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Sunetra Pawar Oath Taking: सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची इतकी घाई कशासाठी? पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?
3

Sunetra Pawar Oath Taking: सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची इतकी घाई कशासाठी? पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

Sharad Pawar PC News: सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत माहिती नाही…; शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
4

Sharad Pawar PC News: सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत माहिती नाही…; शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jayant Patil : “मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे…”, अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले…

Jayant Patil : “मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे…”, अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले…

Jan 31, 2026 | 03:47 PM
Bihar Crime: क्लासला निघालेल्या तरुणाची अपहरण करून हत्या; इंस्टाग्राम वादातून मुलीच्या प्रियकराने रचला कट

Bihar Crime: क्लासला निघालेल्या तरुणाची अपहरण करून हत्या; इंस्टाग्राम वादातून मुलीच्या प्रियकराने रचला कट

Jan 31, 2026 | 03:45 PM
Budget 2026: कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…

Budget 2026: कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…

Jan 31, 2026 | 03:42 PM
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये या गोष्टी दिसणे असते शुभ, महादेवांच्या आशीर्वादांचे आहे प्रतीक

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये या गोष्टी दिसणे असते शुभ, महादेवांच्या आशीर्वादांचे आहे प्रतीक

Jan 31, 2026 | 03:40 PM
अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान नेसलेल्या साड्यांचे बजेटशी आहे खास कनेक्शन

अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान नेसलेल्या साड्यांचे बजेटशी आहे खास कनेक्शन

Jan 31, 2026 | 03:40 PM
सांस्कृतिक वारसा ते समुद्रकिनारे, ‘भारत पर्व 2026’मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन दालनाला पर्यटकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद

सांस्कृतिक वारसा ते समुद्रकिनारे, ‘भारत पर्व 2026’मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन दालनाला पर्यटकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद

Jan 31, 2026 | 03:30 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM