Parliament Session 2026: विरोधक ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत

संसदेतून मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी एकत्र आले आहेत. या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांमध्ये एकमत झाले असून आता ते सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांची वाट पाहत आहे. अद्याप कोणत्याही पक्षाने अधिकृतपणे हे जाहीर केले नसले तरी, सभागृहातील विरोधी खासदारांच्या आक्रमक भूमिकेवरून हे स्पष्ट झाले आहे.
सोमवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या नवव्या दिवसाची सुरुवात अत्यंत गोंधळाच्या वातावरणात झाली. सभागृह सुरू होताच, सभापती ओम बिर्ला यांनी भारतीय क्रिकेट संघाचे १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले. पण प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच, काँग्रेस सदस्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली.
गोंधळ इतका वाढला की, अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांनी म्हणजे दुपारी १२ वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब करावे लागले. विरोधी पक्षाने आरोप केला की त्यांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलण्यापासून रोखले जात आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने असा दावा केला की विरोधी पक्ष जाणूनबुजून सभागृहात व्यत्यय आणत आहे.
गोंधळादरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी खासदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान फक्त प्रश्न विचारले जातात आणि या काळात इतर कोणतेही मुद्दे उपस्थित करण्याची परवानगी नाही. प्रश्नोत्तराचा तास हा खासदारांचा स्वतःचा वेळ आहे आणि त्यात व्यत्यय आणू नये.
अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान किंवा शून्य प्रहरात दिलेल्या वेळेनुसार विरोधी पक्षनेते आणि इतर सर्व सदस्यांना त्यांचे विचार व्यक्त करण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल, असे आश्वासन बिर्ला यांनी दिले. सभागृह नियम आणि प्रक्रियेनुसार चालते आणि त्याचा वापर घोषणाबाजीसाठी केला जाऊ नये यावर त्यांनी भर दिला.
संसदेतील हा तणाव आजचा नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आठव्या दिवशी (शुक्रवार) मोठ्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यात जोरदार वादविवादही झाला. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये सामील झालेले राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांचा मुद्दा हा वादाचे एक प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. राहुल गांधी यांनी बिट्टू यांना “देशद्रोही” म्हटल्यापासून सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. आता, सभापतींविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेने हा राजकीय तणाव एका नवीन पातळीवर नेला आहे.