Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Maharashtra Zilla Parishads Election State Election Commission Clarify 2 Evms Found In Car Parked At Eatery In Solapur Was Reserve Device

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर एका रेस्टॉरंटमध्ये दोन ईव्हीएम सापडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराने चौकशीची मागणी केली. या चौकशीनंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने एक निवेदन जारी केले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 12:05 PM
ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा....

ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा....

Follow Us:
Follow Us:
  • राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांसाठी 7 फेब्रुवारीला मतदान झाले
  • कारमध्ये ईव्हीएम सापडल्याने राजकीय वाद निर्माण
  • ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया
Maharashtra EVM Controversy News in Marathi : महाराष्ट्रातील सोलापूरमध्ये एका कारमध्ये दोन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, कारमध्ये सापडलेल्या दोन ईव्हीएम रिवर्ज डिवाइस होत्या. सोलापूरसह राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांसाठी 7 फेब्रुवारीला मतदान झाले. कारमध्ये ईव्हीएम सापडल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला. महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने या वादावर निवेदन जारी केले. तर आज (9 फेब्रुवारीला ) निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने प्रश्न उपस्थित

सोलापूरसह १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शनिवारी महाराष्ट्रात पार पडल्या. शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास मोहोळ शहरातील हॉटेल स्वराज्यजवळ निवडणूक कामावर असलेल्या एका अधिकाऱ्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या कारमध्ये दोन ईव्हीएम आढळून आल्याने काही राजकीय पक्षांकडून छेडछाडीचे आरोप करण्यात आले. नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका उमेदवाराने या शोधाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

निवडणूक आयोगाने परिस्थिती स्पष्ट केली का?

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मतदान नोंदविण्यासाठी वापरले जाणारे सर्व ईव्हीएम शनिवारी रात्री १०:३० वाजेपर्यंत स्ट्राँग रूममध्ये जमा करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मोहोळमध्ये राखीव मतदान यंत्रे वेळेवर जमा न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, अलर्ट मिळाल्यानंतर निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सांगितले की, तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की, ईव्हीएम राखीव होत्या आणि शनिवारी मतदानासाठी त्यांचा वापर करण्यात आला नव्हता. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही मशीन सील करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणूक निकालांची मतमोजणी सुरू झाली आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. या निवडणुकीत ७३१ जिल्हा परिषद जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. १,४६२ पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी ४,८१४ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीसाठी शनिवारी मतदान झाले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर होणाऱ्या पहिल्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात

Web Title: Maharashtra zilla parishads election state election commission clarify 2 evms found in car parked at eatery in solapur was reserve device

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती
1

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात
2

Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात

Satara Zp Election Result : साताऱ्याच्या ‘मिनी मंत्रालय’वर कुणाची सत्ता? भाजपची लाट रोखणार का राष्ट्रवादी?
3

Satara Zp Election Result : साताऱ्याच्या ‘मिनी मंत्रालय’वर कुणाची सत्ता? भाजपची लाट रोखणार का राष्ट्रवादी?

जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष
4

जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM
Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Feb 09, 2026 | 12:22 PM
मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM