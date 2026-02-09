Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?

सोलापूरसह १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शनिवारी महाराष्ट्रात पार पडल्या. शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास मोहोळ शहरातील हॉटेल स्वराज्यजवळ निवडणूक कामावर असलेल्या एका अधिकाऱ्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या कारमध्ये दोन ईव्हीएम आढळून आल्याने काही राजकीय पक्षांकडून छेडछाडीचे आरोप करण्यात आले. नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका उमेदवाराने या शोधाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मतदान नोंदविण्यासाठी वापरले जाणारे सर्व ईव्हीएम शनिवारी रात्री १०:३० वाजेपर्यंत स्ट्राँग रूममध्ये जमा करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मोहोळमध्ये राखीव मतदान यंत्रे वेळेवर जमा न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, अलर्ट मिळाल्यानंतर निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सांगितले की, तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की, ईव्हीएम राखीव होत्या आणि शनिवारी मतदानासाठी त्यांचा वापर करण्यात आला नव्हता. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही मशीन सील करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणूक निकालांची मतमोजणी सुरू झाली आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. या निवडणुकीत ७३१ जिल्हा परिषद जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. १,४६२ पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी ४,८१४ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीसाठी शनिवारी मतदान झाले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर होणाऱ्या पहिल्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.