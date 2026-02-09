Recipe : संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा हलवाई स्टाईल ‘दही कचोरी’, चटकदार चव; टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

प्रोटीनने समृद्ध, मऊ-खमंग तुपात भाजलेला ‘पनीर कुलचा’ वाढवेल जेवणाची चव; नोट करा रेसिपी
दही कचोरी ही केवळ चाट नाही तर ती प्रत्येक वयोगटाला भुरळ घालणारी एक खास डिश आहे. पाहुण्यांसाठी काही वेगळं बनवायचं असेल, संध्याकाळच्या चहासोबत चटपटीत काही हवं असेल किंवा उपवासानंतर काहीतरी खास खायचं असेल. दही कचोरी हा उत्तम पर्याय ठरतो. सोप्या पद्धतीने, घरगुती साहित्य वापरून तुम्ही ही लोकप्रिय चाट अगदी सहज तयार करू शकता. चला तर मग, चवदार आणि खमंग दही कचोरी रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.
साहित्य
कचोरीसाठी:
कृती