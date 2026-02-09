Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Recipe : संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा हलवाई स्टाईल 'दही कचोरी', चटकदार चव; टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

Dahi Kachori Recipe : कुरकुरीत कचोरीच्या आत मसालेदार स्टफिंग आणि बाहेरून दही, चटणी आणि शेवेची भर... यांचा संपूर्ण संगम हा चवीला मजेदार लागतो. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी दही कचोरी एक परफेक्ट पर्याय आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:13 PM
Recipe : संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा हलवाई स्टाईल 'दही कचोरी', चटकदार चव; टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • दही कचोरी एक चटकदार भारतीय स्ट्रीट फूड आहे.
  • ही कचोरी चवीला मजेदार लागते आणि घरी देखील बनवता येते.
  • आज आपण घरच्या घरी दही कचोरी कशी तयार करायची याची सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत.
भारतीय स्ट्रीट फूड म्हटलं की डोळ्यांसमोर लगेचच चाटचे विविध प्रकार येतात आणि त्यात दही कचोरीचा नंबर अगदी वरचा लागतो. कुरकुरीत कचोरी, त्यावर गोडसर दही, आंबट-गोड चटण्या, मसाले आणि वरून कोथिंबीर व सेव… हा सगळा संगम म्हणजे चवीचा सणच! उत्तर भारतात लोकप्रिय असलेली ही डिश आता महाराष्ट्रातही तितकीच आवडीने खाल्ली जाते.

प्रोटीनने समृद्ध, मऊ-खमंग तुपात भाजलेला ‘पनीर कुलचा’ वाढवेल जेवणाची चव; नोट करा रेसिपी

दही कचोरी ही केवळ चाट नाही तर ती प्रत्येक वयोगटाला भुरळ घालणारी एक खास डिश आहे. पाहुण्यांसाठी काही वेगळं बनवायचं असेल, संध्याकाळच्या चहासोबत चटपटीत काही हवं असेल किंवा उपवासानंतर काहीतरी खास खायचं असेल. दही कचोरी हा उत्तम पर्याय ठरतो. सोप्या पद्धतीने, घरगुती साहित्य वापरून तुम्ही ही लोकप्रिय चाट अगदी सहज तयार करू शकता. चला तर मग, चवदार आणि खमंग दही कचोरी रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

 साहित्य

कचोरीसाठी:

  • मैदा – 2 कप
  • रवा – 2 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल/तूप – मोहनसाठी
  • पाणी – मळण्यासाठी
  • तेल – तळण्यासाठी
स्टॅफिंगसाठी:
  • उकडलेली मूग डाळ – 1 कप
  • हिरवी मिरची – बारीक चिरलेली
  • आले – किसलेले
  • जिरे पावडर – ½ टीस्पून
  • धणे पावडर – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
सजावटीसाठी:
  • घट्ट दही – 2 कप
  • साखर – चवीनुसार
  • चिंचेची गोड चटणी
  • हिरवी चटणी
  • चाट मसाला
  • लाल तिखट
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • शेव
चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा ‘आचरी आलू टिक्का’, पुन्हा पुन्हा मागून खातील पदार्थ

कृती 

  • यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा, रवा, मीठ आणि मोहन मिसळा. थोडं थोडं पाणी घालून घट्ट पीठ मळा आणि झाकून ठेवा.
  • दुसऱ्या भांड्यात उकडलेली मूग डाळ, मिरची, आले, मसाले आणि मीठ मिसळून भराव तयार करा.
    पिठाच्या लहान गोळ्या करा, त्यात भराव भरून कचोरी आकार द्या.
  • मध्यम आचेवर तेल गरम करून कचोरी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
  • थंड झाल्यावर कचोरी थोडी फोडून प्लेटमध्ये ठेवा.
  • प्रत्येक कचोरीवर गोड दही घाला, त्यावर चिंचेची आणि हिरवी चटणी घाला.
  • चाट मसाला, तिखट, शेव आणि कोथिंबीर घालून सजवा.
  • ताजी, थंडगार दही कचोरी लगेच सर्व्ह करा. चव वाढवण्यासाठी वरून भाजलेली जिरे पावडर घालू शकता.

Web Title: Make halwai style tasty dahi kachori at home recipe in marathi

Published On: Feb 09, 2026 | 03:13 PM

