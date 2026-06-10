आज असणारा ‘जागतिक नेत्रदान दिवस’ का साजरा केला जातो? जाणून घ्या

दरवर्षी १० जून रोजी जगभरात ‘जागतिक नेत्रदान दिवस’ साजरा केला जातो. नेत्रदानाबाबत जनजागृती निर्माण करणे, लोकांना नेत्रदानासाठी प्रेरित करणे आणि दृष्टीहीन व्यक्तींना नवे आयुष्य देण्याचा संदेश पोहोचवणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. आधुनिक मेडिकल शास्त्रामुळे मृत्यूनंतर दान केलेल्या डोळ्यांच्या कॉर्नियाचा वापर करून अनेक अंध व्यक्तींना पुन्हा दृष्टी मिळवून देता येते.
जगभरात लाखो लोक कॉर्नियाशी संबंधित आजारांमुळे दृष्टी गमावून बसतात. भारतातही नेत्रदानाची गरज मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, अज्ञान, गैरसमज आणि धार्मिक समजुतींमुळे अनेक लोक नेत्रदान करण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे नेत्रदानाचे महत्त्व समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे.
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नेत्रदान ही मृत्यूनंतर केली जाणारी सर्वात मौल्यवान देणगी मानली जाते. एका व्यक्तीच्या नेत्रदानामुळे दोन दृष्टीहीन व्यक्तींना प्रकाश मिळू शकतो. विशेष म्हणजे, नेत्रदानासाठी कोणतेही आर्थिक खर्च करावे लागत नाहीत. मृत्यूनंतर काही तासांच्या आत नेत्रसंकलनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते आणि त्यानंतर दान केलेले कॉर्निया गरजू रुग्णांवर प्रत्यारोपित केले जातात.
जागतिक नेत्रदान दिवस केवळ एक स्मरणदिन नसून समाजात संवेदनशीलता आणि सामाजिक जबाबदारी वाढवणारी चळवळ आहे. या निमित्ताने रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि विविध सामाजिक संघटना जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करतात. नेत्रदानाची शपथ घेण्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबीयांना त्याबाबत माहिती देण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित केले जाते.
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आजच्या काळात नेत्रदानाची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक आहे. वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असल्या तरी दानकर्त्यांची संख्या अद्याप अपुरी आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने नेत्रदानाचा संकल्प केल्यास हजारो अंध व्यक्तींच्या जीवनात प्रकाश निर्माण होऊ शकतो. जागतिक नेत्रदान दिन आपल्याला हेच शिकवतो की, मृत्यूनंतरही आपले डोळे दुसऱ्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण बनू शकतात.