Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • After Waking Up In The Morning Drink Orange Juice Instead Of Tea You Will Be Amazed To Read The Benefits For The Body And Skin

Orange Juice: सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी प्या संत्र्याचा रस, शरीरासह त्वचेला होणारे फायदे वाचून व्हाल थक्क

सकाळी उठल्यानंतर संत्र्याचा रस प्यायल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या, काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी संत्र्याचा रस प्यावा. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Jan 27, 2026 | 11:25 AM
सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी प्या संत्र्याचा रस, शरीरासह त्वचेला होणारे फायदे वाचून व्हाल थक्क

सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी प्या संत्र्याचा रस, शरीरासह त्वचेला होणारे फायदे वाचून व्हाल थक्क

Follow Us:
Follow Us:

संत्र्याचा ज्यूस पिण्याचे फायदे?
चहाच्या सेवनामुळे शरीराला होणारे तोटे?
संत्र्याचा ज्यूस कोणत्या वेळी प्यावा?

दिवसाची सुरुवात आनंद आणि उत्साहाने होण्यासाठी सर्वच चहा पितात. चहा प्यायल्यामुळे झोप उडून जाते आणि खूप जास्त फ्रेश वाटते. काहींना दिवसभरात ५ ते ६ वेळा चहा पिण्याची सवय असते. पण सतत चहाचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी चहा प्यायल्यास अपचन किंवा ऍसिडिटी होण्याची जास्त शक्यता असते. यामुळे संपूर्ण दिवस खराब जातो. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी संत्र्याचा ज्यूस प्यावा. संत्र्याचा रस प्यायल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. महिनाभर नियमित सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी संत्र्याचा रस प्यायल्यास शरीरात अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील आणि तुम्ही कायमच हेल्दी राहाल. संत्र्याच्या रसात असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे केवळ शरीरालाच नाहीतर त्वचा आणि केसांनासुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया संत्र्याचा ज्यूस पिण्याचे फायदे.

सकाळी उठल्यानंतर ३० दिवस उपाशी पोटी नियमित करा ‘या’ पाण्याचे सेवन, अपचन- जुनाट बद्धकोष्ठता कायमची होईल गायब

संत्र्याचा ज्यूस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे:

सकाळी उठल्यानंतर सतत चहा पिण्याऐवजी संत्र्याचा रस प्यावा. संत्र्याचा रस प्यायल्यामुळे थंडीच्या दिवसांमध्ये कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत होते. यामध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर घटक त्वचेवर चमकदार ग्लो आणतात. संत्र्याच्या ज्यूसमध्ये फायबर आणि नैसर्गिक आम्ल ज्यामुळे शरीराची बिघडलेली पचनक्रिया सुधारते. वारंवार पचनाच्या समस्या उद्भवत असतील तर संत्र्याचा ज्यूस प्यावा. संत्र्याच्या ज्यूसमध्ये व्हिटॅमिन सी, फॉलेट आणि पोटॅशियम इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात, ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि हिवाळ्यात होणाऱ्या सर्दी खोकल्यापासून आराम मिळतो.

चहामध्ये असलेले कॅफीन आणि टॅनिन शरीरासाठी हानिकारक मानले जाते. सतत चहा प्यायल्यामुळे तरुण वयातच चेहऱ्यावर सुरकुत्या येणे, त्वचा कोरडी पडणे, पिंपल्स इत्यादी बऱ्याच लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे चहा कॉफीचे अतिप्रमाणात सेवन करण्याऐवजी फळांचा रस नियमित प्यायल्यास शरीर हायड्रेट राहते. संत्र्याच्या रसात असलेले विटामिन सी आणि इतर घटक त्वचेमध्ये कोलेजन निर्मिती करण्यास मदत करतात. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी करण्यासाठी इतर कोणत्याही महागड्या सप्लिमेंट्स पिण्याऐवजी संत्र्याचा रस प्यावा.

Cervical cancer: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ‘HPV’ लसीचे सुरक्षा कवच, कसे होते स्क्रिनिंग

सकाळी उठल्यानंतर दुधाचा चहा प्यायल्यानंतर आंबट ढेकर किंवा अपचन होण्याची जास्त शक्यता असते. ऍसिडिटी झाल्यानंतर सतत डोकेदुखी किंवा उलट्या होतात. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर दुधाचा चहा पिण्याऐवजी संत्र्याचा रस किंवा नारळ पाणी प्यावे. संत्र्याच्या रसात असलेल्या फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरात जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. पण सतत संत्र्याचा रस प्यायल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियमित एक ग्लास एवढाच संत्र्याचा रस प्यावा. जास्त संत्र्याचा रस प्यायल्यास सर्दी खोकला होऊ शकतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संत्र्याचा रस पिण्याचे मुख्य फायदे काय आहेत?

    Ans: व्हिटॅमिन सी मुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.

  • Que: संत्र्याचा रस पिण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती?

    Ans: सकाळी नाश्त्यासोबत किंवा दुपारच्या जेवणाआधी पिणे उत्तम.

  • Que: ताज्या आणि पॅकेटबंद रसात काय फरक आहे?

    Ans: ताजा रस अधिक पौष्टिक असतो, तर पॅकेटबंद रसात प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि अतिरिक्त साखर असू शकते, जी आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

Web Title: After waking up in the morning drink orange juice instead of tea you will be amazed to read the benefits for the body and skin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 11:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर
1

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Orange Juice: सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी प्या संत्र्याचा रस, शरीरासह त्वचेला होणारे फायदे वाचून व्हाल थक्क

Orange Juice: सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी प्या संत्र्याचा रस, शरीरासह त्वचेला होणारे फायदे वाचून व्हाल थक्क

Jan 27, 2026 | 11:25 AM
US-EU Tension : अमेरिकेशिवाय तुमची लायकी काय? भारत-ईयू Mother of Deals मुळे ट्रम्पचा जळफळाट ; युरोपला गंभीर इशारा

US-EU Tension : अमेरिकेशिवाय तुमची लायकी काय? भारत-ईयू Mother of Deals मुळे ट्रम्पचा जळफळाट ; युरोपला गंभीर इशारा

Jan 27, 2026 | 11:18 AM
Pakistan vs Australia T20 मालिका अडचणीत, चाहते लाईव्ह टीव्ही सामने पाहू शकणार नाहीत

Pakistan vs Australia T20 मालिका अडचणीत, चाहते लाईव्ह टीव्ही सामने पाहू शकणार नाहीत

Jan 27, 2026 | 11:17 AM
Rajasthan Crime: माणुसकीला काळीमा! निर्दयी आईने नवजात बाळ झुडपात टाकलं; भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात मृत्यू

Rajasthan Crime: माणुसकीला काळीमा! निर्दयी आईने नवजात बाळ झुडपात टाकलं; भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात मृत्यू

Jan 27, 2026 | 11:09 AM
विमानाचा रंग कायम पांढरा का असतो? कारण वाचून तुम्हाला सुद्धा बसेल आश्चर्यकारक धक्का

विमानाचा रंग कायम पांढरा का असतो? कारण वाचून तुम्हाला सुद्धा बसेल आश्चर्यकारक धक्का

Jan 27, 2026 | 10:49 AM
चप्पल VS दगड! आजोबा आणि नातवामध्ये सुरु झालं अनोखं महाभारत, अखेर विजय झाला कुणाचा? पहा Viral Video

चप्पल VS दगड! आजोबा आणि नातवामध्ये सुरु झालं अनोखं महाभारत, अखेर विजय झाला कुणाचा? पहा Viral Video

Jan 27, 2026 | 10:41 AM
Dinvishesh : इतिहासातील कटू आठवण होलोकॉस्ट पीडित स्मृतीदिन; जाणून घ्या 27 जानेवारीचा इतिहास

Dinvishesh : इतिहासातील कटू आठवण होलोकॉस्ट पीडित स्मृतीदिन; जाणून घ्या 27 जानेवारीचा इतिहास

Jan 27, 2026 | 10:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM