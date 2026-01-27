Dinvishesh : इतिहासातील कटू आठवण होलोकॉस्ट पीडित स्मृतीदिन; जाणून घ्या 27 जानेवारीचा इतिहास

दरवर्षी 27 जानेवारीला होलोकॉस्टमध्ये जीव गमावलेल्या लाखो निरपराध पीडितांच्या स्मृतीसाठी होलोकॉस्ट पीडित स्मृती आंतरराष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान नाझी जर्मनीने ज्यू लोकांवर केलेल्या भयानक अत्याचारांची आठवण म्हणून हा दिवस महत्त्वाचा आहे. यात ज्यू, रोमा, अपंग व्यक्ती आणि इतर अनेकांचे जीव घेतले गेले. या दिवसाचा उद्देश जगाला इतिहासातील या क्रूर घटनेची जाणीव करून देणे, मानवतेविरुद्ध घडलेल्या अपराधांचा निषेध करणे आणि भविष्यात असे अपराध होऊ नयेत यासाठी जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. स्मृती दिनानिमित्त अनेक ठिकाणी कॅन्डल मार्च, चर्चासत्रे, ग्रंथ प्रदर्शने आणि होलोकॉस्टबद्दल माहिती देणारे उपक्रम आयोजित केले जातात. इतिहासातील या काळ्याकुट्ट पानातून आपण सहिष्णुता, शांतता आणि मानवी हक्कांच्या मूल्यांची जपणूक केली पाहिजे. (Dinvishesh)
