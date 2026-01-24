Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

Swollen Feet Remedy : पायांची सूज सामान्य समस्या वाटत असली तरी यामुळे पुढे वेदना वाढू शकतात. यासाठी कोणत्या औषधाची गरज नाही तर फक्त आपल्या रोजच्या जीवनात काही चांगल्या सवयींचे पालन करण्याची गरज आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 11:30 AM
तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • आपल्या रोजच्या जीवनात आपण अशा अनेक चुका करतो ज्यामुळे पायांमध्ये सूज वाढू लागते.
  • रोजच्या आयुष्यातील काही चांगल्या सवयी पायांमधील सूज कमी करण्यास मदत करते.
  • जीवनशैलीतील हे बदल तुमच्या शरीराला अनेक फायदे मिळवून देईल.
चुकीच्या जीवनशैलीमुळे आणि रोजच्या आयुष्यातील काही चुकांमुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात असतात. यातीलच एक समस्या म्हणजे पायांना सतत येणारी सूज. जास्त वेळ उभे राहिल्यामुळे किंवा बसल्यामुळे पायांना गंभीर सूज येऊ लागते. ही समस्या किरकोळ वाटत असली तरी यावर वेळीच लक्ष देऊन समस्येला दूर करायला हवे. तुमच्याही पायांना जर सतत सूज येत असेल तर आज या लेखात आम्ही तुम्हाला यावरील एक सोपा उपाय सांगत आहोत. पायांची सूज दूर करण्यासाठी तुम्हाला फार काही वेगळं करण्याची गरज नाही तर फक्त आपल्या रोजच्या सवयींंमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची गरज आहे. चला तर मग याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

रोजच आयुष्य सोपं करतात संविधानातील ‘हे’ अधिकार, अनेकांना नावंही ठाऊक नाही; 26 जानेवारीला ओळखा तुमची खरी ताकद

पुरेसे पाणी प्या.

आपल्या शरीराच्या अनेक समस्या या पाण्याच्या कमतरतेशी संबंधित असतात. शरीरातील पाण्याचा साठा आपल्या शरीराला आतून स्वच्छ ठेवण्यास आणि हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. रोजच्या जीवनात किमान ७-८ ग्लास पाणी पिणे गरजेचे असते. पाण्याव्यतिरिक्त, सूप, फळांचे रस, नारळ पाणी आणि स्मूदी अशा पदार्थांचेही सेवन केले जाऊ शकते. यामुळे शरीराला हायड्रेशन मिळते.

कॉम्प्रेशन सॉक्सचा वापर

पाय सुजण्याचे एक प्रमुख कारण रक्तवाहिन्यांशी संबंधित असू शकते, जे रक्त साचल्यामुळे होते. आराम मिळविण्यासाठी कॉम्प्रेशन सॉक्स हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. हे सॉक्स पायांवर हलका दाब देतात, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीला हृदयरोग असेल तर त्यांनी ते वापरण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा.

उशांनी तुमच्या पायांना आधार द्या

जर तुमचे पाय सतत सुजत असतील तर बसताना किंवा झोपताना पायांखाली उशी ठेवून झोपायला सुरुवात करा. यामुळे द्रवपदार्थाचा प्रवाह सुधारतो आणि सूज कमी होते. प्रेग्नंसीच्या वेळीही ही पद्धत फार फायद्याची ठरते.

आहारात मीठाचे प्रमाण कमी ठेवा

पदार्थाची चव वाढवण्यासाठी मीठाचा वापर केला जात असला तरी याचा अतिवापर मात्र आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतो. प्रोसेस फूड, पॅकेज्ड फूड यामध्ये मीठाचे प्रमाण सर्वाधित आढळून येते. याऐवजी तुम्ही आहारात ताजे, घरी शिजवलेल्या अन्नाचा समावेश करु शकतो. तुमच्या आहारत मीठाचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करा.

वाढलेले वजन कमी करताना आहारात चुकूनही करू नका ‘या’ पदार्थांचे सेवन, अन्यथा शरीरात जमा होईल अनावश्यक चरबी

तुमचे वजन नियंत्रणात ठेवा

जास्तीच्या वजनामुळे पायांवर दबाव येतो आणि याचा रक्ताभिसरणावर परिणाम होतो. यामुळे पायांची सूज वाढते. पाैष्टिक आहार आणि नियमित व्यायाम केल्याने वजन नियंत्रणात करता येऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Home remedies for swollen feet lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पार्लरच्या पैशाची होईल बचत! ‘या’ पदार्थांपासून घरीच तयार करा बर्फाचे तुकडे, आठवडाभरात चेहऱ्यावर येईल कोरियन ग्लास स्किन ग्लो
1

पार्लरच्या पैशाची होईल बचत! ‘या’ पदार्थांपासून घरीच तयार करा बर्फाचे तुकडे, आठवडाभरात चेहऱ्यावर येईल कोरियन ग्लास स्किन ग्लो

Periods Pain Remedies: मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये प्रचंड वेदना होतात? मग आजीबाईच्या बटव्यातील ‘हे’ घरगुती उपाय नक्की करून पहा
2

Periods Pain Remedies: मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये प्रचंड वेदना होतात? मग आजीबाईच्या बटव्यातील ‘हे’ घरगुती उपाय नक्की करून पहा

Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी
3

Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी

Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे
4

Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

Jan 24, 2026 | 11:30 AM
Cooking Tips: ‘या’ भाज्यांमध्ये चुकूनही टाकू नका टोमॅटो, अन्यथा बिघडून जाईल पदार्थाची चव

Cooking Tips: ‘या’ भाज्यांमध्ये चुकूनही टाकू नका टोमॅटो, अन्यथा बिघडून जाईल पदार्थाची चव

Jan 24, 2026 | 11:26 AM
अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर

अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर

Jan 24, 2026 | 11:21 AM
Satara Crime: अनैतिक संबंधांत अडथळा ठरलेल्या तरुणाची निर्घृण हत्या; आधी दगडाने ठेचले, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून…

Satara Crime: अनैतिक संबंधांत अडथळा ठरलेल्या तरुणाची निर्घृण हत्या; आधी दगडाने ठेचले, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून…

Jan 24, 2026 | 11:17 AM
IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral

Jan 24, 2026 | 11:14 AM
गुपचूप सुरु होता बालविवाह; पोलिसांना माहिती मिळताच टाकली धाड, अन् नंतर…

गुपचूप सुरु होता बालविवाह; पोलिसांना माहिती मिळताच टाकली धाड, अन् नंतर…

Jan 24, 2026 | 11:06 AM
एक क्लिकमध्ये मीम तयार! Google Photos चं नवं फीचर युजर्ससाठी गेमचेंजर, असा करा वापर

एक क्लिकमध्ये मीम तयार! Google Photos चं नवं फीचर युजर्ससाठी गेमचेंजर, असा करा वापर

Jan 24, 2026 | 11:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM