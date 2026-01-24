Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pregnancy Tips: कुटुंब नियोजन करताय? स्‍वत:हून Fertility क्षमतेबाबत मूल्‍यमापन करा, तज्ज्ञांनी सांगितली सोपी पद्धत

कुटुंब नियोजन करत असाल तर घरच्या घरीच तुम्ही Fertility बाबत योग्य पद्धतीने मूल्यमापन करू शकता. आता म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न असेल तर आपण या लेखातून समजून घेऊया.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:56 PM
प्रजनन क्षमता जाणून घेण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • कुटुंब नियोजन करत असाल तर महत्त्वाची माहिती 
  • फर्टिलिटीचे मूल्यमापन कसे करावे 
  • वंध्यत्व येऊ नये यासाठी महत्त्वाची माहिती 
अनेकजण कुटुंब नियोजनाची तयारी करतात, गर्भधारणेचा विचार आणि तेव्‍हा प्रजननक्षमतेबाबत विचार करू लागतात, पण वास्‍‍तविकत: ते एकूण आरोग्‍याचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. वय, दैनंदिन सवयी, वैद्यकीय इतिहास आणि आपल्या लक्षात न येणारे छोटे-छोटे बदल यांचा प्रजननक्षमतेवर परिणाम होतो. नागपूर येथील बिर्ला फर्टिलिटी अँड आयव्‍हीएफचे फर्टिलिटी स्‍पेशलिस्‍ट डॉ. प्रमोद मधुकर येरणे यांनी सांगितले की, स्‍वत:हून प्रजननक्षमतेबाबत मूल्‍यमापन खूप उपयुक्‍त ठरू शकते. यामधून निदान होत नसले तरी तुमच्‍या आरोग्‍याची स्थिती, स्‍पेशलिस्‍टच्‍या सल्‍ल्‍याची गरज आहे का हे समजण्‍यास मदत होते. कधी-कधी तुम्‍हाला अपेक्षेपेक्षा अधिक माहिती समजू शकते.

वय आणि प्रजननक्षमता

महिलांसाठी वयाच्या ३०व्या वर्षानंतर प्रजननक्षमता हळूहळू कमी होऊ लागते, तर ३५ वर्षांनंतर मोठ्या प्रमाणात प्रजननक्षमता कमी होते. पुरूषांच्‍या बाबतीत वयाच्या ४०व्या वर्षानंतर शुक्राणूंची गुणवत्ता कमी होऊ लागते. तुम्ही या वयाच्‍या जवळ पोहोचत असाल तर लक्षात ठेवा की तुम्‍ही सुसज्‍ज असले तरी प्रजननक्षमता अनुकूल असेलच असे नाही. 

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

मासिक पाळीचे स्‍वरूप  

तुमची मासिक पाळी नियमित आहे का? ओव्हुलेशन अपेक्षित वेळी होते का? तुम्हाला मासिक पाळीत खूप जास्त वेदना होतात किंवा मोठ्या प्रमाणात रक्‍तस्त्राव होतो का? अनियंत्रित मासिक पाळी हे ओव्हुलेशनमधील समस्यांचे लक्षण असू शकते, तर तीव्र वेदना एंडोमेट्रिओसिस सारख्या स्थितीचे लक्षण असू शकते. नियमित मासिक पाळी म्‍हणजे हार्मोन्‍स संतुलित असण्‍याचे लक्षण आहे.

आरोग्याशी संबंधित वैद्यकीय स्थिती

काही विशिष्ट आजार किंवा शारीरिक स्थितीचा प्रत्‍यक्ष प्रजननक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. यामध्ये पीसीओएस, थायरॉईड, फायब्रोईस, एंडोमेट्रिओसिस, मधुमेह किंवा ऑटोइम्यून आजार यांचा समावेश असतो. पुरुषांच्या बाबतीत पूर्वी झालेली एखादी शस्त्रक्रिया, व्हेरिकोसेल, जुनाट आजार किंवा अति उष्णतेशी येणारा संपर्क या गोष्टी शुक्राणूंच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकतात. हे घटक वेळीच ओळखून त्याकडे लक्ष दिल्यास संभाव्य आव्हानांवर मात करता येते. 

जीवनशैली निवड

तुम्ही पुरेशी झोप घेत आहात का? शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय आहात का? मानसिक तणावाचे योग्य व्यवस्थापन करत आहात का? धूम्रपान, मद्यपान, अपुरी झोप, वाढलेला बीएमआय आणि बैठेकाम करण्‍याची जीवनशैली या सर्वांचा प्रजनन आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पण जीवनशैलीमध्‍ये लहान अनुकूल बदल देखील प्रजननक्षमतेसाठी खूप उपयुक्‍त ठरू शकतात.

20 व्या वर्षातच Pregnancy साठी करावा लागतोय संघर्ष, वंध्यत्वाची टांगती तलवार; समस्यांनी घेरल्यात महिला

प्रजननसंदर्भात पूर्वीचे अनुभव

तुम्ही वर्षभरापासून (किंवा वय ३५ पेक्षा जास्त असल्यास सहा महिन्यांपासून) गर्भधारणेसाठी प्रयत्‍न करत आहात, पण त्‍यामध्‍ये यश आलेले नाही? तुम्हाला गर्भपात, केमिकल प्रेग्नन्सी, एक्टोपिक प्रेग्नन्सी किंवा दीर्घकाळ प्रयत्‍न करूनही गर्भधारणा न होणे अशा अनुभवांना सामोरे जावे लागले आहे का? या अनुभवांची नोंद ठेवल्यास तुमच्या प्रजननक्षमतेमधील महत्त्वाचे पैलू समजण्‍यास मदत होऊ शकते. 

औषधोपचार आणि गर्भनिरोधकांचा वापर 

काही विशिष्ट औषधे ओव्हुलेशन किंवा शुक्राणूंच्या निर्मितीमध्ये अडथळा आणू शकतात. दीर्घकाळ गर्भनिरोधकांचा वापर केल्यामुळे वंध्यत्व येत नाही, पण यामुळे नैसर्गिक मासिक पाळी चक्रामध्‍ये अडथळा येऊ शकतो. तसेच, गर्भनिरोधकांचा वापर थांबवल्यानंतर शारीरिक स्थितीबाबत अंदाज घेणे कठीण होऊ शकते.

स्‍वत:हून संपूर्ण मूल्यमापन केल्यानंतर काय करावे? तुमचे बहुतेक घटक सामान्य दिसत असतील तर ती दिलासादायक बाब आहे, पण पूर्णपणे खात्री देत नाही. तुम्हाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त काळजी करण्यासारखे घटक आढळले तर उशीर न करता फर्टिलिटी स्पेशालिस्टचा (प्रजनन तज्ज्ञ) सल्ला घ्‍या. यामुळे तुमचा वेळ वाचेल, उपचारांचा खर्च कमी होईल आणि भविष्यातील मानसिक ताण देखील टाळता येईल. कुटुंब नियोजनाची तयारी योग्‍य वेळी करण्‍यासोबत तुमच्‍या आजच्‍या प्रजननक्षमतेबाबत जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे, ज्‍यामुळे तुम्‍ही तुमच्‍या जीवनातील स्‍वप्‍नांना अनुसरून योग्‍य निर्णय घेऊ शकाल.

Jan 24, 2026 | 02:56 PM

