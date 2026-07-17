Blurred Vision: अचानक अंधुक दिसू लागलंय? दुर्लक्ष करू नका; गंभीर आजारांचे असू शकतात संकेत

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नॅशनल आय इंस्टीट्यूट (NEI) नुसार, दृष्टी अचानक अंधुक होत असेल आणि यासोबतच डोळ्यांत वेदना, प्रकाशाचे झोत, डोळ्यासमोर तरंगणारे कण किंवा दृष्टीमध्ये इतर बदल जाणवून येत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. योग्य वेळी यामागील खरे कारण समजले तर उपचार करणे सोपे जाऊ शकते. आज आपण या लेखात दृष्टी अचानक अंधुक झाल्यास कोणत्या आजारांचा धोका वाढू शकते ते जाणून घेणार आहोत.
कोणते आजार होण्याची शक्यता आहे?
नॅशनल आय इंस्टीट्यूट (NEI) नुसार, अचानक दृष्टी अंधुक होत असेल आणि डोळ्यांमध्ये वेदना जाणवत असतील तर हे मोतीबिंदूचे कारण ठरु शकते. मोतीबिंदूमुळे डोळ्यातील भिंग अपारदर्शक होते, ज्यामुळे स्पष्ट दिसून येण्यास अडथळा निर्माण होतो. यावर वेळीच उपचार नाही केले तर दृष्टी जाण्याची शक्यता असते.
डायबेटिक रेटिनोपॅथी हा मधुमेहाशी संबंधित डोळ्यांचा एक आजार आहे, ज्यामध्ये रेटिनामधील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे दृष्टी अंधुक होऊ लागते. यासोबतच एज मॅक्युलर डिजेनेरेशन (AMD) हा एक असा आजार आहे ज्यात वाढत्या वयासोबत दृष्टी अंधुक होऊ लागते. काही प्रकरणांत, डोळ्यांमध्ये दुखापत, संसर्ग किंवा रेटिनाशी जोडलेल्या समस्यांमुळे दृष्टी अंधुक होण्याची शक्यता वर्तवली जात असते. यामुळेच दृष्टी अंधुक होण्याच्या समस्येकडे कधीही दुर्लक्ष नाही करायला पाहिजे.
कोणत्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करु नये?
जर अंधुक दृष्टीसोबतच तुम्हाला डोळ्यांमध्ये वेदना, प्रकाशाची कमतरता आणि ळ्यासमोर जास्त प्रमाणात तरंगणारे कण दिसत असतील तर याकडे दुर्लक्ष करु नका. डोळ्यांना निरोगी ठेवण्यासाठी नियमितपणे त्यांची तपासणी करा. खास करुन जर तुम्हाला डायबिटीज असेल किंवा तुमचे वय फार झाले असेल तर डोळ्यांची तपासणी एकदा कराच.
स्क्रिनवर सतत काम केल्यामुळे डोळ्यांवर ताण पडतो आणि वेदना सुरु होतात. अशात जर तुम्हाला स्क्रिनवर सारखे काम करायला लागत असेल तर अधून-मधून थोडा ब्रेक घेऊन मोकळ्या हवेत फिरुन या. यावेळी स्मार्टफोनचाही वापर करु नका. मोकळ्या वातावरणातील कोवळे ऊन डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगले मानले जाते. यासोबतच डोळ्यांना नेहमी निरोगी ठेवण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, फळे आणि जीवनसत्त्वे यांनी समृद्ध असलेला संतुलित आहाराचा आपल्या जेवणात समावेश करा.
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डाॅक्टरकडे कधी जावे?
जर बऱ्याच काळापासून तुमच्या डोळ्यात अंधुक दिसत असेल, डोळे लाल पडले असतील, डोकेदुखी होत असेल आणि चक्करसारखे वाटत असल्यास लगेच डाॅक्टरांना जाऊन भेटा. वेळीच डाॅक्टरांचा सल्ला घेतल्यास मोठी समस्या होण्यापासून वाचेल आणि तुमची दृष्टीही पहिल्यासारखी स्पष्ट होईल.