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Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल वाढलाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान; आहारात करा समावेश

Updated On: Jun 22, 2026 | 07:07 PM IST
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सारांश

Healthy Drinks To Control Cholesterol: हाय कोलेस्ट्रॉलची समस्या वाढत असून, LDL कोलेस्ट्रॉल वाढल्यास हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका निर्माण होतो. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि काही घरगुती पौष्टिक पेयांचा समावेश केल्यास कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल वाढलाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान; आहारात करा समावेश
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विस्तार
  • कोलेस्ट्रॉल वाढलाय?
  • हे हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील रामबाण उपाय
  • आहारात करा समावेश
सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे हाय कोलेस्ट्रॉलची समस्या अनेकांमध्ये दिसून येत आहे. शरीरातील खराब म्हणजेच एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाढल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी साचण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे हृदयविकार, उच्च रक्तदाब आणि स्ट्रोकसारख्या गंभीर समस्यांचा धोका वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि काही पौष्टिक पेयांचा समावेश केल्यास कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते. काही घरगुती ड्रिंक्स आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात.

ग्रीन टी

ग्रीन टीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि पॉलीफेनॉल्स मोठ्या प्रमाणात आढळतात. हे घटक शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. नियमितपणे ग्रीन टीचे सेवन केल्यास हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत मिळू शकते. तसेच शरीरातील सूज कमी करण्यासाठीही हे पेय उपयुक्त मानले जाते.

टोमॅटोचा ज्यूस

टोमॅटोमध्ये लाइकोपीन, व्हिटॅमिन सी आणि इतर पोषक घटक मुबलक प्रमाणात असतात. टोमॅटोचा ताजा ज्यूस शरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतो. याशिवाय तो हृदयाच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानला जातो.

संत्र्याचा रस

संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, फोलेट आणि फ्लेव्होनॉइड्स आढळतात. हे घटक कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. ताज्या संत्र्याचा रस रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासही मदत करतो.

सोया मिल्क

सोया मिल्क हा संतृप्त चरबी कमी असलेला पौष्टिक पर्याय मानला जातो. यामध्ये प्रथिने आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. नियमित सेवनामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

फायबरयुक्त पेये

ओट्स किंवा विद्रव्य फायबरयुक्त पेये शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉलचे शोषण कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे अशा पेयांचा आहारात समावेश केल्यास हृदयाच्या आरोग्याला लाभ मिळू शकतो.

या सवयीही ठेवा लक्षात

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी फक्त पेये पुरेशी नसतात. तळलेले पदार्थ, जंक फूड, जास्त साखर आणि ट्रान्स फॅटयुक्त पदार्थ टाळणे आवश्यक आहे. यासोबत दररोज चालणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वजन नियंत्रणात ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. निरोगी जीवनशैली आणि योग्य आहाराच्या मदतीने कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण नियंत्रित ठेवून हृदयाचे आरोग्य चांगले राखता येऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Cholesterol control drinks ldl reduction healthy beverages heart health natural remedies

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Published On: Jun 22, 2026 | 07:07 PM

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