गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Indias First Test Tube Baby Do You Know The History Of The Doctor Who Never Received The Credit

First Test Tube Baby: भारतातील ‘ते’ डॉक्टर ज्यांना कधीच श्रेय मिळालं नाही, माहीत आहे का इतिहास?

Updated On: Aug 06, 2026 | 10:19 AM IST
जाहिरात
सारांश

भारतात आयव्हीएफ किंवा टेस्ट ट्यूब बेबीचे जनक म्हणून डॉ. सुभाष मुखर्जी ओळखले जातात. ते भारतातील पहिले आणि जगातील दुसरे आयव्हीफ डॉक्टर आहेत. मुखर्जी यांनी क्रायोबायोलॉजिस्ट सुनीत मुखर्जी आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सरोज कांती भट्टाचार्य यांच्या सहकार्याने हा महत्वपूर्ण इतिहास रचला आहे .

First Test Tube Baby: भारतातील ‘ते’ डॉक्टर ज्यांना कधीच श्रेय मिळालं नाही, माहीत आहे का इतिहास?

First Test Tube Baby: भारतातील ‘ते’ डॉक्टर ज्यांना कधीच श्रेय मिळालं नाही, माहीत आहे का इतिहास?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील पहिले आयव्हीएफ डॉक्टर कोण?
आयव्हीएफ म्हणजे काय?
सुभाष मुखर्जी यांच्या मृत्यू मागील कारण?

गर्भधारणा हा प्रत्येक स्त्रीचा आयुष्यातील नैसर्गिक आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे. प्रत्येक महिलेसाठी आई होणं ही भावना अतिशय सुखद आणि मनाला आनंद देणारी भावना आहे. आई होण्याचे सुख प्रत्येक महिलेले अनुभवायचं असतं. गर्भधारणेच्या दरम्यान महिलांच्या शरीरात अनेक शारीरिक आणि मानसिक बदल होत असतात. पण काहीवेळा नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा नाही झाल्यास डॉक्टर आयव्हीएफ करण्याचा सल्ला देतात. वंध्यत्वावर मात करून गर्भधारणा राहण्यासाठी ही एक वैद्यकीय प्रक्रिया असते. ज्याला सामान्य भाषेमध्ये टेस्ट ट्यूब बेबी असे सुद्धा म्हंटले जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये स्त्रीची स्त्रीबीजे आणि आणि पुरुषाचे शुक्राणू प्रयोगशाळेत मार्गदर्शनाखाली नमुने एकत्र केले जातात. पुरुषाचे वीर्य नमुना गोळा करून त्यातील उत्तम शुक्राणूची निवड केली जाते आणि स्त्रीबीज आणि शुक्राणू लॅबमध्ये एकत्र करून गर्भ तयार केला जातो.त्यानंतर तयार झालेला स्वस्थ गर्भ महिलेच्या गर्भाशयात तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सोडला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेला आयव्हीएफ म्हंटले जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

उपाशी पोटी कढीपत्ता खाल्ल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? पचनक्रिया आणि मधुमेहापासून सुटका मिळवण्यासाठी या पद्धतीने खा कढीपत्ता

डॉ. सुभाष मुखर्जी हे एक भारतीय शास्त्रज्ञ आणि चिकित्सक होते. त्यांना भारतात आयव्हीएफ किंवा टेस्ट ट्यूब बेबीचे जनक म्हणून ओळखले जायचे. त्यांनी इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशनचा वापर करून भारतातील पहिले आणि जगातील दुसरे टेस्ट ट्यूब बेबी तयार केले होते. मुखर्जी यांनी क्रायोबायोलॉजिस्ट सुनीत मुखर्जी आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सरोज कांती भट्टाचार्य यांच्या सहकार्याने हा महत्वपूर्ण इतिहास रचला आणि भारताच्या इतिहासात आपले नाव कोरले. ब्रिटीश डॉक्टर पॅट्रिक स्टेप्टो आणि रॉबर्ट एडवर्ड्स यांच्यानंतर भारतामध्ये IVF करणारे मुखर्जी हे भारतामध्ये पहिले आणि जगभरात दुसरे डॉक्टर ठरले.

डॉ. मुखर्जी यांच्या योगदानामुळे ३ ऑक्टोबर १९७८ रोजी ‘दुर्गा’चा जन्म झाला. युनायटेड किंगडममधील पहिल्या आयव्हीएफ (IVF) बाळाच्या जन्मानंतर अवघ्या ६७ दिवसांनी एक घटना घडली. ज्यात आयव्हीएफमध्ये मिळालेल्या यशानंतर मुखर्जींना तत्कालीन पश्चिम बंगाल राज्य सरकारकडून सामाजिक बहिष्कार आणि अपमानाचा सामना करावा लागला. त्यांना आंतरराष्ट्रीय परिषदांना उपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यांच्या निधनानंतर अनेक वर्षांनी, त्याच क्षेत्रातील डॉ. टी. सी. आनंद कुमार यांनी त्यांना योग्य ती ओळख मिळवून दिली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. सुनीत मुखर्जी यांनी केलेल्या दाव्यात म्हंटले आहे की, सुरुवातीला सुभाष मुखर्जींना ते काय करतात हे कोणालाही कळू द्यायचं नव्हतं, कारण त्यांना IVF प्रयोगाचा परिणाम काय असेल हे माहीत नव्हतं. सुनीत मुखर्जी यांच्या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारी पॅनल तयार करण्यात आले होते. यावेळी समितीने सुभाष मुखर्जी यांच्या विरोधात निकाल देऊन त्यांचा अपमान केला.हा अपमान त्यांना सहन झाला नाही. 19 जून 1981 रोजी त्यांनी कोलकाता येथील राहत्या घरी आत्महत्या करत आपली जीवन यात्रा संपवली.

Fatty Liver: शरीर देतंय ‘हे’ संकेत? फॅटी लिव्हरची सुरुवात तर नाही ना; अजिबात दुर्लक्षित करू नका

यश म्हणजे केवळ पुरस्कार मिळवणे किंवा इतिहास घडवणे नव्हे, तर एखाद्या अज्ञात नायकाला त्याची रास्त ओळख मिळवून देणे हेच एका खऱ्या माणसाचे खरे यश असते. अत्यंत प्रतिभावान व्यक्तींनाही कधीकधी आव्हानांचा सामना करावा लागतो; तरीही, आत्मविश्वास असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यशाला कदाचित विलंब होऊ शकतो, परंतु सत्य आणि प्रामाणिकपणाला अखेर मान्यता मिळतेच. याशिवाय त्यांच्या हयातीत त्यांना अपेक्षित असलेला आदर आणि मान्यता मिळाली नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारतातील पहिल्या टेस्ट ट्यूब बेबीचा जन्म कधी झाला?

    Ans: भारतातील पहिल्या टेस्ट ट्यूब बेबी 'दुर्गा'चा जन्म ३ ऑक्टोबर १९७८ रोजी झाला.

  • Que: भारतातील पहिल्या टेस्ट ट्यूब बेबीमागे कोणत्या डॉक्टरांचे योगदान होते?

    Ans: डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय यांनी ही ऐतिहासिक कामगिरी केली होती.

  • Que: डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय यांना योग्य वेळी श्रेय का मिळाले नाही?

    Ans: त्यांच्या संशोधनावर सुरुवातीला शंका घेण्यात आली, प्रशासकीय अडथळे आले आणि त्यांच्या कार्याला अधिकृत मान्यता मिळण्यास अनेक वर्षे लागली.

Web Title: Indias first test tube baby do you know the history of the doctor who never received the credit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 10:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उपाशी पोटी कढीपत्ता खाल्ल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? पचनक्रिया आणि मधुमेहापासून सुटका मिळवण्यासाठी या पद्धतीने खा कढीपत्ता
1

उपाशी पोटी कढीपत्ता खाल्ल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? पचनक्रिया आणि मधुमेहापासून सुटका मिळवण्यासाठी या पद्धतीने खा कढीपत्ता

लठ्ठपणामुळे शरीरावर चरबी वाढली आहे? मग बिनधास्त खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, वजन कमी करण्याची पारंपरिक पद्धत
2

लठ्ठपणामुळे शरीरावर चरबी वाढली आहे? मग बिनधास्त खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, वजन कमी करण्याची पारंपरिक पद्धत

मिडलाइफ महिलांच्या आरोग्यावर भर! लिसा रे च्या क्लिनिकमध्ये अनुभवी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश, आरोग्यसेवेला मिळेल चालना
3

मिडलाइफ महिलांच्या आरोग्यावर भर! लिसा रे च्या क्लिनिकमध्ये अनुभवी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश, आरोग्यसेवेला मिळेल चालना

एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा
4

एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
First Test Tube Baby: भारतातील ‘ते’ डॉक्टर ज्यांना कधीच श्रेय मिळालं नाही, माहीत आहे का इतिहास?

First Test Tube Baby: भारतातील ‘ते’ डॉक्टर ज्यांना कधीच श्रेय मिळालं नाही, माहीत आहे का इतिहास?

Aug 06, 2026 | 10:19 AM
CJP Core Committee Meeting: CJPच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत काय घडलं? अभिजीत-आशुतोष यांनी स्पष्टचं सांगितलं

CJP Core Committee Meeting: CJPच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत काय घडलं? अभिजीत-आशुतोष यांनी स्पष्टचं सांगितलं

Aug 06, 2026 | 10:17 AM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत गणेशोत्सवाची लगबग; शाडूच्या गणेशमूर्ती १२ ते १५ टक्क्यांनी महाग

Navi Mumbai: नवी मुंबईत गणेशोत्सवाची लगबग; शाडूच्या गणेशमूर्ती १२ ते १५ टक्क्यांनी महाग

Aug 06, 2026 | 10:15 AM
WhatsApp ग्रुप चॅट्समध्ये आले 3 मोठे फिचर्स, रोजच्या आयुष्यात कसा करणार वापर? जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp ग्रुप चॅट्समध्ये आले 3 मोठे फिचर्स, रोजच्या आयुष्यात कसा करणार वापर? जाणून घ्या सविस्तर

Aug 06, 2026 | 10:09 AM
Shreya Kalra: 20 लाख फॉलोअर्स, कोट्यवधींची संपत्ती; ‘लॉक अप 2’ची विजेती श्रेया कालरा नेमकी कोण?

Shreya Kalra: 20 लाख फॉलोअर्स, कोट्यवधींची संपत्ती; ‘लॉक अप 2’ची विजेती श्रेया कालरा नेमकी कोण?

Aug 06, 2026 | 10:09 AM
Share Market Opening: RBI च्या निर्णयाने बदलला बाजारचा मूड, Sensex मध्ये 160 अंकांची उसळी

Share Market Opening: RBI च्या निर्णयाने बदलला बाजारचा मूड, Sensex मध्ये 160 अंकांची उसळी

Aug 06, 2026 | 10:02 AM
Akanksha Chamola Divorce: TRPसाठी घटस्फोटाचा स्टंट? आकांक्षा चमोलाचं स्पष्ट उत्तर; म्हणाली, ‘प्रसिद्धीसाठी लग्न..’

Akanksha Chamola Divorce: TRPसाठी घटस्फोटाचा स्टंट? आकांक्षा चमोलाचं स्पष्ट उत्तर; म्हणाली, ‘प्रसिद्धीसाठी लग्न..’

Aug 06, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा