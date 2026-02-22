Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Consume Cha Seeds In This Way To Cool The Body In Growing Summer Know The Right Time

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

उन्हाळ्यात एक ग्लास सब्जा बियांचे पाणी प्यायल्यास शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होईल आणि आरोग्य सुधारेल. चला तर जाणून घेऊया सब्जा बिया खाण्याची योग्य पद्धत आणि प्रमाण.

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:25 PM
वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी नियमित करा 'या' पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी नियमित करा 'या' पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

Follow Us:
Follow Us:

सब्जा खाण्याचे फायदे?
किती प्रमाणात सब्जा खावा?
उन्हाळ्यात शरीराची काळजी कशी घ्यावी?

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उन्हाच्या झळा वाढू लागल्या आहेत. आपल्यातील अनेकांना उन्हाळा कंटाळवाणा वाटतो. उन्हात गेल्यानंतर शरीराला हानी पोहचते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराची खूप जास्त काळजी घ्यावी. कारण बाहेर जाऊन आल्यानंतर काहींना डोकेदुखीची समस्या उद्भवते तर कधी लघवीसंबंधित समस्या उद्भवतात. या दिवसांमध्ये शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते आणि शरीरात थकवा अशक्तपणा वाढतो. डिहायड्रेशन झाल्यानंतर कोणत्याही वेळी चक्कर येते. त्यामुळे उन्हाळ्यात भरपूर पाण्याचे सेवन करावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. उन्हाळ्यामध्ये आहारात सब्जाचे सेवन करावे. सब्जा खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये फायबर, प्रोटीन, कॅल्शिअम, मॅगनिज, मॅग्नेशिअम आणि फॉस्फरस इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाढत्या उन्हाळ्यात सब्जाचे कशा पद्धतीने आणि किती प्रमाणात सेवन करावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

अल्पदुग्ध मातांच्या ताणावर ‘सुरेल’ उपाय! कामा रुग्णालयात संगीत थेरपीच्या प्रयोगाने स्तनदुधात लक्षणीय वाढ

सब्जाचे पाणी:

रात्री झोपण्याआधी एक बॉटल पाण्यात अर्धा चमचा सब्जा भिजत ठेवावा. याशिवाय तुम्ही पाण्यात पुदिना किंवा इतर कोणतेही वेगळी फळे सुद्धा टाकू शकता. रात्रभर सब्जा पाण्यात व्यवस्थित फुलेल. त्यानंतर सकाळी उठल्यावर सब्जाचे सेवन करावे. सब्जाचे पाणी प्यायल्यामुळे शरीरातील विषारी घाण बाहेर पडून जाते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. यामध्ये असलेले अँटी- ऑक्सिडंट आणि इतर घटक फ्री रेडिकल्सपासून संरक्षण करतात. शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी सब्जाचे पाणी प्यावे. या पाण्याच्या सेवनामुळे शरीराची बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर:

शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी हृदयाचे कार्य सुरळीत चालू असणे फार महत्वाचे आहे. हृदयाच्या कार्यात अडथळे निर्माण झाल्यानंतर कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक किंवा हृदयरोग होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हृदयाचे कार्य सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी नियमित एक ग्लासभर सब्जाचे पाणी प्यावे. सब्जा खाल्ल्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते. यामध्ये असलेले ओमेगा -3 फॅटी अ‍ॅसिड, अल्फा-लिनोलेनिक अ‍ॅसिड हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवतात.

शरीरातील विषारी घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा बॉडी डिटॉक्स, प्रत्येक अवयव होईल मुळांपासून स्वच्छ

हाडांसाठी फायदेशीर:

वाढत्या वयात हाडांमधील लवचिकता कमी होऊन जाते. हाडांमधील लवचिकता कमी झाल्यानंतर चालताना हातपाय दुखणे, गुडघे दुखणे, हात पाय दुखणे यांसारख्या बऱ्याच समस्या उद्भवतात. या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी सब्जा बियांचे सेवन करावे. सब्जामध्ये कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम आणि फॉस्फोरस इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. दैनंदिन आहारात कमीत कमी प्रोटीनयुक्त पदार्थांचे सेवन करत असलेल्या लोकांनी सब्जा बियांचे सेवन करावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Consume cha seeds in this way to cool the body in growing summer know the right time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद
1

राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद

अल्पदुग्ध मातांच्या ताणावर ‘सुरेल’ उपाय! कामा रुग्णालयात संगीत थेरपीच्या प्रयोगाने स्तनदुधात लक्षणीय वाढ
2

अल्पदुग्ध मातांच्या ताणावर ‘सुरेल’ उपाय! कामा रुग्णालयात संगीत थेरपीच्या प्रयोगाने स्तनदुधात लक्षणीय वाढ

‘हे’ ड्राय फ्रुट्स आहेत आरोग्यासाठी खजिना, नियमित सेवन केल्यास वयाच्या ८० व्या वर्षीसुद्धा राहाल फिट आणि तरुण
3

‘हे’ ड्राय फ्रुट्स आहेत आरोग्यासाठी खजिना, नियमित सेवन केल्यास वयाच्या ८० व्या वर्षीसुद्धा राहाल फिट आणि तरुण

शरीरातील विषारी घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा बॉडी डिटॉक्स, प्रत्येक अवयव होईल मुळांपासून स्वच्छ
4

शरीरातील विषारी घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा बॉडी डिटॉक्स, प्रत्येक अवयव होईल मुळांपासून स्वच्छ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

Feb 22, 2026 | 02:25 PM
Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

Feb 22, 2026 | 02:17 PM
खुशखबर! Vivo X300 Pro तब्बल 10,000 रुपयांनी झाला स्वस्त; स्मार्टफोनच्या या व्हेरिअंटवर ऑफर उपलब्ध

खुशखबर! Vivo X300 Pro तब्बल 10,000 रुपयांनी झाला स्वस्त; स्मार्टफोनच्या या व्हेरिअंटवर ऑफर उपलब्ध

Feb 22, 2026 | 02:14 PM
Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना

Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना

Feb 22, 2026 | 02:12 PM
ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

Feb 22, 2026 | 02:02 PM
ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Feb 22, 2026 | 01:58 PM
NASA Artemis 2: काय आहे हे ‘हेलियम’ संकट? ज्याने जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेटला लाँच पॅडवरून खाली उतरवलं

NASA Artemis 2: काय आहे हे ‘हेलियम’ संकट? ज्याने जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेटला लाँच पॅडवरून खाली उतरवलं

Feb 22, 2026 | 01:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM