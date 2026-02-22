Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

ठाकरे बंधूंमध्ये निवडणुकीनंतर सारे काही आलबेल नसल्याचे दिसून येत आहे. स्वीकृत नगरसेवकांवरुन दोन्ही पक्षात वाद झाल्याचे चित्र आहे. यावरुन खासदार संजय राऊत यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली.

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:17 PM
MP Sanjay Raut's reaction to the dispute within the Thackeray brothers' alliance

ठाकरे बंधूंची आघाडीमधील वादावर खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • राज उद्धव ठाकरेंच्या युतीत मिठाचा खडा
  • स्वीकृत नगरसेवकांवरुन वाद
  • संजय राऊत यांचे सूचक वक्तव्य
Maharashtra Politics : मुंबई : महापालिका निवडणुकीमध्ये तब्बल दोन दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आले. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्रित युतीची संपूर्ण राज्यात जोरदार चर्चा झाली. मात्र याचे रुपांतर मतांमध्ये करुन घेण्यात ठाकरे बंधूंना अपयश आले आहे. विशेषतः स्वीकृत नगरसेवकांच्या कोट्यातून मनसेला अपेक्षित असलेली जागा मिळालेली नाही. यामुळे शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि मनसे (Thackeray Brothers Alliance) यांच्यात सध्या काहीच आलबेल नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावरुन आता ठाकरे बंधूंच्या युतीत मिठाचा खडा पडला असल्याच्या चर्चा आहेत. याबाबत खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ठाकरे बंधूंमधील युतीवर भाष्य केले. यावरुन दोन्ही बंधूंमध्ये निवडणुकीनंतर वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसून आले. खासदार राऊत म्हणाले की, “महापालिकेचे राजकारण हे वेगळे असते आणि आमचे पक्षाचे काम वेगळे आहे. मी वैयक्तिकरित्या कधीही महापालिकेच्या राजकारणात किंवा या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत पडलेलो नाही. महापालिकेत काय चालते हे सर्वांना माहित आहे, त्यामुळे आम्ही त्या तलावाच्या बाहेर राहणे पसंत करतो. मात्र, मनसे आणि आमची युती आजही टिकून आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय दोन्ही पक्षांचे सर्वोच्च नेतृत्व घेईल,” अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली.

हे देखील वाचा : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

पुढे ते म्हणाले की, “उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून मुंबई महानगरपालिकेत तीन स्वीकृत नगरसेवकांची नावे निश्चित करण्यात आली आहे. ही नावे प्रशासनाकडे सादर करण्यात आली आहेत.” सूत्रांच्या माहितीनुसार, या जागांचे वाटप करताना मनसेला विश्वासात घेतले गेले नसल्याची प्रतिक्रिया मनसेकडून देण्यात आली आहे. युती धर्म पाळून या ३ पैकी एक जागा मनसेच्या वाट्याला येईल, अशी अपेक्षा मनसेने व्यक्त केली होती. मात्र, ठाकरे गटाने आपल्याच नेत्यांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे मनसेकडून कोत्या मनोवृत्तीची माणसं अशा शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. यावरुन दोन्ही नेत्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली असल्याचे बोलले जात आहे.

हे देखील वाचा : राज ठाकरेंच्या शिंदे भेटीनंतर ठाकरे बंधूंमध्ये दुरावा? चर्चांवर मात्र दोघांचेही मौन

याचबरोबर काही दिवसांपूर्वी मनसे नेते राज ठाकरे यांनी देखील राजकारणामध्ये काहीही कायमस्वरुपी काहीही नसतं या आशयाची टीका केली होती. राज ठाकरे म्हणाले होते की, आजची महाराष्ट्रातील जी सर्व परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र हा सध्या आता आयसीयूमध्ये आहे. सध्या जी काही परिस्थिती आहे, त्याला आपण बाळसं म्हणू शकत नाही. त्याला आपण सूज म्हणू शकतो. ही इतकी विचित्र घाणेरडी सूज आहे की ज्यात अनेकांना असं वाटतं की जे काही सुरु आहे हे कायमस्वरुपी आहे. कायमस्वरुपी काहीही नसतं, असे सूचक वक्तव्य मनसे नेते राज ठाकरे यांनी केले आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या मनामध्ये नक्की काय सुरु आहे याची चर्चा सुरु झाली.

Published On: Feb 22, 2026 | 02:17 PM

Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

Feb 22, 2026 | 02:17 PM
