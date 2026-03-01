वाढत्या कोलेस्टरॉलमुळे कोरोनरी आर्टरी डिसिजचा अनेकांच्या जीवाला धोका! ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच करा उपचार

हृदयाचे आरोग्य कशामुळे बिघडते?
हार्ट ब्लॉकेज होण्याची कारणे?
धमन्यांमध्ये कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
मानवी शरीरातील सगळ्यात महत्वाचा अवयव म्हणजे हृदय. हृदय कायमच निरोगी आणि सक्रिय असणे फार गरजेचे आहे. पण हृदयाचं बंद पडले तर संपूर्ण शरीर बंद करण्याची जास्त शक्यता असते. हृदयाच्या आरोग्याला हानी पोहचणार नाही, याची कायमच काळजी घ्यावी. हृदय शरीरातील रक्त सतत पंप करते, ज्यामुळे संपूर्ण शरीराला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा होतो आणि तुम्ही कायमच निरोगी राहता. पण शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे किंवा जीवनशैलीत केलेल्या चुकांमुळे हृदयाचे आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. पण हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास संपूर्ण शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होण्याच्या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत कोरोनरी आर्टरी डिसिज असे म्हंटले जाते. त्यामुळे तुमच्या शरीरात सुद्धा कोरोनरी आर्टरी डिसिजची लक्षणे दिसत असतील तर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)
हृदयाला रक्त पोहोचवणाऱ्या धमण्यांमध्ये कोलेस्टेरॉल, फॅट आणि इतर तत्व जमा झाल्यानंतर रक्तवाहिन्या ब्लॉक होऊन जातात. ब्लॉक झालेल्या रक्तवाहिन्या मोकळ्या न झाल्यामुळे हृदयाला व्यवस्थित रक्तपुरवठा आणि ऑक्सिजन पुरवठा होत नाही. यामुळे धमन्या आकुंचन पावतात आणि रक्तप्रवाह कमी होऊन जातो. आरोग्यासंबंधित या गंभीर स्थितीमुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे दिसून येतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होण्याची अनेक विविध कारणे असू शकतात. रक्तवाहिन्यांमध्ये कोलेस्ट्रॉलचा पिवळ्या रंगाचा चिकट थर जमा झाल्यामुळे व्यवस्थित रक्तप्रवाह होत नाही. ज्यामुळे प्रामुख्याने छातीत वेदना किंवा दबाव जाणवू लागतो. तर काहीवेळा उजवा हात, खांदा, मान, जबडा किंवा पाठीत वेदना पसरतात. काहींना चालण्यात, पायऱ्या चढण्यात अडचण निर्माण होते. थोडस चालल्यानंतर लगेच थकवा, अशक्तपणा जाणवू लागतो. हा त्रास थोडावेळ आराम केल्यानंतर कमी झाल्यासारखा वाटतो.
वारंवार दम लागणे, जास्त थकवा, चक्कर येणे, मळमळ, थंड घाम येणे आणि अस्वस्थता ही हृदयविकाराच्या झटक्याची गंभीर लक्षणे आहेत. हार्ट ब्लॉकेज झाल्यानंतर हृदयाचे ठोके वाढतात किंवा अनियमित सुद्धा होतात. ही समस्या महिलांमध्ये प्रामुख्याने दिसून येते. मधुमेह असलेल्या रुगणांनी स्वतःच्या आरोग्याची खूप जास्त काळजी घ्यावी. रक्तात वाढलेल्या साखरेचा परिणाम हृदयावर होण्याची जास्त शक्यता असते. अपचन, पाठीत वेदना, घाबरलेपणा किंवा कमजोरी जाणवू लागल्यास कोणत्याही क्षणाचा विलंब न करता वेळीच उपचार करावेत, अन्यथा कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक येऊन मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असते.
हाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीस, वाढलेलं कोलेस्टेरॉल आणि लठ्ठपणा इत्यादी कारणांमुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होऊन जातात. धूम्रपान धमण्यांमधील आतील थराचे गंभीर नुकसान करतो. या प्रक्रियांमुळे नसांमध्ये प्लॅक तयार होतो आणि हृदयाचे आरोग्य बिघडून जाते. शारीरिक हालचालींचा अभाव, असंतुलित आहार, जास्त तळलेले पदार्थ आणि प्रोसेस्ड फूड, मानसिक तणाव इत्यादी कारणांमुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होण्याची शक्यता असते.
