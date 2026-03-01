दुबईत कुटुंबासह अडकले अभिनेता विष्णु मांचू; क्षेपणास्त्रांच्या स्फोटांनी घर हादरल्याचा दावा, भयानक दृश्ये केली शेअर

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर, मध्य पूर्वेतील परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिकट झाली आहे आणि अजूनही भयानक आहे. विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत आणि अनेक भागातील हवाई मार्ग तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. दुबईमध्ये अडकलेल्या बॉलीवूड अभिनेत्री सोनल चौहानने पंतप्रधान मोदींना मदतीसाठी आवाहन केले. दुबईमध्येही अनेक ठिकाणी हल्ले झाले आहेत. दक्षिण भारतीय चित्रपट अभिनेता विष्णू मांचू देखील तिथे अडकला आहे. दुबईच्या आकाशात क्षेपणास्त्रे स्पष्टपणे दिसत आहेत, ज्यामुळे एक भयानक दृश्य निर्माण झाले आहे, जे विष्णू मंचूने एका व्हिडिओमध्ये कैद केले आहे.
‘The Kerala Story’ दिग्दर्शकाचा संताप; सुदीप्तो सेन यांनी सेन्सॉर बोर्डावर केली टीका, म्हणाले “Animal’ चालतो, मग आमचे चित्रपट…”
विष्णू मंचूने आकाशातील क्षेपणास्त्रांचा व्हिडीओ केला शेअर
विष्णू मंचूने त्याच्या अंगणातून रेकॉर्ड केलेला व्हिडिओ त्याच्या एक्स अकाउंटवर शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये आकाशातील क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटांचे प्रतिध्वनी दिसत आहेत. विष्णू मंचूने सांगितले की स्फोटांनी त्याचे संपूर्ण घर हादरले आणि त्याची छोटी मुलगी देखील घाबरली आहे.
In Dubai visiting family tonight. Missiles visible in the sky. The loud interceptions shook our home and frightened little Ayra. Praying for peace. No child anywhere should grow up hearing the sound of war above their roof. Grateful to the UAE defense forces for keeping… pic.twitter.com/tCbE78eoBY — Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) February 28, 2026
काय म्हणाला अभिनेता?
विष्णू मंचू कुटुंबाला भेटण्यासाठी दुबईला गेले होते आणि आता तिथेच अडकले आहेत. त्यांनी व्हिडिओ शेअर केला आणि X वर लिहिले, “मी आज रात्री दुबईत कुटुंबाला भेटायला आलो. मला आकाशात क्षेपणास्त्रे दिसली. मोठ्या स्फोटांनी आमचे घर हादरले आणि माझी मुलगी आयरा देखील घाबरली. आम्ही सगळे शांतीसाठी प्रार्थना करत आहोत. जगातील कोणत्याही मुलाला त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला या स्फोटांचे आवाज ऐकू नयेत. नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित केल्याबद्दल मी यूएई संरक्षण दलांचा आभारी आहे. असे क्षण आपल्याला आठवण करून देतात की जीवन किती नाजूक आणि क्षणभंगुर आहे. देव आपल्याला शक्ती आणि शांती देवो. हर हर महादेव.” असे म्हणून अभिनेत्याने ही पोस्ट शेअर केली आहे.
Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत
चाहत्यांनी चिंता केली व्यक्त
विष्णू मांचूचा व्हिडिओ शेअर करताना लगेचच सोशल मेडियावर व्हायरल झाला, आणि चाहते त्याच्याबद्दल चिंता व्यक्त करू लागले आहेत. ते त्याच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत आणि म्हणत आहेत की अभिनेत्याने बाहेर जाण्याऐवजी घरातच राहावे. चाहत्यांनी सांगितले की ते त्याच्या सुरक्षित परतीसाठी प्रार्थना करत आहेत.