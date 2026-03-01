Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Actor Vishnu Manchu Stuck In Dubai With Family Shows Horrifying Missiles Video Says Loud Interceptions Shook Our Home

दुबईत कुटुंबासह अडकले अभिनेता विष्णु मांचू; क्षेपणास्त्रांच्या स्फोटांनी घर हादरल्याचा दावा, भयानक दृश्ये केली शेअर

सोनल चौहान व्यतिरिक्त, दक्षिण भारतीय चित्रपट अभिनेता विष्णू मंचू देखील दुबईमध्ये कुटुंबासह तिथे अडकला आह. आणि अभिनेत्याने व्हिडीओ शेअर करत आकाशातील क्षेपणास्त्रांचे भयानक दृश्य दाखवले आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 01:34 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • दुबईत कुटुंबासह अडकले अभिनेता विष्णु मांचू
  • क्षेपणास्त्रांच्या स्फोटांनी घर हादरल्याचा दावा
  • सोशल मीडियावर भयानक दृश्ये केली शेअर
 

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर, मध्य पूर्वेतील परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिकट झाली आहे आणि अजूनही भयानक आहे. विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत आणि अनेक भागातील हवाई मार्ग तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. दुबईमध्ये अडकलेल्या बॉलीवूड अभिनेत्री सोनल चौहानने पंतप्रधान मोदींना मदतीसाठी आवाहन केले. दुबईमध्येही अनेक ठिकाणी हल्ले झाले आहेत. दक्षिण भारतीय चित्रपट अभिनेता विष्णू मांचू देखील तिथे अडकला आहे. दुबईच्या आकाशात क्षेपणास्त्रे स्पष्टपणे दिसत आहेत, ज्यामुळे एक भयानक दृश्य निर्माण झाले आहे, जे विष्णू मंचूने एका व्हिडिओमध्ये कैद केले आहे.

‘The Kerala Story’ दिग्दर्शकाचा संताप; सुदीप्तो सेन यांनी सेन्सॉर बोर्डावर केली टीका, म्हणाले “Animal’ चालतो, मग आमचे चित्रपट…”

विष्णू मंचूने आकाशातील क्षेपणास्त्रांचा व्हिडीओ केला शेअर

विष्णू मंचूने त्याच्या अंगणातून रेकॉर्ड केलेला व्हिडिओ त्याच्या एक्स अकाउंटवर शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये आकाशातील क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटांचे प्रतिध्वनी दिसत आहेत. विष्णू मंचूने सांगितले की स्फोटांनी त्याचे संपूर्ण घर हादरले आणि त्याची छोटी मुलगी देखील घाबरली आहे.

 

काय म्हणाला अभिनेता?

विष्णू मंचू कुटुंबाला भेटण्यासाठी दुबईला गेले होते आणि आता तिथेच अडकले आहेत. त्यांनी व्हिडिओ शेअर केला आणि X वर लिहिले, “मी आज रात्री दुबईत कुटुंबाला भेटायला आलो. मला आकाशात क्षेपणास्त्रे दिसली. मोठ्या स्फोटांनी आमचे घर हादरले आणि माझी मुलगी आयरा देखील घाबरली. आम्ही सगळे शांतीसाठी प्रार्थना करत आहोत. जगातील कोणत्याही मुलाला त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला या स्फोटांचे आवाज ऐकू नयेत. नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित केल्याबद्दल मी यूएई संरक्षण दलांचा आभारी आहे. असे क्षण आपल्याला आठवण करून देतात की जीवन किती नाजूक आणि क्षणभंगुर आहे. देव आपल्याला शक्ती आणि शांती देवो. हर हर महादेव.” असे म्हणून अभिनेत्याने ही पोस्ट शेअर केली आहे.

Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत

चाहत्यांनी चिंता केली व्यक्त

विष्णू मांचूचा व्हिडिओ शेअर करताना लगेचच सोशल मेडियावर व्हायरल झाला, आणि चाहते त्याच्याबद्दल चिंता व्यक्त करू लागले आहेत. ते त्याच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत आणि म्हणत आहेत की अभिनेत्याने बाहेर जाण्याऐवजी घरातच राहावे. चाहत्यांनी सांगितले की ते त्याच्या सुरक्षित परतीसाठी प्रार्थना करत आहेत.

Web Title: Actor vishnu manchu stuck in dubai with family shows horrifying missiles video says loud interceptions shook our home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 01:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रपतींपेक्षाही शक्तिशाली! Iranच्या सर्वोच्च पदाचा ‘पॉवर गेम’; निवड का आहे महत्त्वाची?
1

राष्ट्रपतींपेक्षाही शक्तिशाली! Iranच्या सर्वोच्च पदाचा ‘पॉवर गेम’; निवड का आहे महत्त्वाची?

US-Israel-Iran War: ‘Black Tomahawk’ युद्धातील अदृश्य शिकारी; रडारलाही न सापडणाऱ्या अमेरिकन ब्रह्मास्त्राची ‘अशी’ थरारक कहाणी
2

US-Israel-Iran War: ‘Black Tomahawk’ युद्धातील अदृश्य शिकारी; रडारलाही न सापडणाऱ्या अमेरिकन ब्रह्मास्त्राची ‘अशी’ थरारक कहाणी

‘The Kerala Story’ दिग्दर्शकाचा संताप; सुदीप्तो सेन यांनी सेन्सॉर बोर्डावर केली टीका, म्हणाले “Animal’ चालतो, मग आमचे चित्रपट…”
3

‘The Kerala Story’ दिग्दर्शकाचा संताप; सुदीप्तो सेन यांनी सेन्सॉर बोर्डावर केली टीका, म्हणाले “Animal’ चालतो, मग आमचे चित्रपट…”

ग्लॅमरच्या झगमगाटात नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस; ‘मोहिनी’ मालिकेत पाहायला मिळणार प्रेमाचा नवा संग्राम
4

ग्लॅमरच्या झगमगाटात नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस; ‘मोहिनी’ मालिकेत पाहायला मिळणार प्रेमाचा नवा संग्राम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दुबईत कुटुंबासह अडकले अभिनेता विष्णु मांचू; क्षेपणास्त्रांच्या स्फोटांनी घर हादरल्याचा दावा, भयानक दृश्ये केली शेअर

दुबईत कुटुंबासह अडकले अभिनेता विष्णु मांचू; क्षेपणास्त्रांच्या स्फोटांनी घर हादरल्याचा दावा, भयानक दृश्ये केली शेअर

Mar 01, 2026 | 01:34 PM
जावळीत सभापतिपदाच्या खुर्चीसाठी ‘ओढाताण’ सुरूच; मतदारांनी नेत्यांच्या डोळ्यात घातले ‘अंजन’

जावळीत सभापतिपदाच्या खुर्चीसाठी ‘ओढाताण’ सुरूच; मतदारांनी नेत्यांच्या डोळ्यात घातले ‘अंजन’

Mar 01, 2026 | 01:28 PM
Kolhapur News : विक्री प्रमाणपत्रसाठी भाडेवाढ, फेरीवाल्यांचं होतंय आर्थिक शोषण; संतप्त संघटनेचं महापौरांना साकडं

Kolhapur News : विक्री प्रमाणपत्रसाठी भाडेवाढ, फेरीवाल्यांचं होतंय आर्थिक शोषण; संतप्त संघटनेचं महापौरांना साकडं

Mar 01, 2026 | 01:23 PM
पुरंदर तालुक्यात वनात आग लावताना दोघांना अटक; सासवड वन विभागाची करवाई

पुरंदर तालुक्यात वनात आग लावताना दोघांना अटक; सासवड वन विभागाची करवाई

Mar 01, 2026 | 01:19 PM
आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

Mar 01, 2026 | 01:18 PM
March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 01:14 PM
IND W vs AUS W: Alyssa Healy ने तिच्या शेवटच्या ODI सामन्यात ठोकले तुफानी शतक, भारतीय खेळाडूंनी दिला गार्ड ऑफ ऑनर

IND W vs AUS W: Alyssa Healy ने तिच्या शेवटच्या ODI सामन्यात ठोकले तुफानी शतक, भारतीय खेळाडूंनी दिला गार्ड ऑफ ऑनर

Mar 01, 2026 | 01:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM