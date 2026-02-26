हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या काही तास आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच ओळ्खल्यास वाचू शकतो जीव

हार्ट अटॅक येण्याची कारणे?
स्त्रियांमध्ये हार्ट अटॅकची दिसून येणारी लक्षणे?
हार्ट अॅटॅक येऊ नये म्हणून कोणती काळजी घ्यावी?
धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात सतत होणारे बदल, पोषक घटकांची कमतरता, अपुरी झोप, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी गोष्टींचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराला हानी पोहचते. हार्ट अटॅकचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या पायांखालील जमीन सरकते. हार्ट अटॅक आल्यानंतर कोणत्याही होऊ शकतो. त्यामुळे शरीराची योग्य काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. शरीरात उच्च कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. रक्तवाहिन्यांमध्ये वाढलेला पिवळ्या रंगाचा चिकट थर नसांमध्ये साचून राहतो. यामुळे हृदयाला व्यवस्थित रक्तपुरवठा होत नाही. हृदयाला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा होत नाही. हृदयाला ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्थित न झाल्यामुळे रक्त पंप करतात हृदयाला जास्तीची मेहनत घ्यावी लागते. मधुमेह झाल्यानंतर हृदयविकाराचा झटका येण्याची जास्त शक्यता असते. आज आम्ही तुम्हाला हार्ट अटॅक येण्याच्या काही तास आधी शरीरात कोणती लक्षणे दिसून येतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
कोणतेही कष्टाची कामे न करता शरीरात जर वारंवार थकवा, अशक्तपणा जाणवत असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. याशिवाय चालताना तुम्हाला जर धाप लागत असेल तर हे हृदयविकाराचे गंभीर लक्षण आहे. याशिवाय काहीवेळा हृद्यासह शरीराच्या इतर भागांमध्ये सुद्धा वेदना जाणवू लागतात. हृद्य शरीराच्या इतर भागांकडे व्यवस्थित रक्त पंप न करू शकल्यामुळे फुफ्फुसांवर दाब वाढतो आणि श्वास घेण्यास त्रास होतो. याशिवाय जिने चढताना किंवा उतरताना श्वास घेण्यास अडथळे निर्माण होत निर्माण असेल वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत.
हार्ट अटॅक येण्याच्या काही दिवस आधी केवळ छातीमध्येच नाही शरीराच्या इतर भागांमध्ये सुद्धा वेदना होतात. अनेकदा खांदे, मान, जबडा, पाठ किंवा हातांमध्ये वेदना जाणवू शकतात. अनेकदा या वेदना छातीकडून हातांकडे किंवा मानेकडे सरकताना वेदना वाढतात. स्त्रियांना हार्ट अटॅक येण्याच्या काहीदिवस आधी केवळ छातीमध्येच नाही तर पाठीत तीव्र वेदना होतात. पुरुषांमध्ये पाठीत वेदना होण्याचे प्रमाण कमी आहे. बऱ्याचदा जबड्यात वेदना वाढल्यास दातदुखी वाढल्यास पेनकिलरच्या गोळ्यांचे सेवन न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत.
शरीरात कोणत्याही कारणाशिवाय थकवा, अशक्तपणा जाणवत असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते उपचार करावेत. स्त्रियांमध्ये हार्ट अटॅक येण्याच्या काही दिवस आधी खूप जास्त थकवा अशक्तपणा जाणवू लागतो. त्यामुळे वेळीच उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी. साधे चालल्यानंतर किंवा कोणतेही साधे काम केल्यानंतर जर शरीरात थकवा वाटल्यास डॉक्टरांच्या सल्ला घ्यावा.
Ans: जेव्हा हृदयाच्या स्नायूंना रक्त आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा करणाऱ्या कोरोनरी धमन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो, तेव्हा हृदयाच्या पेशी मरु लागतात.
Ans: छातीच्या मध्यभागी तीव्र दाब, जडपणा, जळजळ किंवा घट्टपणा जाणवणे.
Ans: अनेकदा हृदयविकाराचा झटका येतो पण त्यात स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत किंवा लक्षणे अत्यंत सौम्य असतात, याला सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणतात.