Thala चा संघ IPL 2026 मध्ये दिसणार नव्या जर्सीत! फ्रँचायझीने शेअर केला धमाकेदार Video

CSK अनेक नवीन आणि तरुण खेळाडूंना मैदानात उतरवणार आहे. एमएस धोनी देखील त्याची तयारी पूर्ण करत आहे. हंगामापूर्वी, चेन्नई सुपर किंग्जने एक नवीन जर्सी अनावरण केली, ज्याचा व्हिडिओ फ्रँचायझीने शेअर केला आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 01:45 PM
फोटो सौजन्य - Chennai Super Kings

CSK New Jersey 2026 : आयपीएल २०२६ साठी सर्व संघ सज्ज झाले आहेत. आयपीएलचा १९ वा हंगाम २८ मार्च रोजी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पाच वेळा आयपीएल विजेता सीएसके यावेळी अनेक नवीन आणि तरुण खेळाडूंना मैदानात उतरवणार आहे. एमएस धोनी देखील त्याची तयारी पूर्ण करत आहे. हंगामापूर्वी, चेन्नई सुपर किंग्जने एक नवीन जर्सी अनावरण केली, ज्याचा व्हिडिओ फ्रँचायझीने शेअर केला आहे.

जर्सी लाँच झाली

सीएसकेने त्यांची नवीन जर्सी लाँच केली आहे. व्हिडिओमध्ये कर्णधार ऋतुराज गायकवाड, सरफराज खान आणि आयुष म्हात्रे अभिनय करताना दिसत आहेत. त्यानंतर गायकवाड बॅगमधून जर्सी काढतो. धोनीचे नाव आणि त्याचा आवडता क्रमांक, ७, मागे छापलेला आहे. त्यानंतर एमएस धोनीची एन्ट्री शानदार आहे. व्हिडिओमध्ये धोनी प्रथम बाईक चालवताना आणि नंतर कारमध्ये जाताना दिसत आहे. सीएसके चाहत्यांना व्हिडिओ खूप आवडला आहे. सीएसकेच्या आधी, लखनौ सुपर जायंट्सने त्यांची जर्सी लाँच केली होती, जरी संघाने रंग बदलला आहे.

आयपीएल २०२६ च्या लिलावासाठी सीएसकेने आपल्या संघात अनेक नवीन खेळाडूंचा समावेश केला. सीएसकेने प्रशांत वीरला १४.२० कोटी रुपयांना आणि कार्तिक शर्माला १४.२० कोटी रुपयांना विकत घेतले. याव्यतिरिक्त, संघाने सरफराज खानला ७५ लाख रुपयांना आणि राहुल चहरला ५.२० कोटी रुपयांना विकत घेतले. लिलावापूर्वी एक मोठे पाऊल उचलत, संघाने रवींद्र जडेजाच्या बदल्यात संजू सॅमसनला राजस्थान रॉयल्सकडे सोपवले. यावेळी संजू देखील पिवळ्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे.

IND W vs AUS W: Alyssa Healy ने तिच्या शेवटच्या ODI सामन्यात ठोकले तुफानी शतक, भारतीय खेळाडूंनी दिला गार्ड ऑफ ऑनर

आयपीएल २०२६ संघ

एमएस धोनी, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, प्रशांत वीर, अकिल होसेन, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, राहुल चाहर, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा और जैक फाउल्क्स.

Published On: Mar 01, 2026 | 01:45 PM

