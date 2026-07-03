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Dengue: पावसाळ्यात वाढतो डेंग्यूचा धोका; ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; जाणून घ्या

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:35 PM IST
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सारांश

Dengue Early Symptoms in Monsoon: पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची पैदास वाढून डेंग्यूचा धोका अधिक वाढतो, ज्यामुळे सुरुवातीला सामान्य तापासारखी लक्षणे दिसतात. योग्य वेळी ही लक्षणे ओळखून उपचार सुरू केल्यास गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात.

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विस्तार
  • पावसाळ्यात वाढतो डेंग्यूचा धोका
  • ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध
  • डेंग्यापासून बचावासाठी सोपे उपाय
पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची पैदास वेगाने वाढते आणि त्यासोबत डेंग्यूचा धोका देखील वाढतो. सुरुवातीला हा आजार सामान्य तापासारखा वाटत असल्याने अनेकजण त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, योग्य वेळी लक्षणे ओळखून उपचार सुरू केल्यास गंभीर आजारांचा धोका टाळता येऊ शकतो. त्यामुळे डेंग्यूची सुरुवातीची लक्षणे कोणती, जाणून घ्या.

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डेंग्यूची सुरुवातीची लक्षणे

डेंग्यूची सुरुवात बहुतेक वेळा अचानक येणाऱ्या तीव्र तापाने होते. यासोबत डोकेदुखी, डोळ्यांच्या मागील भागात वेदना, स्नायू आणि सांधे दुखणे, प्रचंड थकवा, मळमळ किंवा उलट्या होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. काही रुग्णांच्या त्वचेवर लालसर पुरळही उमटतात. ही लक्षणे दिसताच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

ही गंभीर लक्षणे दिसल्यास तातडीने उपचार घ्या

ताप उतरल्यावरही तीव्र पोटदुखी, सतत उलट्या होणे, हिरड्या किंवा नाकातून रक्त येणे, शौच किंवा उलटीत रक्त दिसणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा अत्यंत अशक्तपणा जाणवणे ही गंभीर डेंग्यूची संकेत असू शकतात. अशा वेळी विलंब न करता रुग्णालयात दाखल होणे गरजेचे आहे.

डेंग्यूची शंका आल्यास काय करावे?

ताप आल्यावर स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी. शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये म्हणून भरपूर पाणी, ओआरएस, नारळपाणी किंवा इतर द्रवपदार्थ घ्यावेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही वेदनाशामक औषध घेणे टाळावे.

डेंग्यूपासून बचावासाठी सोपे उपाय

  • घराच्या आसपास किंवा छतावर पाणी साचू देऊ नका.
  • पूर्ण बाह्यांचे कपडे परिधान करा.
  • मच्छरप्रतिबंधक क्रीम किंवा स्प्रेचा वापर करा.
  • खिडक्या आणि दरवाजांना जाळी बसवा.
  • पाण्याच्या टाक्या, कुलर आणि फुलदाण्या नियमित स्वच्छ ठेवा.

पावसाळ्यात विशेष काळजी का आवश्यक?

डेंग्यूचा प्रसार करणारा एडीस डास स्वच्छ साचलेल्या पाण्यात वाढतो आणि प्रामुख्याने दिवसा चावतो. त्यामुळे केवळ रात्रीच नव्हे, तर दिवसभरही डासांपासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवणे, पाणी साचू न देणे आणि डासांपासून बचावाचे उपाय नियमितपणे केल्यास संसर्गाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Dengue symptoms monsoon warning prevention tips

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Published On: Jul 03, 2026 | 05:35 PM

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