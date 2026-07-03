Dengue: पावसाळ्यात वाढतो डेंग्यूचा धोका; ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; जाणून घ्या

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डेंग्यूची सुरुवात बहुतेक वेळा अचानक येणाऱ्या तीव्र तापाने होते. यासोबत डोकेदुखी, डोळ्यांच्या मागील भागात वेदना, स्नायू आणि सांधे दुखणे, प्रचंड थकवा, मळमळ किंवा उलट्या होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. काही रुग्णांच्या त्वचेवर लालसर पुरळही उमटतात. ही लक्षणे दिसताच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
ताप उतरल्यावरही तीव्र पोटदुखी, सतत उलट्या होणे, हिरड्या किंवा नाकातून रक्त येणे, शौच किंवा उलटीत रक्त दिसणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा अत्यंत अशक्तपणा जाणवणे ही गंभीर डेंग्यूची संकेत असू शकतात. अशा वेळी विलंब न करता रुग्णालयात दाखल होणे गरजेचे आहे.
ताप आल्यावर स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी. शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये म्हणून भरपूर पाणी, ओआरएस, नारळपाणी किंवा इतर द्रवपदार्थ घ्यावेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही वेदनाशामक औषध घेणे टाळावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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