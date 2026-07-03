Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे

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पाऊस किंवा ढगाळ वातावरण असले तरी UVA आणि UVB किरणे पूर्णपणे अडत नाहीत. ही किरणे त्वचेवर परिणाम करून टॅनिंग, पिग्मेंटेशन, फाईन लाइन्स आणि एजिंगची समस्या निर्माण करू शकतात. त्यामुळे केवळ उन्हाळ्यातच नव्हे तर पावसाळ्यातही त्वचेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
पावसाळ्यातील आर्द्रतेमुळे त्वचा अधिक तेलकट किंवा संवेदनशील होऊ शकते. अशा परिस्थितीत UV किरणांचा प्रभाव वाढून त्वचेवर लालसरपणा, मुरुम किंवा जळजळ यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. सनस्क्रीन त्वचेला या हानिकारक परिणामांपासून संरक्षण देण्यास मदत करते.
SPF 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन निवडा.
पावसाळ्यासाठी वॉटर-रेझिस्टंट सनस्क्रीन अधिक उपयुक्त ठरते.
तेलकट त्वचेसाठी जेल-आधारित, तर कोरड्या त्वचेसाठी मॉइश्चरायझिंग घटक असलेले सनस्क्रीन वापरा.
बाहेर जास्त वेळ राहणार असल्यास दर दोन ते तीन तासांनी सनस्क्रीन पुन्हा लावा.
बाहेर जाण्यापूर्वी सुमारे 15 ते 20 मिनिटे आधी सनस्क्रीन लावावे. चेहऱ्यासोबत मान, कान आणि हात यांसारख्या उघड्या भागांवरही सनस्क्रीन लावणे गरजेचे आहे. खिडकीजवळ काम करत असाल किंवा घरात भरपूर नैसर्गिक प्रकाश येत असेल, तरीही सनस्क्रीन वापरणे फायदेशीर ठरते. पावसाळ्यात सूर्य दिसत नसला तरी त्याची अतिनील किरणे त्वचेपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे निरोगी त्वचेसाठी तसेच टॅनिंग, पिग्मेंटेशन आणि अकाली वृद्धत्वाचा धोका कमी करण्यासाठी सनस्क्रीनचा वापर दररोज केला पाहिजे.
सनस्क्रीन वापरण्याबरोबरच त्वचेची नियमित स्वच्छता आणि योग्य मॉइश्चरायझिंग करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पावसात भिजल्यानंतर चेहरा स्वच्छ धुवावा आणि त्वचा कोरडी ठेवावी. भरपूर पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे आणि छत्री किंवा टोपीचा वापर केल्यास त्वचेला अतिरिक्त संरक्षण मिळते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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