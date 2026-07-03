शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

Sunscreen Application in monsoon: पावसाळ्यात ढगाळ हवामानामुळे सूर्यप्रकाशाचा धोका नसतो असा अनेकांचा गैरसमज असला तरी अतिनील (UV) किरणे ढगांमधूनही त्वचेपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे त्वचेचे दीर्घकालीन नुकसान टाळण्यासाठी वर्षभर सनस्क्रीनचा नियमित वापर करणे आवश्यक आहे.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? \
  • जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे
  • योग्य सनस्क्रीनची निवड कशी कराल?
पावसाळा सुरू झाला की अनेकजण सनस्क्रीन वापरणे बंद करतात. काहींना वाटते की, ढगाळ वातावरण आणि उन्हाचा तडाखा नसल्याने पाहून त्वचेला सूर्यकिरणांचा धोका नाही. मात्र, त्वचारोग तज्ज्ञांच्या मते हा गैरसमज आहे. पावसाळ्यातही अतिनील (UV) किरणे ढगांमधून त्वचेपर्यंत पोहोचतात आणि दीर्घकाळात त्वचेचे नुकसान करू शकतात. त्यामुळे वर्षभर सनस्क्रीनचा वापर करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

कोसळणारे धबधबे, धुक्याने वेढलेले डोंगर अन् शांत वातावरण; मान्सूनमध्ये भारतातील ‘या’ हिडन जेम ठिकाणांना नक्की द्या भेट

ढगाळ वातावरणातही UV किरणांचा प्रभाव कायम

पाऊस किंवा ढगाळ वातावरण असले तरी UVA आणि UVB किरणे पूर्णपणे अडत नाहीत. ही किरणे त्वचेवर परिणाम करून टॅनिंग, पिग्मेंटेशन, फाईन लाइन्स आणि एजिंगची समस्या निर्माण करू शकतात. त्यामुळे केवळ उन्हाळ्यातच नव्हे तर पावसाळ्यातही त्वचेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

ओलसर हवामानात त्वचेची अधिक काळजी का घ्यावी?

पावसाळ्यातील आर्द्रतेमुळे त्वचा अधिक तेलकट किंवा संवेदनशील होऊ शकते. अशा परिस्थितीत UV किरणांचा प्रभाव वाढून त्वचेवर लालसरपणा, मुरुम किंवा जळजळ यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. सनस्क्रीन त्वचेला या हानिकारक परिणामांपासून संरक्षण देण्यास मदत करते.

योग्य सनस्क्रीनची निवड कशी कराल?

SPF 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन निवडा.

पावसाळ्यासाठी वॉटर-रेझिस्टंट सनस्क्रीन अधिक उपयुक्त ठरते.

तेलकट त्वचेसाठी जेल-आधारित, तर कोरड्या त्वचेसाठी मॉइश्चरायझिंग घटक असलेले सनस्क्रीन वापरा.

बाहेर जास्त वेळ राहणार असल्यास दर दोन ते तीन तासांनी सनस्क्रीन पुन्हा लावा.

सनस्क्रीन वापरताना लक्षात ठेवा

बाहेर जाण्यापूर्वी सुमारे 15 ते 20 मिनिटे आधी सनस्क्रीन लावावे. चेहऱ्यासोबत मान, कान आणि हात यांसारख्या उघड्या भागांवरही सनस्क्रीन लावणे गरजेचे आहे. खिडकीजवळ काम करत असाल किंवा घरात भरपूर नैसर्गिक प्रकाश येत असेल, तरीही सनस्क्रीन वापरणे फायदेशीर ठरते. पावसाळ्यात सूर्य दिसत नसला तरी त्याची अतिनील किरणे त्वचेपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे निरोगी त्वचेसाठी तसेच टॅनिंग, पिग्मेंटेशन आणि अकाली वृद्धत्वाचा धोका कमी करण्यासाठी सनस्क्रीनचा वापर दररोज केला पाहिजे.

पावसाळ्यात सनस्क्रीनसोबत या गोष्टींचीही घ्या काळजी

सनस्क्रीन वापरण्याबरोबरच त्वचेची नियमित स्वच्छता आणि योग्य मॉइश्चरायझिंग करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पावसात भिजल्यानंतर चेहरा स्वच्छ धुवावा आणि त्वचा कोरडी ठेवावी. भरपूर पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे आणि छत्री किंवा टोपीचा वापर केल्यास त्वचेला अतिरिक्त संरक्षण मिळते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Eye Infection: पावसाळ्यात वाढतो डोळ्यांच्या इन्फेक्शनचा धोका? ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; अशी घ्या काळजी

Web Title: Monsoon skin care sunscreen uv protection benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 05:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चेहऱ्यावर 7 दिवस तांदळाचे पाणी लावल्यास काय होते? नैसर्गिक स्किन केअर उपाय की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या सत्य
1

चेहऱ्यावर 7 दिवस तांदळाचे पाणी लावल्यास काय होते? नैसर्गिक स्किन केअर उपाय की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या सत्य

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब
2

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

ओठांवरील त्वचा काळी आणि निस्तेज झाली आहे? मग ‘हा’ घरगुती उपाय केल्यास ओठ होतील गुलाबी, ८ दिवसांमध्ये दिसेल बदल
3

ओठांवरील त्वचा काळी आणि निस्तेज झाली आहे? मग ‘हा’ घरगुती उपाय केल्यास ओठ होतील गुलाबी, ८ दिवसांमध्ये दिसेल बदल

वय राहिलं फक्त एक नंबर! चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या होतील दूर, त्वचाही होईल मऊ; फक्त ही 1 गोष्ट वापरा
4

वय राहिलं फक्त एक नंबर! चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या होतील दूर, त्वचाही होईल मऊ; फक्त ही 1 गोष्ट वापरा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे

Jul 03, 2026 | 05:06 PM
जावळी तालुक्यातील दापवडी येथे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक आक्रमक; शाळेसमोर बस थांब्याची मागणी, मेढा आगार प्रमुखांना निवे

जावळी तालुक्यातील दापवडी येथे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक आक्रमक; शाळेसमोर बस थांब्याची मागणी, मेढा आगार प्रमुखांना निवे

Jul 03, 2026 | 04:58 PM
‘विरोधक केवळ राम मंदिरावरून राजकारण करतायत’; शिंदे गटाच्या नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाना

‘विरोधक केवळ राम मंदिरावरून राजकारण करतायत’; शिंदे गटाच्या नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाना

Jul 03, 2026 | 04:55 PM
‘बेबी लेट्स डान्स’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; ‘मी होणार सुपरस्टार’ फेम अपेक्षा लोंढेचा दमदार डान्स अवतार

‘बेबी लेट्स डान्स’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; ‘मी होणार सुपरस्टार’ फेम अपेक्षा लोंढेचा दमदार डान्स अवतार

Jul 03, 2026 | 04:54 PM
आता इज्जतीचा प्रश्न! Vaibhav वर अन्याय करणाऱ्या Shreyas समोर विजयाचे आव्हान; IND Vs ENG सामना कुठे पाहता येणार

आता इज्जतीचा प्रश्न! Vaibhav वर अन्याय करणाऱ्या Shreyas समोर विजयाचे आव्हान; IND Vs ENG सामना कुठे पाहता येणार

Jul 03, 2026 | 04:49 PM
Saswad News: सासवड-वाघापूर रस्त्यावर मुदतबाह्य औषधांचा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या धसक्याने बेकायदेशीर कृत्य?

Saswad News: सासवड-वाघापूर रस्त्यावर मुदतबाह्य औषधांचा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या धसक्याने बेकायदेशीर कृत्य?

Jul 03, 2026 | 04:49 PM
Siya Goyal Video : हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी…, नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा ‘तो’ वादग्रस्त VIDEO व्हायरल

Siya Goyal Video : हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी…, नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा ‘तो’ वादग्रस्त VIDEO व्हायरल

Jul 03, 2026 | 04:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा