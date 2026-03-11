World Kidney Day: रक्तातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित प्या ‘हे’ पेय, किडनी राहील आतून स्वच्छ

किडनी स्वच्छ करण्यासाठी उपाय?
शरीरात घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी डिटॉक्स पेय?
किडनीचे आरोग्य कशामुळे बिघडते?
किडनी शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्याचे काम करते. रक्त शुद्ध करणे, शरीरातील खनिजांचे संतुलन राखणे, लाल रक्त पेशींचे उत्पादन वाढवणे यांसारखी असंख्य कामे किडनी करते. पण आहारात होणाऱ्या बदलांमुळे, जीवनशैलीतील चुका आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी कारणांमुळे किडनीचे आरोग्य बिघडून जाते. किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरातील रक्त शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण होतात, ज्यामुळे विषारी घटक बाहेर पडून जाण्याऐवजी शरीरात तसेच साचून राहतात. विषारी घटक शरीरात तसेच साचून राहिल्यामुळे अंगाला सतत खाज येणे, पाठीमध्ये वेदना इत्यादी लक्षणे दिसून येतात. त्यामुळे किडनी आतून स्वच्छ असणे फार आवश्यक आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला किडनीमधील घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित कोणत्या पेयांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. सकाळी उठल्यानंतर न चुका उपाशी पोटी हेल्दी पेयांचे सेवन केल्यास किडनीमधील घाण सहज बाहेर पडून जाईल आणि किडनी आतून स्वच्छ होईल.(फोटो सौजन्य – istock)
किडनीमध्ये मानवी शरीरातील सोडिअम, पोटॅशिअम, अॅसिड इत्यादी अनेक घटक असतात. हे घटक कायमच नियंत्रणात असणे फार आवश्यक आहे. रोजच्या आहारात सतत लाल मांस, चिकन, प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे सेवन केल्यामुळे किडनीच्या कार्यात अडथळे निर्माण होतात. किडनीच्या कार्यात निर्माण झालेले अडथळे भविष्यासाठी धोक्याचे आहेत. त्यामुळे किडनीसह शरीरातील इतर अवयव स्वच्छ असणे फार गरजेचे आहे. दैनंदिन आहारात सतत तिखट आणि अतिमसालेदार पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नका.
किडनीमधील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी लिंबू पाण्याचे सेवन करावे. लिंबाच्या रसात असलेले सायट्रिक ऍसिड किडनीमधील विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर काढून टाकते. यासाठी एक ग्लास पाण्यात लिंबाचा रस, पुदिन्याची पाने आणि चवीनुसार साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण उपाशी पोटी किंवा कोणत्याही वेळ प्यायल्यास शरीराला खूप जास्त फायदे होतील आणि किडनीमधील घाण बाहेर पडून जाईल.
हेल्दी ड्रिंक बनवण्यासाठी एक ग्लासात लिंबाचा रस आणि नारळ पाणी एकत्र मिक्स करून प्यावे. किडनीमध्ये स्टोन झाल्यास हे दोन पेय एकत्र मिक्स करून प्यायल्यास किडनीमधील घाण बाहेर पडून जाईल आणि शरीर स्वच्छ होईल. किडनी स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्याही केमिकल युक्त सप्लिमेंटचे सेवन करण्याऐवजी घरगुती पेयांचे सेवन करावे.