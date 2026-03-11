‘बोल बोल राणी’ची रिलीज डेट जाहीर; सुबोध, सई आणि चिन्मय १५ वर्षांनंतर एकत्र, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?

निर्माते आणि दिग्दर्शक सिड विंचुरकर यांचा आगामी मराठी चित्रपट ‘बोल बोल राणी’सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख देखील जाहीर झाली असून येत्या १० जुलै रोजी हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर रिलीज झालेल्या काही सेकंदांच्या व्हिडिओने प्रेक्षकांची उत्सुकता चांगलीच वाढवली आहे.
या व्हिडिओमध्ये रहस्य आणि थरार यांचं प्रभावी मिश्रण पाहायला मिळत आहे. खुर्चीत बसलेली एक तरुणी, तिचे बांधलेले हात, पार्श्वभूमीला घोंगावणारं रहस्यमय संगीत आणि अचानक बंदुकीतून सुटलेली गोळी, या सगळ्या दृश्यांमुळे “नेमकं घडलंय तरी काय?” हा प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण होत आहे. व्हिडिओमध्ये कथानकाबद्दल कोणताही थेट उलगडा होत नसला, तरी त्यातील अस्वस्थ करणारी शांतता आणि गूढ वातावरण चित्रपटातील थरारक कथानकाची झलक देत आहे.
या चित्रपटाचं आणखी एक मोठं आकर्षण म्हणजे १५ वर्षांनंतर सुबोध भावे, सई ताम्हणकर आणि चिन्मय मांडलेकर हे तीन दमदार कलाकार एकत्र झळकणार आहेत. या तिघांच्या दमदार अभिनयामुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. त्यांच्यासोबत संभाजी ससाणे हे देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ही तरुणी नेमकी कोण आहे? तिचे हात का बांधलेले आहेत? गोळी कुणासाठी झाडली गेली? आणि या सगळ्यामागे कोणतं गूढ सत्य दडलं आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे प्रेक्षकांना सिनेगृहात चित्रपट पाहिल्यावरच मिळणार आहेत.
चित्रपटाबद्दल बोलताना दिग्दर्शक सिड विंचुरकर म्हणाले, “थ्रिलर म्हणजे फक्त भीती दाखवणं नाही, तर प्रेक्षकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करणं आणि शेवटपर्यंत त्यांना अस्वस्थ ठेवणं. ‘बोल बोल राणी’चा हा व्हिडिओ त्या प्रवासाचा पहिला टप्पा आहे. प्रत्येक आवाज, प्रत्येक शांतता आणि प्रत्येक दृश्यामागे एक अर्थ दडलेला आहे.”
न्यूझीलंड मोशन पिक्चर्स आणि बावन्न शुक्रवार यांच्या बॅनरखाली तयार होत असलेल्या या चित्रपटाचे अपूर्व मोतीवाले सहाय, सिड विंचूरकर आणि अमित भानुशाली निर्माते आहेत. तसेच यश मोदी, शब्बीर सबुवाला आणि रचना वोरा सहनिर्माते असून तपन विचारे, यश राम शाहानी आणि आयुष कृप्लानी असोसिएट निर्माते आहेत. संगीतकार ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचं संगीत लाभलेल्या या चित्रपटात रहस्यमय कथानक, दमदार स्टारकास्ट आणि वेगळ्या मांडणीमुळे ‘बोल बोल राणी’ सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा विषय ठरत आहे.