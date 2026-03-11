THAAD Defence: युद्धात इराणला पहिलं यश! इराणच्या धाकाने दक्षिण कोरियाचं ‘कवच’ हिसकावलं; किम जोंग-उनला मोठी संधी

US South Korea THAAD Withdrawal : मध्यपूर्वेत इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या भीषण युद्धाचा (US-Israel Iran War) परिणाम आता आशिया खंडावरही होऊ लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक अत्यंत वादग्रस्त आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. इराणकडून होणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी अमेरिकन तळांचे अतोनात नुकसान होत असल्याने, ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियात तैनात असलेली आपली सर्वात प्रगत ‘THAAD’ (Terminal High Altitude Area Defense) हवाई संरक्षण प्रणाली तेथून काढून मध्यपूर्वेत तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे दक्षिण कोरियाच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुमारे १० वर्षांपूर्वी उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र धमक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण कोरियाच्या सेओंगजू भागात ही प्रणाली रात्रीच्या वेळी तैनात केली होती. त्यावेळी चीन आणि रशियानेही या तैनातीला तीव्र विरोध केला होता, मात्र दक्षिण कोरियाने अमेरिकेवर विश्वास ठेवून ही यंत्रणा स्वीकारली. आता जेव्हा उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग-उन अधिक आक्रमक झाले आहेत, त्याच वेळी अमेरिकेने आपले संरक्षण कवच काढून घेतल्यामुळे दक्षिण कोरियाला आपला मोठा विश्वासघात झाल्याचे वाटत आहे.
‘THAAD’ ही जगातील अशा मोजक्या संरक्षण प्रणालींपैकी एक आहे जी शत्रूचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र वातावरणात प्रवेश करण्यापूर्वीच किंवा प्रवेश केल्यानंतर लगेच हवेतच नष्ट करण्याची क्षमता ठेवते. इराणकडे सध्या अत्यंत वेगवान आणि अचूक क्षेपणास्त्रे आहेत, ज्यांनी मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. यामुळे ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट” धोरण राबवत दक्षिण कोरियातील ही यंत्रणा आणि काही ‘पॅट्रियट’ क्षेपणास्त्र बॅटरी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, दक्षिण कोरियातून अमेरिकन लष्करी हार्डवेअर मागे घेणे म्हणजे उत्तर कोरियाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. सोलमधील सांगजी विद्यापीठातील लष्करी प्राध्यापक चोई गि-इल यांच्या मते, “जेव्हा एखादे संरक्षण कवच हटवले जाते, तेव्हा शत्रू राष्ट्र चुकीचा अंदाज लावून हल्ला करू शकते.” उत्तर कोरियाने आधीच आपल्या शस्त्रसाठ्यात मोठी गुंतवणूक केली असून, आता दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण क्षमतेची चाचणी घेण्यासाठी किम जोंग-उन लहान प्रमाणात लष्करी कारवाई किंवा क्षेपणास्त्र चाचणी करू शकतात.
दक्षिण कोरियामध्ये या निर्णयावरून राजकीय वादळ उठले असताना, अध्यक्ष ली जे-म्युंग जनतेला शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले की, “आमचे संरक्षण बजेट उत्तर कोरियाच्या एकूण जीडीपीपेक्षा १.४ पट जास्त आहे. अमेरिकन यंत्रणा नसली तरी आम्ही उत्तर कोरियाला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम आहोत.” मात्र, तळागाळातील लोकांमध्ये आणि विरोधकांमध्ये अमेरिकेच्या ‘निष्ठा’ आणि ‘बदलत्या धोरणांबद्दल’ तीव्र संशय व्यक्त केला जात आहे.
