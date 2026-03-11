लसूण खाल्ल्यामुळे कोलेस्ट्रॉल खरंच नष्ट होते का? हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यासाठी लसूण कधी आणि किती वेळा खावी

खराब कोलेस्ट्रॉल कशामुळे वाढते?
जगभरात हृदयरोगाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. शरीरात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल हृदयाच्या आरोग्यात अनेक अडथळे निर्माण करतो. खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढल्यानंतर हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होऊन जातात, ज्यामुळे हृदयाला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा आणि रक्तपुरवठा होत नाही. हृदयाचे आरोग्य बिघडल्यानंतर शरीराच्या रक्तप्रवाहासोबतच शरीराच्या पचनक्रियेवर जास्तीचा तणाव येतो. रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेला चिकट थर रक्तप्रवाहात अडथळे निर्माण करतो, ज्यामुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक, स्ट्रोक किंवा हार्ट ब्लॉकेज होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी अनेक लोक नियमित लसूण खातात. लसूण खाल्ल्यामुळे रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतात. याशिवाय शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. पण लसूण खाल्ल्यामुळे कोलेस्ट्रॉल खरंच नष्ट होतो का? हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी कोणत्या वेळी लसूण खावा? जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी लसूण खाल्ला जातो. यामध्ये बॅक्टेरियांविरुद्ध लढणारे अनेक घटक आढळून येतात. याशिवाय लसणातील सक्रिय घटक आधुनिक अँटीबायोटिक्सप्रमाणे काम करतात, ज्यामुळे शरीरातील घातक विषाणू बाहेर पडून जाण्यास मदत होते. लसूणमध्ये ॲलिसिन नावाचा मुख्य घटक आढळून येतो. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते. लसूण हा केवळ पदार्थ नसून हृदयाच्या आरोग्यासाठी रामबाण उपाय आहे. तसेच लसूणला नैसर्गिक अँटीबायोटिक्स सुद्धा मानले जाते. त्यामुळे जेवणाला फोडणी देताना लसूणचा वापर करावा. यामुळे पदार्थाची चव सुधारण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात.
रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेला प्लेक नष्ट करण्यासाठी लसूण खावा. यामुळे रक्तात जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. यामध्ये असलेले अँटीबायोटिक गुणधर्म क्तातील कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. तसेच लसूणमधील ‘हायड्रोजन सल्फाइड’ रक्तवाहिन्यांना देते, ज्यामुळे रक्तभिसरण सुधारून हृदयाला व्यवस्थित रक्तपुरवठा होतो.
लसूण खाल्ल्यामुळे बॅक्टेरियापासून हृदयापर्यंत सगळ्याचे रक्षण होते. त्यामुळे कच्चा लसूण खाणे जास्त फायद्याचे ठरते. कारण शिजवलेल्या लसूणमधील ॲलिसिनचे प्रमाण कमी होते, ज्याचा शरीराला फारसा फायदा होत नाही. रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी कच्चा लसूण ठेचल्यानंतर ५ ते १० मिनिटं तसाच ठेवावा. याशिवाय लसूणच्या दोन पाकळ्या कोमट पाण्यासोबतच काही दिवसांमध्येच फरक दिसून येईल. काहींना कच्चा लसूण खायला आवडत नाही. अशांनी लसूण भाजून किंवा मधात मिक्स करून खावा. यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीराला फायदे होतात. पण वारंवार ॲसिडिटी, रक्त पातळ करणारी औषधे किंवा कोणत्याही आजाराने त्रस्त असाल तर लसूण खाण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
