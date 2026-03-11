Nagpur Crime: सहा महिने दडवलेलं रहस्य उघड! रामटेकमध्ये ढाब्याच्या आवारातून आचाऱ्याचा सांगाडा बाहेर; धक्कादायक प्रकरण समोर

Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…
काय नेमकं प्रकरण?
मृतक प्रताप सिंह हा नवरगाव सीमेवर असलेल्या एका प्रसिद्ध टूरिस्ट ढाब्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून मुख्य आचारी म्हणून काम करत होता. मात्र सहा महिन्यापूर्वी त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. सुरुवातीला त्याने दारूच्या नशेत गळफास लावून आत्महत्या केल्याची चर्चा ढाबा कर्मचाऱ्यांमध्ये होती. मात्र, नियमानुसार पोलिसांना या घटनेची माहिती देणे आवश्यक असतांना, ढाब्यावरील काही कर्मचाऱ्यांनी ही बाब लपवून ठेवली. कोणताही पुरावा मागे न ठेवण्याच्या उद्देशानये त्यांनी मृतदेह ढाब्याच्या मागील मोकळ्या जागेत नेऊन जमिनीत गाडून टाकला.
मात्र काही महिन्यानंतर नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला याची गुप्त माहिती मिळाली. मिळालेल्या माहितीची गांभीर्याने दखल घेत रामटेक पोलीस आणि ग्रामीण गुन्हे शाखेच्या पथकाने संयुक्तरित्या नवरगाव गाठले. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संशयास्पद जागेचे खोदकाम करण्यात आले. काही तासांच्या प्रयत्नानंतर पोलिसांना जमिनीखाली पुरलेला मृतदेह आढळून आला. मृतदेह पूर्ण कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. सांगाडा आणि अवयव उत्खनन करून बाहेर काढले. प्राथमिक तपासाअंती हा मृतदेह प्रताप सिंह यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलीस पुढील वैधकीय चाचणीसाठी तो नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आला आहे. घटनास्थळी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या टीमनेही भेट देऊन महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत.
हत्येचा संशय
या प्रकरणात पोलिसांनी ढाब्यावर काम करणाऱ्या चार संशयित कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. जरी आत्महत्येची चर्चा असली तरी मृतदेह अश्या प्रकारे गुप्तपणे गाडण्यामागे नक्कीच काहीतरी गंभीर कारण असावे, असा संशय पोलिसांना आहे. आता प्रताप सिंह यांचा मृत्यू आत्महत्येने झाला की हत्येने याचा उलगडा पोस्टमार्टम रिपोर्टनंतरच समोर येईल. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
Ans: नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील नवरगाव परिसरातील एका टूरिस्ट ढाब्यावर ही घटना घडली.
Ans: प्रताप सिंह महादेव सिंह बैंस उर्फ ठाकूर, जो त्या ढाब्यावर मुख्य आचारी म्हणून काम करत होता.
Ans: नागपूर ग्रामीण पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून पोलिसांनी उत्खनन केले आणि जमिनीत पुरलेला मृतदेह सापडला.