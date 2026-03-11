Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Tech Tips Keeping Your Smartphone Bluetooth Always On Could Put Your Device At Risk Of Hacking Tech News Marathi

Tech Tips: मोबाईल यूजर्स सावधान! तुम्हीही स्मार्टफोनचे Bluetooth सतत ऑन ठेवता? हॅक होऊ शकते तुमचे डिव्हाईस…

Bluetooth Risk: कोणत्याही तंत्रज्ञानाप्रमाणे ब्लूटूथमध्ये देखील वेळोवेळी अपडेट करणं गरजेचं आहे. कारण हॅकर्स ब्लूटूथमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन यूजर्सचे डिव्हाईस हॅक करू शकतात आणि डिव्हाईसमधील डेटा लीक करू शकतात.

Updated On: Mar 11, 2026 | 01:23 PM
  Bluetooth ऑन ठेवण्याची सवय धोकादायक! हॅकर्स कधीही करू शकतात मोबाईल हॅक
  सावधान! Bluetooth ऑन असल्यास तुमचा फोन होऊ शकतो टार्गेट
  मोबाईलमध्ये Bluetooth ऑन ठेवणे ठरू शकते महागात; तज्ज्ञांनी दिला इशारा
आजच्या काळात ब्लूटूथ एक असे तंत्रज्ञान आहे, जे डिजीटल डिव्हाईस कनेक्ट करण्यासाठी मदत करते. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्टवॉच, वायरलेस ईयरबड्स आणि अनेक असे डिव्हाईस आहेत, जे ब्लूटूथच्या मदतीने एकमेकांसोबत कनेक्ट केले जाऊ शकतात. याच्या मदतीने तुम्ही अगदी सहज फाइल शेयरिंग, ऑडियो कनेक्शन आणि डिव्हाईस कंट्रोल करू शकता. ब्लूटूथचे जितके फायदे आहेत, तितकेच तोटे देखील आहेत. तुम्ही स्मार्टफोनमध्ये जर सतत ब्लूटूथ ऑन ठेवत असाल तर हॅकर्स तुमचा स्मार्टफोन अगदी सहज हॅक करू शकता. यासाठी कोणत्या – कोणत्या पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो, याबाबत आता जाणून घेऊया.

Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

ब्लूजॅकिंग

ब्लूजॅकिंग एक असा स्कॅम आहे, ज्यामध्ये एखाद्या अनोळखी व्यक्ती ब्लूटूथ चालू असलेल्या डिव्हाईसवर मेसेज किंवा फाईल्स पाठवू शकतो. अनेकदा हा स्कॅम फक्त गंमत म्हणून केला जातो. मात्र यामुळे यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर मोठा परिणाम होतो. याशिवाय नको असलेला कंटेट तुमच्या फोनमध्ये येतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

ब्लूस्नार्फिंग

ब्लूस्नार्फिंग हा सर्वात गंभीर सायबर अटॅक मानला जातो. अटॅकर्स ब्लूटूथच्या भेद्यतेचा फायदा घेऊन तुमच्या डिव्हाईसवरील संपर्क यादी, मेसेज, फोटो आणि इतर फाईल्स गुपचूप चोरी केला जातो. अनेकदा यूजर्सना याबाबत समजत देखील नाही आणि त्यांचा डेटा चोरी होतो.

ब्लूबगिंग

ब्लूबगिंग अटॅकमध्ये हॅकर्स तुमच्या डिव्हाईसवर संपूर्ण कंट्रोल मिळवतात. यानंतर हॅकर्स तुम्हाला समजू न देता तुमच्या डिव्हाईसवरून कॉल करू शकतो किंवा मेसेज पाठवू शकतो. याशिवाय तुमच्या डिव्हाईसमध्ये उपलब्ध असलेला डेटा चोरी केला जातो. यामुळे यूजर्सची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटॅक

ब्लूटूथ डिव्हाईसवर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटॅक देखील केला जाऊ शकतो. यामध्ये अटॅकर्स यूजर्सच्या फोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात कनेक्शन रिक्वेस्ट किंवा खराब डेटा पाठवून डिव्हाईस खराब करू शकतात. यामुळे तुमचे डिव्हाईस व्यवस्थित काम करत नाही. तर अनेक घटनांमध्ये डिव्हाईस क्रॅश होते.

इव्हस्ड्रॉपिंग

तुम्हाला माहिती असेल की ब्लूटूथची रेंज मर्यादित असते. म्हणजेच एका ठरावीक अंतरावर गेल्यानंतर ब्लूटूथ आपोआप डिस्कनेक्ट होते. मात्र असे काही खास गॅझेट्स आहेत, ज्यांच्या मदतीने ही रेंज वाढवली जाऊ शकते. याच गॅझेट्सचा फायदा घेऊन हॅकर्स दुरवरून बसून ब्लूटूथ कम्युनिकेशन ऐकू शकतात. यामुळे पासवर्ड, खाजगी संभाषणे किंवा आर्थिक माहिती यासारखी संवेदनशील माहिती लीक होण्याचा धोका अधित असतो.

मॅन-इन-द-मिडल (MITM) अटॅक

या अटॅकमध्ये अटॅकर्स दोन ब्लूटूथ डिव्हाईसमध्ये होणाऱ्या डेटा ट्रांसफरमध्ये अडथळे आणतात. हॅकर्स हा डेटा वाचू शकतात आणि त्यांना वाटले तर ते या डेटामध्ये बदल देखील करू शकतात. यामुळे प्रायव्हसी आणि सुरक्षा दोन्ही धोक्यात येते.

किंमत कमी अन् फीचर्स भारी! Oppo चे स्वस्त व्हेरिअंट पाहून सर्वांनाच बसला धक्का, पावरफुल प्रोसेसरने आहे सुसज्ज

ब्लूबोर्न

ब्लूबोर्न एक गंभीर सुरक्षा त्रुटी आहे. यामुळे जगभरातील करोडो यूजर्सवर परिणाम झाला आहे. या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन, हॅकर्स यूजर्सच्या कोणत्याही संवादाशिवाय डिव्हाइसमध्ये घुसखोरी करू शकतात, मालवेअर स्थापित करू शकतात आणि सिस्टमवर नियंत्रण मिळवू शकतात.

Published On: Mar 11, 2026 | 01:23 PM

