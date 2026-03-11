Tech Tips: मोबाईल यूजर्स सावधान! तुम्हीही स्मार्टफोनचे Bluetooth सतत ऑन ठेवता? हॅक होऊ शकते तुमचे डिव्हाईस...

Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल
ब्लूजॅकिंग एक असा स्कॅम आहे, ज्यामध्ये एखाद्या अनोळखी व्यक्ती ब्लूटूथ चालू असलेल्या डिव्हाईसवर मेसेज किंवा फाईल्स पाठवू शकतो. अनेकदा हा स्कॅम फक्त गंमत म्हणून केला जातो. मात्र यामुळे यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर मोठा परिणाम होतो. याशिवाय नको असलेला कंटेट तुमच्या फोनमध्ये येतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
ब्लूस्नार्फिंग हा सर्वात गंभीर सायबर अटॅक मानला जातो. अटॅकर्स ब्लूटूथच्या भेद्यतेचा फायदा घेऊन तुमच्या डिव्हाईसवरील संपर्क यादी, मेसेज, फोटो आणि इतर फाईल्स गुपचूप चोरी केला जातो. अनेकदा यूजर्सना याबाबत समजत देखील नाही आणि त्यांचा डेटा चोरी होतो.
ब्लूबगिंग अटॅकमध्ये हॅकर्स तुमच्या डिव्हाईसवर संपूर्ण कंट्रोल मिळवतात. यानंतर हॅकर्स तुम्हाला समजू न देता तुमच्या डिव्हाईसवरून कॉल करू शकतो किंवा मेसेज पाठवू शकतो. याशिवाय तुमच्या डिव्हाईसमध्ये उपलब्ध असलेला डेटा चोरी केला जातो. यामुळे यूजर्सची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
ब्लूटूथ डिव्हाईसवर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटॅक देखील केला जाऊ शकतो. यामध्ये अटॅकर्स यूजर्सच्या फोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात कनेक्शन रिक्वेस्ट किंवा खराब डेटा पाठवून डिव्हाईस खराब करू शकतात. यामुळे तुमचे डिव्हाईस व्यवस्थित काम करत नाही. तर अनेक घटनांमध्ये डिव्हाईस क्रॅश होते.
तुम्हाला माहिती असेल की ब्लूटूथची रेंज मर्यादित असते. म्हणजेच एका ठरावीक अंतरावर गेल्यानंतर ब्लूटूथ आपोआप डिस्कनेक्ट होते. मात्र असे काही खास गॅझेट्स आहेत, ज्यांच्या मदतीने ही रेंज वाढवली जाऊ शकते. याच गॅझेट्सचा फायदा घेऊन हॅकर्स दुरवरून बसून ब्लूटूथ कम्युनिकेशन ऐकू शकतात. यामुळे पासवर्ड, खाजगी संभाषणे किंवा आर्थिक माहिती यासारखी संवेदनशील माहिती लीक होण्याचा धोका अधित असतो.
या अटॅकमध्ये अटॅकर्स दोन ब्लूटूथ डिव्हाईसमध्ये होणाऱ्या डेटा ट्रांसफरमध्ये अडथळे आणतात. हॅकर्स हा डेटा वाचू शकतात आणि त्यांना वाटले तर ते या डेटामध्ये बदल देखील करू शकतात. यामुळे प्रायव्हसी आणि सुरक्षा दोन्ही धोक्यात येते.
ब्लूबोर्न एक गंभीर सुरक्षा त्रुटी आहे. यामुळे जगभरातील करोडो यूजर्सवर परिणाम झाला आहे. या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन, हॅकर्स यूजर्सच्या कोणत्याही संवादाशिवाय डिव्हाइसमध्ये घुसखोरी करू शकतात, मालवेअर स्थापित करू शकतात आणि सिस्टमवर नियंत्रण मिळवू शकतात.