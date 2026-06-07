अल्कोहोल युक्त पदार्थांचे सेवन न करून सुद्धा Fatty liver चा त्रास वाढला आहे? लिव्हरचे आजार टाळण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ

फॅटी लिव्हर म्हणजे काय?
लिव्हरचे आरोग्य कशामुळे बिघडते?
फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी काय खावे?
धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, चुकीच्या वेळी आहार आणि जंक फूडचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर झाल्यानंतर सुद्धा शरीराची योग्य काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. चुकीचा आहार, कमी शारीरिक हालचाल, लठ्ठपणा, मधुमेह इत्यादी कारणांमुळे फॅटी लिव्हरचा धोका वाढतो. लिव्हरमध्ये अनावश्यक चरबीचा थर साचून राहिल्यामुळे फॅटी लिव्हर होण्यास सुरुवात होते, सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये शरीरात कोणतीही लक्षणे जाणवत नाहीत. पण कालांतराने लक्षणे तीव्र होतात आणि शरीराचे नुकसान करतात. चला तर जाणून घेऊया फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे? लिव्हरचे आजार टाळण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
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सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर
सकाळच्या नाश्त्यात कायमच तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी ओट्स खावेत. ओट्स खाल्ल्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते. फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. दैनंदिन आहारात सुका मेवा सुद्धा खावा. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे शरीराला चांगले फॅट्स मिळतात आणि लिव्हर निरोगी राहण्यास मदत होते. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी नियमित ग्रीन टी किंवा ब्लॅक कॉफी प्यायल्यास शरीरातील घाण बाहेर पडून जाईल.
Ans: होय. नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) हा आजार अल्कोहोलचे सेवन न करणाऱ्या व्यक्तींमध्येही होऊ शकतो. लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च कोलेस्टेरॉल आणि अयोग्य आहार यामुळे हा धोका वाढतो.
Ans: सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेकदा कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. मात्र थकवा, पोटाच्या उजव्या बाजूला जडपणा, वजन वाढणे आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.
Ans: हिरव्या पालेभाज्या, ओट्स, अक्रोड, बदाम, लिंबूवर्गीय फळे, बेरीज, हळद, लसूण आणि ऑलिव्ह ऑइल यांचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकते.