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अल्कोहोल युक्त पदार्थांचे सेवन न करून सुद्धा Fatty liver चा त्रास वाढला आहे? लिव्हरचे आजार टाळण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ

Updated On: Jun 07, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा. यामुळे लिव्हर स्वच्छ होईल आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतील. जाणून घ्या फॅटी लिव्हरची लक्षणे आणि त्यावरील उपाय.

अल्कोहोल युक्त पदार्थांचे सेवन न करून सुद्धा Fatty liver चा त्रास वाढला आहे? लिव्हरचे आजार टाळण्यासाठी नियमित खा 'हे' पदार्थ

अल्कोहोल युक्त पदार्थांचे सेवन न करून सुद्धा Fatty liver चा त्रास वाढला आहे? लिव्हरचे आजार टाळण्यासाठी नियमित खा 'हे' पदार्थ

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विस्तार

फॅटी लिव्हर म्हणजे काय?
लिव्हरचे आरोग्य कशामुळे बिघडते?
फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी काय खावे?

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, चुकीच्या वेळी आहार आणि जंक फूडचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर झाल्यानंतर सुद्धा शरीराची योग्य काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. चुकीचा आहार, कमी शारीरिक हालचाल, लठ्ठपणा, मधुमेह इत्यादी कारणांमुळे फॅटी लिव्हरचा धोका वाढतो. लिव्हरमध्ये अनावश्यक चरबीचा थर साचून राहिल्यामुळे फॅटी लिव्हर होण्यास सुरुवात होते, सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये शरीरात कोणतीही लक्षणे जाणवत नाहीत. पण कालांतराने लक्षणे तीव्र होतात आणि शरीराचे नुकसान करतात. चला तर जाणून घेऊया फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे? लिव्हरचे आजार टाळण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

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फॅटी लिव्हरची लक्षणे:

  • सतत तीव्र थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणे
  • पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात हलक्या वेदना
  • अचानक किंवा न कळत वजन कमी होणे.
  • भूक मंदावणे.
  • त्वचा आणि डोळे पिवळे पडणे
  • गडद रंगाची लघवी आणि फिकट किंवा काळ्या रंगाची विष्ठा होणे
  • शरीराला खाज सुटणे, इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे आवश्यक आहे.

फॅटी लिव्हर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आहारात करा या पदार्थांचा समावेश:

फॅटी लिव्हरची समस्या उद्भवल्यानंतर केवळ औषध उपचारच नाहीतर दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. आहारात योग्य आणि पौष्टिक पदार्थांचे सेवन केल्यास लिव्हरवर वाढलेला अतिरिक्त तणाव कमी होईल आणि आरोग्य सुधारेल. लिव्हरमध्ये साचून राहिलेली चरबी कमी करण्यासाठी आहारात सगळ्यात आधी लसूणचा समावेश करावा. लसूण खाल्ल्यामुळे लिव्हरचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. लिव्हरमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात लसूणचा समावेश करावा. हिरव्या पालेभाज्यांच्या सेवनामुळे शरीरात जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होते. अँटी ऑक्सिडंट्स आणि फायबर असलेल्या भाज्या लिव्हरवर वाढलेला तणाव कमी करून लिव्हर हेल्दी ठेवतात.

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सकाळच्या नाश्त्यात कायमच तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी ओट्स खावेत. ओट्स खाल्ल्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते. फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. दैनंदिन आहारात सुका मेवा सुद्धा खावा. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे शरीराला चांगले फॅट्स मिळतात आणि लिव्हर निरोगी राहण्यास मदत होते. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी नियमित ग्रीन टी किंवा ब्लॅक कॉफी प्यायल्यास शरीरातील घाण बाहेर पडून जाईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

 

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Frequently Asked Questions

  • Que: अल्कोहोल न पिता देखील फॅटी लिव्हर होऊ शकतो का?

    Ans: होय. नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) हा आजार अल्कोहोलचे सेवन न करणाऱ्या व्यक्तींमध्येही होऊ शकतो. लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च कोलेस्टेरॉल आणि अयोग्य आहार यामुळे हा धोका वाढतो.

  • Que: फॅटी लिव्हरची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?

    Ans: सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेकदा कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. मात्र थकवा, पोटाच्या उजव्या बाजूला जडपणा, वजन वाढणे आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.

  • Que: लिव्हरचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत?

    Ans: हिरव्या पालेभाज्या, ओट्स, अक्रोड, बदाम, लिंबूवर्गीय फळे, बेरीज, हळद, लसूण आणि ऑलिव्ह ऑइल यांचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकते.

Web Title: Fatty liver despite avoiding alcohol add these foods to your diet regularly to protect your liver health

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Published On: Jun 07, 2026 | 05:30 AM

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