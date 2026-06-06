Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Why Is The Risk Of Prostate Cancer Increasing In Men After The Age Of 50 Do Not Ignore These Symptoms In The Body

वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate Cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्

Updated On: Jun 06, 2026 | 08:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

वाढत्या वयात महिलांसह पुरुषांना सुद्धा गंभीर आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे प्रोस्टेट कॅन्सरसंबंधित लक्षणे शरीरात दिसू लागल्यानंतर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून शरीराची काळजी घ्यावी. जाणून घ्या वयाच्या ५० व्या वर्षानंतर पुरुषांना प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण का होते.

वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका कशामुळे वाढतो?
प्रोस्टेट कॅन्सर झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांना का होते प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण?

कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकते. शरीराला गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य सुद्धा बिघडून जाते. पुरुषांमध्ये प्रामुख्याने प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. हा कॅन्सर झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत. पण कालांतराने अचानक शरीरात गंभीर लक्षणे दिसू लागतात आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडते. वारंवार लघवी लागणे, लघवीची धार कमी होणे, लघवीत किंवा वीर्यात रक्त येणे, हाडांमध्ये वेदना होणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Brain Tumor : मेंदूत गाठ कशी होते अन् त्याचे धोके काय? तज्ज्ञांनी दिली सविस्तर माहिती

जगभरातील पुरुषांच्या आरोग्यासाठी प्रोस्टेट कॅन्सर हा अतिशय धोकादायक मानला जातो. आयुष्याच्या कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यात शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. हा आजार हळूहळू संपूर्ण शरीर पोखरून काढतो. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य त्या चाचण्या आणि उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी. चला तर जाणून घेऊया वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतो प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका आणि त्याची लक्षणे? याबद्दल सविस्तर माहिती.

वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका का वाढतो?

प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने शरीरात कॅन्सरच्या पेशी वाढू लागतात आणि संपूर्ण आरोग्याचं बिघडून जाते. वयाची ५० वर्षे पार केल्यानंतर प्रोटेस्ट कॅन्सरचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. या काळात महिलांप्रमाणे पुरुषांच्या शरीरात सुद्धा अनेक बदल होतात. कुटुंबात वडिलांना किंवा भावाला प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण झाली असल्यास कुटुंबातील इतरांना सुद्धा हा आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. स्त्रियांना स्तनाचा कर्करोग असल्यास गंभीर आजाराचा धोका वाढू शकतो. अति प्रमाणात लाल मांस किंवा प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते.

Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर

प्रोस्टेट कॅन्सर झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • रात्रीच्या वेळी वारंवार लघवीला होणे
  • लघवीची धार कमकुवत होणे
  • लघवी करून आल्यानंतरसुद्धा लघवीला झाल्यासारखे वाटणे
  • लघवी करताना किंवा वीर्यपतनाच्या वेळी तीव्र वेदना
  • वीर्यातून रक्त पडणे.
  • पोटात तीव्र वेदना होणे

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रोस्टेट कॅन्सर म्हणजे काय?

    Ans: प्रोस्टेट ग्रंथीमध्ये अनियंत्रित पेशींची वाढ होऊन निर्माण होणारा कॅन्सर म्हणजे प्रोस्टेट कॅन्सर. हा पुरुषांमध्ये आढळणाऱ्या सामान्य कॅन्सरपैकी एक आहे.

  • Que: वयाच्या ५० वर्षांनंतर प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका का वाढतो?

    Ans: वाढते वय, हार्मोन्समधील बदल, आनुवंशिकता, लठ्ठपणा आणि अस्वस्थ जीवनशैली यांमुळे ५० वर्षांनंतर प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.

  • Que: प्रोस्टेट कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे कोणती असू शकतात?

    Ans: वारंवार लघवी लागणे, लघवी करताना त्रास होणे, लघवीचा प्रवाह कमी होणे, रात्री वारंवार लघवीसाठी उठणे आणि लघवीमध्ये रक्त दिसणे ही सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.

Web Title: Why is the risk of prostate cancer increasing in men after the age of 50 do not ignore these symptoms in the body

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 08:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nail Colour Meaning: नखांचा रंग बदलतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळेत ओळखा ‘ही’ लक्षणं
1

Nail Colour Meaning: नखांचा रंग बदलतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळेत ओळखा ‘ही’ लक्षणं

Health Tips: लो बीपीमुळे त्रस्त आहात? आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ, मिळेल आराम
2

Health Tips: लो बीपीमुळे त्रस्त आहात? आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ, मिळेल आराम

डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मग कपाळावर लावा सुंठाचा ‘या’ पद्धतीने लेप, पारंपरिक उपाय करून वेदनांपासून मिळेल आराम
3

डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मग कपाळावर लावा सुंठाचा ‘या’ पद्धतीने लेप, पारंपरिक उपाय करून वेदनांपासून मिळेल आराम

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे
4

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate Cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्

वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate Cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्

Jun 06, 2026 | 08:04 AM
Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

Jun 06, 2026 | 07:53 AM
Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Jun 06, 2026 | 07:50 AM
झाडे जगवणे ही काळाची गरज; आरपीआयचे सचिव बाळासाहेब जानराव यांचं विधान

झाडे जगवणे ही काळाची गरज; आरपीआयचे सचिव बाळासाहेब जानराव यांचं विधान

Jun 06, 2026 | 07:45 AM
World Green Roof Day : घराच्या छतावर फुलणार निसर्ग! 6 जून रोजी ‘जागतिक हरित छत दिन’; पाहा याचे अद्भूत फायदे

World Green Roof Day : घराच्या छतावर फुलणार निसर्ग! 6 जून रोजी ‘जागतिक हरित छत दिन’; पाहा याचे अद्भूत फायदे

Jun 06, 2026 | 07:30 AM
Iran-Israel War : इराण-इस्रायलमधील युद्ध थांबवण्यासाठी रशिया करणार सहकार्य; व्लादिमीर पुतिन म्हणाले…

Iran-Israel War : इराण-इस्रायलमधील युद्ध थांबवण्यासाठी रशिया करणार सहकार्य; व्लादिमीर पुतिन म्हणाले…

Jun 06, 2026 | 07:16 AM
Adhik Maas Amavasya 2026: कधी आहे अधिक महिन्यातील अमावस्या, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Adhik Maas Amavasya 2026: कधी आहे अधिक महिन्यातील अमावस्या, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Jun 06, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें