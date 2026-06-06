वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate Cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्

प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका कशामुळे वाढतो?
प्रोस्टेट कॅन्सर झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांना का होते प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण?
कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकते. शरीराला गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य सुद्धा बिघडून जाते. पुरुषांमध्ये प्रामुख्याने प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. हा कॅन्सर झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत. पण कालांतराने अचानक शरीरात गंभीर लक्षणे दिसू लागतात आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडते. वारंवार लघवी लागणे, लघवीची धार कमी होणे, लघवीत किंवा वीर्यात रक्त येणे, हाडांमध्ये वेदना होणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
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जगभरातील पुरुषांच्या आरोग्यासाठी प्रोस्टेट कॅन्सर हा अतिशय धोकादायक मानला जातो. आयुष्याच्या कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यात शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. हा आजार हळूहळू संपूर्ण शरीर पोखरून काढतो. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य त्या चाचण्या आणि उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी. चला तर जाणून घेऊया वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतो प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका आणि त्याची लक्षणे? याबद्दल सविस्तर माहिती.
प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने शरीरात कॅन्सरच्या पेशी वाढू लागतात आणि संपूर्ण आरोग्याचं बिघडून जाते. वयाची ५० वर्षे पार केल्यानंतर प्रोटेस्ट कॅन्सरचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. या काळात महिलांप्रमाणे पुरुषांच्या शरीरात सुद्धा अनेक बदल होतात. कुटुंबात वडिलांना किंवा भावाला प्रोस्टेट कॅन्सरची लागण झाली असल्यास कुटुंबातील इतरांना सुद्धा हा आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. स्त्रियांना स्तनाचा कर्करोग असल्यास गंभीर आजाराचा धोका वाढू शकतो. अति प्रमाणात लाल मांस किंवा प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते.
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Ans: प्रोस्टेट ग्रंथीमध्ये अनियंत्रित पेशींची वाढ होऊन निर्माण होणारा कॅन्सर म्हणजे प्रोस्टेट कॅन्सर. हा पुरुषांमध्ये आढळणाऱ्या सामान्य कॅन्सरपैकी एक आहे.
Ans: वाढते वय, हार्मोन्समधील बदल, आनुवंशिकता, लठ्ठपणा आणि अस्वस्थ जीवनशैली यांमुळे ५० वर्षांनंतर प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.
Ans: वारंवार लघवी लागणे, लघवी करताना त्रास होणे, लघवीचा प्रवाह कमी होणे, रात्री वारंवार लघवीसाठी उठणे आणि लघवीमध्ये रक्त दिसणे ही सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.