सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट; आंदोलनातील मुद्द्यांवर चर्चेची शक्यता

उपोषणाला बसलेले प्रसिद्ध समाजसेवक सोनम वांगचुक यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात होती.
उपोषणादरम्यान बिघडलेल्या प्रकृतीच्या पार्श्वभूमीवर १८ जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने जंतर-मंतरवरून हलवून रुग्णालयात दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले होते.
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सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडले
या राजकीय घडामोडींदरम्यान केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. त्यांनी वांगचुक यांच्या तब्येतीची विचारपूस करत उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेअंती वांगचुक यांनी रुग्णालयातच आपले उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला.
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दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही NEET पेपरफुटीच्या गंभीर विषयावर आपले पहिले जाहीर वक्तव्य करत “दोषी गजाआड असून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल” असे स्पष्ट केले आहे. सरकार लवकरच यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे विधेयक संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या भेटीनंतर आणि उपोषण मागे घेतल्यानंतर आता जंतर-मंतरवरील आंदोलकांच्या मुख्य मागण्यांवर सरकार सकारात्मक चर्चा करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.