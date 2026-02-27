Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL

Afghan forces shoot down Pakistan F-16 video : दक्षिण आशियातील रणांगण आता एका धोकादायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. पाकिस्तान (Pakistan) आणि अफगाणिस्तान (तालिबान)(Afghanistan-Taliban Crisis) यांच्यातील संघर्ष आता केवळ सीमेपुरता मर्यादित न राहता थेट हवाई युद्धापर्यंत पोहोचला आहे. अफगाणिस्तानच्या ‘टोलो न्यूज’ने दिलेल्या एका धक्कादायक वृत्तानुसार, अफगाण सुरक्षा दलांनी त्यांच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानच्या एका एफ-१६ (F-16) लढाऊ विमानाला क्षेपणास्त्राने पाडले आहे. या विमानाचे जळते अवशेष पक्तिका प्रांतात पडल्याचे सांगण्यात येत असून, सोशल मीडियावर त्याचे थरारक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत.
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये केवळ विमानाचे अवशेषच दिसत नाहीत, तर एका जखमी पाकिस्तानी सैनिकाला अफगाण सैनिकांनी पकडून नेल्याचा दावाही केला जात आहे. शुक्रवारी (२७ फेब्रुवारी) पहाटेच्या सुमारास पाकिस्तानने काबुल, कंधार आणि पक्तिका यांसारख्या प्रमुख शहरांवर हवाई हल्ले करून अफगाण लष्कराचे दोन ब्रिगेड मुख्यालय उद्ध्वस्त केल्याचे म्हटले होते. काबुलमध्ये झालेल्या प्रचंड स्फोटांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले असून अनेक कुटुंबे सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होत आहेत.
तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी या कारवाईची पुष्टी करताना सांगितले की, “पाकिस्तानी आक्रमकता आता सहन केली जाणार नाही. आमच्या सैन्याने केवळ विमानच पाडले नाही, तर १९ पाकिस्तानी सीमा चौक्या आणि दोन महत्त्वाचे लष्करी तळ जमीनदोस्त केले आहेत.” मुजाहिद यांच्या दाव्यानुसार, या जमिनीवरील लढाईत आतापर्यंत ५५ पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले असून अनेकांना युद्धबंदी म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानने ड्युरंड रेषेच्या संपूर्ण परिसरात आपली ‘आक्रमक बचाव’ मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
Afghans celebrate after a Pakistani fighter plane was shot down.#Pakistan #Afghanistan pic.twitter.com/t3pbSoGMcO — mr. ᴩᴀᴛʜᴀᴋ (@mr_pathakshiv) February 27, 2026
दुसरीकडे, पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांनी अफगाणिस्तानचे दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की, “आमची विमाने सुरक्षित असून केवळ दोनच सैनिक शहीद झाले आहेत.” पाकिस्तानचा दावा आहे की त्यांनी केलेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईत १३३ अफगाण सैनिक मारले गेले असून २०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. पाकिस्तानच्या मते, अफगाण सैन्याने विनाकारण चिथावणी दिल्याने ही लष्करी कारवाई करणे भाग पडले. मात्र, जमिनीवरील परिस्थिती पाहता दोन्ही देशांचे दावे परस्परविरोधी असून सत्य परिस्थिती अधिक भीषण असल्याचे समजते.
या युद्धाच्या ठिणगीत निष्पाप नागरिक होरपळले जात आहेत. तोरखम सीमेजवळील एका अफगाण निर्वासित छावणीवर क्षेपणास्त्र आदळल्याने मोठा अनर्थ घडला. यात १३ महिला आणि मुलांचा समावेश असलेले नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. या वाढत्या तणावावर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी दोन्ही देशांना संयम राखण्याचे आणि “नागरिकांची सुरक्षा सर्वोच्च” ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, हा वाद राजनैतिक चर्चेद्वारे सोडवण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
