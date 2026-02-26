Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…

अल्मोड्यातील जागेश्वर धाम परिसरातील दंडेश्वर महादेव मंदिर श्रापाच्या दंतकथेसाठी प्रसिद्ध आहे. देवदारांच्या सान्निध्यात वसलेले हे प्राचीन शिवस्थान भक्तांना शांती आणि आध्यात्मिक ऊर्जा देते.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:30 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उत्तराखंडमधील जागेश्वर धामला धार्मिक महत्त्व प्राप्त आहे.
  • इथे एक असे श्रद्धास्थळ आहे जे शिवभक्तांसाठी फार खास मानले जाते.
  • या ठिकाणाविषयी रंजक कथा फार प्रचलित आहे.
उत्तराखंडमधील अल्मोड़ा जिल्ह्यातील हिरव्यागार डोंगररांगांमध्ये, उंच देवदार वृक्षांच्या सान्निध्यात वसलेले जागेश्वर धाम हे अत्यंत पवित्र आणि निसर्गरम्य तीर्थक्षेत्र मानले जाते. या परिसरातच प्राचीन दंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित आहे. डोंगरातील थंडगार वारे, झाडांची दरवळणारी सुगंधी हवा आणि सर्वत्र पसरलेली शांतता या ठिकाणाला एक विलक्षण आध्यात्मिक अनुभूती देतात. येथे पाऊल टाकताच वातावरणात काहीतरी अलौकिक जाणवते. या मंदिराचे वैशिष्ट्य केवळ त्याच्या निसर्गसौंदर्यात नाही, तर त्याच्या मागील दंतकथेमध्येही दडलेले आहे.

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

येथे शिवांना मिळाला होता श्राप

स्थानिक कथेनुसार, भगवान शिव येथे कठोर तपश्चर्या करण्यासाठी आले होते. त्यांच्या सोबत सप्तऋषीही ध्यानधारणेत मग्न होते. असे सांगितले जाते की तपस्येत लीन असलेल्या शिवांचा नीलवर्ण, तेजस्वी आणि मोहक रूप पाहून ऋषींच्या पत्नी त्यांना गुपचूप पाहू लागल्या आणि त्यांच्या दिव्य व्यक्तिमत्त्वाकडे आकर्षित झाल्या. ही गोष्ट ऋषींना समजताच ते संतापले. रागाच्या भरात त्यांनी शिवांना श्राप दिल्याची कथा सांगितली जाते. त्या श्रापामुळे शिव शिलारूप धारण केल्याची श्रद्धा आहे. त्यामुळे या मंदिरातील शिवस्वरूप वेगळे आणि अद्वितीय मानले जाते. भक्तांच्या मते, या स्थळी घडलेली ही घटना इतिहासातील अत्यंत विरळ आणि गूढ प्रसंगांपैकी एक आहे.

ध्यान आणि अंतर्मनाची शांती

दंडेश्वर महादेव मंदिर परिसरात ध्यान करण्याची परंपरा आजही जपली जाते. येथे येणारे अनेक भाविक काही काळ शांत बसून मन एकाग्र करतात. या परिसरातील सकारात्मक ऊर्जा मनाला स्थैर्य आणि समाधान देते, असे त्यांचे मत आहे. शहरातील धकाधकीच्या जीवनातून थोडा विराम घेण्यासाठी हे ठिकाण अत्यंत उपयुक्त ठरते.

इथे तंत्र देवताच्या रूपात केली जाते भगवान शिवाची अर्चना, दिवसातून तीन वेळा रंग बदलतो शिवलिंग….

जागेश्वर धामचे धार्मिक महत्त्व

जागेश्वर धाम हे उत्तराखंडमधील प्रमुख शिवक्षेत्रांपैकी एक मानले जाते. या संपूर्ण परिसरात अनेक प्राचीन मंदिरे आहेत, ज्यांची वास्तुशैली आणि इतिहास अभ्यासकांनाही आकर्षित करतो. शिवभक्तांसाठी हे स्थान विशेष पूजनीय आहे. विशेषतः श्रावण महिन्यात आणि महाशिवरात्रीच्या काळात येथे मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात. निसर्ग, इतिहास आणि श्रद्धा यांचा सुंदर संगम अनुभवायचा असेल, तर अल्मोड्यातील हे पवित्र स्थान नक्कीच अविस्मरणीय ठरते.

 

Published On: Feb 26, 2026 | 08:30 AM

