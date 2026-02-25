Holi 2026 : केमिकल्सला करा रामराम; स्वयंपाकघरातील पदार्थांपासून घरच्या घरी तयार करा होळीचे नैसर्गिक रंग

केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य
पिवळा
बेसन आणि हळद दोन्ही एकत्र करून घ्या, है एकत्र केल्यानंतर तुम्हाला सुकलेला पिवळा रंग मिळण्यास मदत होईल. हे दोन्ही पदार्थ त्वचेसाठी फायदेशीर आहेत. हळदीमध्ये अन्टीसेप्टिक गुणधर्म आढळून येतात, तर बेसन चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी मदत करतं. तुम्हाला गरज असेल तर झेंडूची फुल पाण्यामध्ये उकळून पिवळा रंग तयार करू शकता.
गुलाबी
गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वापर करून आपण गुलाबी रंग तयार करू शकतो. गुलाबाच्या पाकळ्या पार्यात घालून उकळवून घ्यावे. त्यानंतर या पाकळ्यांचा रंग पाण्यांत उतरतो. आता या पाण्यांत आरारोट पावडर घालून ती मिक्स करून घ्यावी. ही पावडर उन्हांत वाळवून घ्यावी. मग तुमचा गुलाबी रंग तयार होईल.
लाल
कोरडा लाल रंग तयार करण्यासाठी लाल जास्वंदाच्या फूलाचा वापर करू शकता. त्यासाठी जास्वंदाच्या फूलाची पावडर पिठासोबत एकत्र करून तयार करा. त्याऐवजी गाजराला पाण्यामध्ये उकळून लाल रंग तयार करू शकता.
हिरवा
मिक्सरच्या भांड्यात पालक आणि कोथिंबीर घ्या. त्यात थोडे पाणी मिसळून मिश्रण वाटून घ्या. एका बाऊलमध्ये कॉर्नफ्लॉवर किंवा टॅल्कम पावडर घ्या. त्यात एक टेबलस्पून गुलाबपाणी मिक्स करा. त्यानंतर तयार पालक कोथिंबीरची पेस्ट मिसळा. अशा प्रकारे हिरवा रंग तयार होईल.
नारंगी
झेंडूची फुले पिवळ्या आणि नारिंगी रंगाची असतात. याचा वापर करुन तुम्हाला रंग बनवता येऊ शकतो. जर तुम्हाला फुलांपासून ओला रंग बनवायचा असेल तर तुम्ही फुलांच्या पाकळ्या रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवून मग ते उकळवून त्यात कॉर्नफ्लॉवर घालून रंग तयार करू शकता. हा रंग उन्हांत वाळवून सुकवून त्याची पावडर करून घ्यावी.
ब्राऊन
कॉफी पावडरचा वापर करून तुम्ही ब्राऊन रंग तयार करून शकता किंवा चहा पावडर पाण्यामध्ये उकळूनही तुम्ही ब्राउन रंग तयार करू शकता त्यानंतर कॉफी पावडर किंवा चहाचे पाणी कॉर्नफ्लोअरमध्ये मिक्स करुन हा ब्राऊन रंग तयार करु शकता. हा रंग तयार करण्यासाठी मुलतानी मातीचाही वापर करू शकता.
