अष्टपैलू साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची जयंती; जाणून घ्या 27 फेब्रुवारीचा इतिहास

विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची आज जयंती आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या स्मरणार्थ २७ फेब्रुवारी हा दिवस ‘मराठी भाषा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

Updated On: Feb 27, 2026 | 11:06 AM
विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांनी मराठी भाषेमध्ये अभूतपूर्वी अशी साहित्यनिर्मिती केली. जन्म २७ फेब्रुवारी १९१२ रोजी नाशिक येथे झाला. कविता, नाटक, कथा, कादंबरी आणि लेखन या सर्व क्षेत्रांत त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले. त्यांच्या ‘विशाखा’ या काव्यसंग्रहाने मराठी साहित्याला नवे वळण दिले. ‘नटसम्राट’ हे त्यांचे गाजलेले नाटक आजही रंगभूमीवर लोकप्रिय आहे. त्यांच्या जयंतीनिमित्त मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो.  मराठी ही फक्त एक भाषा नाही तर ती एक इतिहास, संस्कार आणि सांस्कृतीचे प्रतिक आहे. शतकानुशतके अमृताहूनी गोड मराठी भाषेने अभिजात भाषेचा दर्जा आणि स्वाभिमान जपला आहे. (Dinvishesh)

27 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1594: हेन्री चौथा फ्रान्सचा राजा झाला.
  • 1844: डोमिनिकन रिपब्लिकला हैतीपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1900: ब्रिटिश लेबर पार्टीची स्थापना.
  • 1940: मार्टिन कामेन आणि सॅम रुबेन यांनी कार्बन-14 चा शोध लावला.
  • 1967: डॉमिनिकाला युनायटेड किंग्डमपासून स्वातंत्र्य.
  • 2001: चांदीपूर तळावर जमिनीपासून आकाशापर्यंत अनेक लक्ष्यांवर मारा करू शकणाऱ्या स्वदेशी विकसित आकाश क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी.
  • 1912: ‘विष्णू वामन शिरवाडकर’ – ‘कुसुमाग्रज’ यांचा जन्म, त्यांचा जन्मदिवस ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा शासन निर्णय दिनांक 21 जानेवारी, 2013 रोजी घेण्यात आला
27 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1912: ‘विष्णू वामन शिरवाडकर’ – ‘कुसुमाग्रज’ – ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक, कवी यांचा जन्म(मृत्यू: 10 मार्च 1999)
  • 1925: ‘शोइचिरो टोयोडा’ – टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 14 फेब्रुवारी 2023)
  • 1926: ‘ज्योत्स्‍ना देवधर’ – मराठी व हिन्दी लेखिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 जानेवारी 2013)
  • 1932: ‘एलिझाबेथ टेलर’ – ब्रिटिश-अमेरिकन अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 मार्च 2011)
  • 1986: ‘संदीप सिंग’ – भारतीय हॉकी खेळाडू यांचा जन्म.
27 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1892: ‘लुई वूत्तोन’ – फॅशन कंपनी लुई वूत्तोन चे डिझायनर यांचे निधन. (जन्म: 4 ऑगस्ट 1821)
  • 1894: ‘कार्ल श्मिट’ – जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 13 जून 1822)
  • 1931: ‘चंद्रशेखर आझाद’ – थोर क्रांतिकारक यांनी प्राण मातृभूमीला अर्पण केले. (जन्म: 23 जुलै 1906)
  • 1956: ‘गणेश वासुदेव मावळणकर’ – भारतीय वकील आणि राजकारणी यांचे निधन. (जन्म: 27 नोव्हेंबर 1888)
  • 1987: ‘अदि मर्झबान’ – अभिनेते, दिग्दर्शक, नाटककार आणि संपादक यांचे निधन.
  • 1997: ‘श्यामलाल बाबू राय’ – गीतकार यांचे निधन.
  • 2010: ‘नानाजी देशमुख’ – भारतीय शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचे निधन. (जन्म: 11 ऑक्टोबर 1916)
  • 2012: ‘वेल्लोर जी. रामभद्रन’ – तामिळनाडू, भारतातील मृदंगम कलाकार यांचे निधन. (जन्म: 4 ऑगस्ट 1929)

