रश्मिका-विजयने लग्नाच्या एकदिवस आधी घेतली अमित शाहांची भेट; गृहमंत्र्यांना भेटवस्तू देऊन केलं आमंत्रित

The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश
रश्मिका आणि विजय यांनी अमित शहा यांची घेतली भेट
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. याचे कारण म्हणजे विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांचा नुकताच व्हायरल होत असलेला फोटो. या फोटोमध्ये विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना लग्नाच्या रिसेप्शनचे आमंत्रण देताना दिसत आहेत. एका सुंदर पेटीत गणपतीची चांदीची मूर्ती ठेवली आहे. या फोटोत रश्मिका खूपच सुंदर दिसत आहे. तिने पिवळ्या रंगाचा सूट आणि साधा मेकअप केला आहे. विजयने आयव्हरी रंगाचा इंडो-वेस्टर्न सूट घातला होता. या फोटोत विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना खूप आनंदी देखील दिसत होते. लोक विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. या जोडप्याच्या या फोटोने चाहत्यांच्या मनावर कब्जा केला आहे. रिपोर्ट्सनुसार, रिसेप्शन पार्टी १ मार्च रोजी होणार आहे.
विजय आणि रश्मिकाचा शाही विवाह सोहळा
अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना या दोघेही गुरुवारी उदयपूर येथे विवाहबंधनात अडकले. त्यांच्या लग्नाचे फोटो समोर येताच चाहत्यांनी त्यांची तुलना पौराणिक महाकाव्यांतील प्रसंगांशी करण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ जवळचे कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या खासगी सोहळ्यानंतर नवविवाहित जोडप्याने आपल्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. जे पाहून चाहते चकीत झाले, तसेच त्यांच्या सगळ्या फोटोवर चाहते प्रतिक्रिया देत आहेत. रश्मिका पारंपरिक लाल साडी आणि पारंपरिक सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये दिसली. तर विजयने ऑफ-व्हाईट धोतर, सोन्याचे दागिने आणि लाल शाल परिधान केली होती.
दोघांचेही दीर्घकालीन प्रेमसंबंध
विजय देवेराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना लग्नापूर्वी बराच काळ एकमेकांना डेट करत होते.परंतु, या जोडप्याने कधीही त्यांच्या नात्याचे कोणतेही फोटो शेअर केले नाहीत. विजय देवेरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या लग्नाची माहिती अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आली होती. विजय देवेरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या लग्नाचे फोटो पाहून चाहते खूप खुश झाले आहेत.