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साखर नाही, गूळही नाही! तरीही चवीला अप्रतिम; घरच्या घरी बनवा हेल्दी शुगर-फ्री लाडू

Updated On: Jul 17, 2026 | 09:04 PM IST
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सारांश

Sugar Free Healthy ladoo Recipe: जर तुम्हालाही गोड खाण्याची इच्छा असेल पण काहीतरी हेल्दी खायचं असेल तर ही शुगर फ्रि लाडूची सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

गोड खाण्याची इच्छा झाली की अनेकजण मिठाईकडे वळतात. मात्र, साखर किंवा गुळाचे जास्त सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. डायबिटीज रुग्ण, ज्यांना वजन नियंत्रित ठेवायचे किंवा हेल्दी डाएट फॉलो करणारे लोक गोड पदार्थ टाळतात. अशा वेळी साखर आणि गूळ न वापरता तयार होणारे पौष्टिक लाडू हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ड्राय फ्रुट्स आणि खजुराच्या नैसर्गिक गोडव्यामुळे हे लाडू चविष्ट तर लागतातच, शिवाय शरीरालाही आवश्यक पोषक घटक मिळतात. चला तर जाणून घेऊयात हेल्दी लाडूची सोपी रेसिपी.

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शुगर-फ्री लाडू तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप बिया काढलेले मऊ खजूर
  • ½ कप बदाम
  • ½ कप काजू
  • ¼ कप पिस्ते
  • २ चमचा भोपळ्याच्या बिया
  • २ चमचा सूर्यफुलाच्या बिया
  • २ चमचा जवस (फ्लॅक्ससीड)
  • २ चमचा तीळ
  • २ चमचा सुकं खोबरं
  • ½ चमचा वेलची पूड
  • १ चमचा तूप (ऐच्छिक)

कृती

सर्वप्रथम बदाम, काजू, पिस्ते, भोपळ्याच्या बिया, सूर्यफुलाच्या बिया, जवस आणि तीळ मंद आचेवर ३ ते ४ मिनिटे कोरडे भाजून घ्या. मिश्रण पूर्णपणे थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या. आता मऊ खजूर मिक्सरमध्ये फिरवून त्याची पेस्ट तयार करा. कढईमध्ये आवश्यक वाटल्यास एक चमचा तूप गरम करून त्यात खजुराची पेस्ट हलकी परता. त्यानंतर त्यात वाटलेले ड्रायफ्रूट्स, भाजलेल्या बिया, सुकं खोबरं आणि वेलची पूड घालून सर्व साहित्य एकजीव करा. मिश्रण थोडे कोमट असतानाच हाताला हलके तूप लावून लहान किंवा मध्यम आकाराचे लाडू वळा. यानंतर हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. हेल्दी शुगर फ्री लाडू तयार आहेत. तुम्ही दिवसभरात कधीही हे लाडू खाऊ शकता.

हे लाडू खाण्याचे फायदे

  • खजुरातील नैसर्गिक गोडवा ऊर्जा देण्यास मदत करतो.
  • ड्रायफ्रूट्स आणि बियांमधील प्रथिने, फायबर व हेल्दी फॅट्स शरीराला पोषण देतात.
  • गोड खाण्याची इच्छा आरोग्यदायी पद्धतीने पूर्ण करता येते.
  • हे लाडू शुगर फ्री असले तरी खजुरामध्ये नैसर्गिक साखर असते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी किंवा विशिष्ट आहाराचे पालन करणाऱ्यांनी हे लाडू मर्यादित प्रमाणात खावेत आणि आवश्यक असल्यास आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
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Web Title: Healthy sugar free ladoo recipe with dry fruits khajur no sugar no jaggery

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Published On: Jul 17, 2026 | 09:04 PM

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