UK Politics :लेबर पार्टीचे नेते अँडी बर्नहम बनले यूकेचे नवे पंतप्रधान, सोमवारी होणार अधिकृत घोषणा

युनायटेड किंग्डममध्ये राजकीय बदलाचे वारे वाहत आहेत. लेबर पार्टीचे ज्येष्ठ नेते अँडी बर्नहम यांची शुक्रवारी यूकेचे ५९वे पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली. लेबर्स नॅशनल एक्झिक्युटीव्ह कमिटीच्या (NEC) अध्यक्षा शबाना महमूद यांनी याबाबत अधिकृत घोषणा केली. सोमवारी बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये त्यांचा शपथविधी होऊन पंतप्रधानपदाची सूत्रे अधिकृतपणे त्यांच्याकडे सोपवली जाणार आहेत.अँडी बर्नहम हे गेल्या अनेक वर्षांपासून लेबर पार्टीचे प्रमुख चेहरे आहेत. मँचेस्टरचे माजी महापौर म्हणून त्यांनी आरोग्यसेवा, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक वाहतूक या क्षेत्रात महत्त्वाचे काम केले आहे. “सामान्य माणसाचा आवाज” अशी त्यांची ओळख आहे. पक्षांतर्गत निवडणुकीत त्यांना प्रचंड पाठिंबा मिळाला आणि अखेर NEC ने त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.
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सोमवारी काय होणार?
सोमवारी सकाळी बर्नहम राजा चार्ल्स यांची भेट घेऊन सरकार स्थापनेचा दावा सादर करतील. त्यानंतर 10 डाउनिंग स्ट्रीट येथे ते पहिल्यांदा राष्ट्राला संबोधित करतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन कॅबिनेटमध्ये तरुण चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार असून अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य खात्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
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समोर कोणती आव्हाने?
बर्नहम यांच्यासमोर महागाई, NHS ची परिस्थिती, गृहनिर्माणाचा तुटवडा आणि ब्रेक्झिटनंतरचे व्यापारी करार ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. निवडणुकीनंतर बोलताना ते म्हणाले, “ब्रिटनला पुन्हा उभे करायचे आहे. आमचे सरकार कामगार, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गासाठी काम करेल.”शबाना महमूद यांनी सांगितले की, “अँडी बर्नहम यांच्या नेतृत्वात लेबर पार्टीने पुन्हा जनतेचा विश्वास जिंकला आहे. आता बदलाची वेळ आली आहे.”राजकीय विश्लेषकांचे मतराजकीय तज्ज्ञांच्या मते, बर्नहम यांच्या निवडीमुळे यूकेच्या राजकारणात डाव्या विचारसरणीला पुन्हा बळ मिळणार आहे. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या 14 वर्षांच्या सत्तेनंतर लेबरचे पुनरागमन ही ऐतिहासिक घटना मानली जात आहे.आता सोमवारच्या शपथविधीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. बर्नहम यांच्या नेतृत्वात ब्रिटन कोणत्या दिशेने जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.कारण एक पक्ष जास्त काळ सत्तेत असतो आणि तो त्यानंतर पायउतार होतो तेव्हा नवीन निवडून आलेल्या सरकारवर विशेषतः नेत्यावर जास्त कामाच्या अपेक्षेचे ओझे असते .
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