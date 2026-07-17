चाळीशीनंतरही चेहरा दिसेल टवटवीत? अँटी-एजिंग क्रीमची गरज नाही! घरच्या घरी बनवा नैसर्गिक कोलाजन क्रीम

Weight Loss Tips: वजन कमी करायचंय? नो डाएटिंग, नो जिम; फक्त रोज करा ‘ही’ ६ कामे
अळशीमध्ये त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उपयुक्त अनेक पोषक घटक असतात. त्यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला फ्री रॅडिकल्सपासून संरक्षण देण्यास मदत करतात, तर ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड त्वचेला मॉइश्चराइज्ड करण्यास मदत करतात. त्यामुळे त्वचा कोरडी पडणे, निस्तेजपणा आणि बारीक सुरकुत्या कमी होण्यास मदत मिळू शकते. त्यामुळे अळशी केसांबरोबरच त्वचेसाठी देखील फायदेशीर मानले जाते.
रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा स्वच्छ धुवून कोरडा करा. त्यानंतर तयार केलेली क्रीम चेहरा आणि मानेवर हलक्या हाताने मसाज करत लावा. नियमित वापर केल्यास अनइव्हन स्कीन टोन सुधारण्यास आणि नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
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