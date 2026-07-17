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Cricket News: इंग्लंड दौरा संपताच टीम इंडियाला नवे आव्हान; वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर

Updated On: Jul 17, 2026 | 08:35 PM IST
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सारांश

India vs West Indies Tour after ENG ODI Series: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका संपल्यानंतर टीम इंडिया पुढील वनडे सामने कोणविरुद्ध खेळणार, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • इंग्लंड दौरा संपताच टीम इंडियाला नवे आव्हान
  • वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर
  • भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात एकदिवसीय मालिका
भारत सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. पाच सामन्यांच्या टी- २० मालिकेनंतर, भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सध्या तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू आहे. भारताने पहिला एकदिवसीय सामना जिंकला तर इंग्लंडने दुसरा सामनना जिंकला. त्यामुळे ही तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशा बरोबरीत आहे. आता जो संघ तिसरा आणि अंतिम सामना जिंकेल, तो मालिका आपल्या नावावर करेल. रविवारी, १९ जुलै रोजी भारत आणि इंग्लंड यांच्यात शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला जाईल. इंग्लंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका संपल्यानंतर भारतीय संघ कधी आणि कोणाविरुद्ध एकदिवसीय सामने खेळणार, जाणून घ्या.

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इंग्लंड दौऱ्यावर भारताची निराशाजनक कामगिरी?

भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरलेला नाही. टीम इंडियाला सर्वप्रथम, ५ सामन्याच्या टी-२० मालिकेत दारुण पराभव पत्करावा लागला आणि एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना जिंकूनही भारताला दुसरा सामना गमवावा लागला. दरम्यान, मालिकेतील अंतिम सामना १९ जुलै रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्सच्या मैदानावर खेळला जाईल. यानंतर भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात एकदिवसीय मालिका खेळली जाईल.

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात ३ सामन्यांची एकदिवसीय मालिका

वेस्ट इंडिज संघ सप्टेंबरमध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताचा दौरा करणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना २७ सप्टेंबर रोजी, दुसरा सामना ३० सप्टेंबर रोजी, तर तिसरा आणि अंतिम सामना ३ ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. याचा अर्थ या दोन मालिकांमध्ये बराच वेळ आहे. हे सामने पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी म्हणूनही पाहिले जात आहे. मात्र, या मालिकेनंतर लगेचच भारतीय संघ तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी झिम्बाब्वेचा दौरा करणार आहे, ज्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे.

२०२७ चा वनडे वर्ल्ड कप कधी?

दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया हे तीन देश २०२७ चा एकदिवसीय विश्वचषकाचे सह- आयोजन करतील. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर ही स्पर्धा खेळवली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. आयसीसीने अद्याप वेळापत्रक जाहीर केले नसले तरी, स्पर्धेचे स्वरूप जाहीर करण्यात आले आहे. २०२७ चा विश्वचषक हा पहिल्या विश्वचषकापेक्षा पूर्पपणे वेगळा असणार आहे. त्यामुळे पहिल्या सामन्यापासूनच स्पर्धा रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.

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Web Title: India vs west indies odi series 2026 team india next match schedule after england tour

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Published On: Jul 17, 2026 | 08:35 PM

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