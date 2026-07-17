Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग

Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टीका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’
चॅम्पियनशिप रिंगमध्ये काय विशेष असेल?
🚨 Football is changing… Are FIFA Championship Rings a W or an L? 👀👇 pic.twitter.com/Qxbj60tHZE — The CounterPress (@Counterpress__) July 17, 2026
रिंगच्या एका बाजूला फिफा विश्वचषक ट्रॉफी असेल, तर दुसऱ्या बाजूला विजेत्या संघासाठी खास तयार केलेली एक अद्वितीय रचना असेल. प्रत्येक रिंगला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जाईल, ती खेळाडूनुसार सानुकूलित केली जाईल आणि तिच्यासोबत सत्यतेचे प्रमाणपत्रही दिले जाईल. विजेत्या संघाच्या कर्णधाराला आणि मुख्य प्रशिक्षकाला अंतिम सामन्यानंतर लगेचच तात्पुरत्या रिंग्स मिळतील. यानंतर, संपूर्ण विजेत्या संघासाठी ३० रिंग्स तयार केल्या जातील. प्रत्येक रिंग खेळाडूंनुसार सानुकूलित केली जाईल आणि नंतर त्यांना अधिकृतपणे प्रदान केली जाईल.
फिफाने सांगितले की, या अंगठीची मर्यादित आवृत्ती तयार केली जाईल, ज्यात २,०२६ नग असतील. यापैकी ३० अंगठ्या विश्वविजेत्या संघाला दिल्या जातील, तर उर्वरित १,९९६ अंगठ्या जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी अधिकृत परवानाधारक उत्पादने म्हणून विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.
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स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना: विजेतेपदाची लढत
फिफा विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना युरोपियन चॅम्पियन स्पेन आणि विद्यमान विश्वविजेता अर्जेंटिना यांच्यात खेळला जाणार आहे. उपांत्य फेरीत बलाढ्य फ्रेंच संघाचा पराभव करून स्पेनने अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दुसरीकडे, अर्जेंटिनाने सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण सातव्यांदा विश्वचषक अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दुसऱ्या रोमांचक उपांत्य फेरीत अर्जेंटिनाने इंग्लंडचा २-१ ने पराभव केला.
संघाने गट टप्प्यात सलग तीन विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. कर्णधार लिओनेल मेस्सी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्याने या स्पर्धेत आतापर्यंत आठ गोल केले असून, त्याच्या विश्वचषक कारकिर्दीतील एकूण गोलसंख्या २१ झाली आहे. अंतिम सामन्यातही आपल्या कर्णधाराकडून दमदार कामगिरीची अर्जेंटिनाला अपेक्षा असेल.