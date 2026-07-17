शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Fifa World Cup 2026 Winners Will Receive Championship Ring For The First Time With Medal

Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग

Updated On: Jul 17, 2026 | 08:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

२०२६ फिफा विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यात होणार आहे. अंतिम सामन्यापूर्वी, फिफाने जाहीर केले आहे की विजेत्या संघाला पदक आणि चॅम्पियनशिप रिंग मिळेल

कोण जिंकणार फिफाची ट्रॉफी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/x.com)

कोण जिंकणार फिफाची ट्रॉफी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/x.com)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६ चा फायनल सामना रंगणार 
  • स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना एकमेकांसमोर
  • विजेत्याला मिळणार खास चॅम्पियनशिप रिंग 
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या विजेत्यांना यावर्षी एक विशेष सन्मान मिळणार आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात प्रथमच, विजेत्या संघाच्या खेळाडूंना आणि कर्मचाऱ्यांना ट्रॉफी आणि सुवर्णपदकासोबत एक चॅम्पियनशिप रिंग दिली जाईल. फिफाने याची अधिकृत घोषणा केली आहे. फिफाच्या मते, ही रिंग अमेरिकन खेळांच्या प्रसिद्ध परंपरेपासून प्रेरित आहे आणि फुटबॉल विश्वचषकाचा प्रथमच एक भाग असेल. खेळाडूंना त्यांच्या ऐतिहासिक विजयाची एक विशेष आठवण देणे हा याचा उद्देश आहे.

Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टीका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’

चॅम्पियनशिप रिंगमध्ये काय विशेष असेल?

रिंगच्या एका बाजूला फिफा विश्वचषक ट्रॉफी असेल, तर दुसऱ्या बाजूला विजेत्या संघासाठी खास तयार केलेली एक अद्वितीय रचना असेल. प्रत्येक रिंगला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जाईल, ती खेळाडूनुसार सानुकूलित केली जाईल आणि तिच्यासोबत सत्यतेचे प्रमाणपत्रही दिले जाईल. विजेत्या संघाच्या कर्णधाराला आणि मुख्य प्रशिक्षकाला अंतिम सामन्यानंतर लगेचच तात्पुरत्या रिंग्स मिळतील. यानंतर, संपूर्ण विजेत्या संघासाठी ३० रिंग्स तयार केल्या जातील. प्रत्येक रिंग खेळाडूंनुसार सानुकूलित केली जाईल आणि नंतर त्यांना अधिकृतपणे प्रदान केली जाईल.

फिफाने सांगितले की, या अंगठीची मर्यादित आवृत्ती तयार केली जाईल, ज्यात २,०२६ नग असतील. यापैकी ३० अंगठ्या विश्वविजेत्या संघाला दिल्या जातील, तर उर्वरित १,९९६ अंगठ्या जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी अधिकृत परवानाधारक उत्पादने म्हणून विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.

FIFA World Cup 2026 Final: मेस्सी vs यामाल आमने-सामने! अर्जेंटिना-स्पेन महामुकाबला कधी? भारतात कुठे आणि कसा पहाल?

स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना: विजेतेपदाची लढत

फिफा विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना युरोपियन चॅम्पियन स्पेन आणि विद्यमान विश्वविजेता अर्जेंटिना यांच्यात खेळला जाणार आहे. उपांत्य फेरीत बलाढ्य फ्रेंच संघाचा पराभव करून स्पेनने अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दुसरीकडे, अर्जेंटिनाने सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण सातव्यांदा विश्वचषक अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दुसऱ्या रोमांचक उपांत्य फेरीत अर्जेंटिनाने इंग्लंडचा २-१ ने पराभव केला.

संघाने गट टप्प्यात सलग तीन विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. कर्णधार लिओनेल मेस्सी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्याने या स्पर्धेत आतापर्यंत आठ गोल केले असून, त्याच्या विश्वचषक कारकिर्दीतील एकूण गोलसंख्या २१ झाली आहे. अंतिम सामन्यातही आपल्या कर्णधाराकडून दमदार कामगिरीची अर्जेंटिनाला अपेक्षा असेल.

Web Title: Fifa world cup 2026 winners will receive championship ring for the first time with medal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 08:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टिका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’
1

Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टिका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’

FIFA World Cup 2026 Final: मेस्सी vs यामाल आमनेसामने! अर्जेंटिना-स्पेन महामुकाबला कधी? भारतात कुठे आणि कसा पहाल?
2

FIFA World Cup 2026 Final: मेस्सी vs यामाल आमनेसामने! अर्जेंटिना-स्पेन महामुकाबला कधी? भारतात कुठे आणि कसा पहाल?

FIFA World Cup 2026 Final: फुटबॉलची सुंदर कहाणी! ज्याला लहानपणी मिठी मारली, ‘तो खेळाडू फायनलमध्ये मेस्सीला देणार टक्कर
3

FIFA World Cup 2026 Final: फुटबॉलची सुंदर कहाणी! ज्याला लहानपणी मिठी मारली, ‘तो खेळाडू फायनलमध्ये मेस्सीला देणार टक्कर

भयंकर युद्ध पेटणार? इंग्लंडची हार अन् अर्जेंटिनाने उकरून काढला रक्तरंजित इतिहास; FIFA कारवाई करणार
4

भयंकर युद्ध पेटणार? इंग्लंडची हार अन् अर्जेंटिनाने उकरून काढला रक्तरंजित इतिहास; FIFA कारवाई करणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग

Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग

Jul 17, 2026 | 08:50 PM
चार महिन्यांनंतर परिवहन समितीला मुहूर्त; २० जुलैला १२ सदस्यांची घोषणा, भाजपचे १०, एमआयएम व शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा

चार महिन्यांनंतर परिवहन समितीला मुहूर्त; २० जुलैला १२ सदस्यांची घोषणा, भाजपचे १०, एमआयएम व शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा

Jul 17, 2026 | 08:49 PM
Solapur News : संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या माऊलींचा पालखी सोहळा आज जिल्ह्यात! जिल्हा प्रशासन सज्ज; वारकऱ्यांसाठी विविध सोयीसुविधा

Solapur News : संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या माऊलींचा पालखी सोहळा आज जिल्ह्यात! जिल्हा प्रशासन सज्ज; वारकऱ्यांसाठी विविध सोयीसुविधा

Jul 17, 2026 | 08:37 PM
UK Politics :लेबर पार्टीचे नेते अँडी बर्नहम बनले यूकेचे नवे पंतप्रधान, सोमवारी होणार अधिकृत घोषणा

UK Politics :लेबर पार्टीचे नेते अँडी बर्नहम बनले यूकेचे नवे पंतप्रधान, सोमवारी होणार अधिकृत घोषणा

Jul 17, 2026 | 08:37 PM
Cricket News: इंग्लंड दौरा संपताच टीम इंडियाला नवे आव्हान; वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर

Cricket News: इंग्लंड दौरा संपताच टीम इंडियाला नवे आव्हान; वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर

Jul 17, 2026 | 08:35 PM
Satara News: स्वच्छ भारत अभियानातून साताऱ्याला ‘हायड्रो जेटिंग’ मशीन प्राप्त; गटारे व सांडपाणी वाहिन्यांची आता यांत्रिक स्वच्छता

Satara News: स्वच्छ भारत अभियानातून साताऱ्याला ‘हायड्रो जेटिंग’ मशीन प्राप्त; गटारे व सांडपाणी वाहिन्यांची आता यांत्रिक स्वच्छता

Jul 17, 2026 | 08:30 PM
वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ; प्रवासी सेवेसाठी अपरिहार्य निर्णय, १० % हंगामी भाडेवाढ मागे

वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ; प्रवासी सेवेसाठी अपरिहार्य निर्णय, १० % हंगामी भाडेवाढ मागे

Jul 17, 2026 | 08:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा