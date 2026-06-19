Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी

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वय वाढल्यानंतर शरीरातील चयापचय प्रक्रिया म्हणजेच मेटाबॉलिजम रेट मंदावतो. रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी साचण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच योग्य सवयी अंगीकारणे गरजेचे ठरते.
उच्च रक्तदाबाची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा जाणवत नाहीत. त्यामुळे ठराविक कालावधीनंतर रक्तदाब तपासणे आवश्यक आहे.
आहारात हिरव्या पालेभाज्या, फळे, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. जास्त तेलकट, खारट आणि साखरयुक्त पदार्थांचे सेवन मर्यादित ठेवावे.
हृदयाचे स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी शारीरिक हालचाल आवश्यक आहे. किमान ३० मिनिटे चालणे, सायकलिंग, पोहणे किंवा योगा केल्यास हृदयाची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते. नियमित व्यायामामुळे वजनही नियंत्रणात राहते.
सततचा मानसिक ताण हृदयाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. ध्यान, योगा आणि आवडीच्या गोष्टींमध्ये वेळ घालवून तणाव कमी करता येतो. तुम्ही सकाळी किंवा संध्याकाळी निसर्गाच्या सानिध्यात थोडा वेळ फिरायलाही जाऊ शकता.
दररोज ७ ते ८ तासांची गुणवत्तापूर्ण झोप हृदयासाठी फायदेशीर मानली जाते. अपुरी झोप रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोका वाढवू शकते.
तंबाखू आणि मद्याचे सेवन रक्तवाहिन्यांवर वाईट परिणाम करते. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
कोलेस्टेरॉल, रक्तातील साखर आणि हृदयाशी संबंधित तपासण्या वेळोवेळी करून घेतल्यास संभाव्य आजारांचे निदान लवकर होऊ शकते. जर तुमचे वय ४० वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर दर तीन महिन्यांनी हृदयाच्या आरोग्य तपासणी करून घेतली पाहिजे आणि वर्षातून किमान संपूर्ण आरोग्याची म्हणजे Full Body Check Up केला पाहिजे.
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