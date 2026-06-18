Sleepiness After Eating Rice: भात खाल्ल्यानंतर झोप का येते? जाणून घ्या यामागचं कारण

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भात हा कार्बोहायड्रेट्सचा समृद्ध स्रोत आहे. जेव्हा आपण भात खातो, तेव्हा शरीर त्याचे ग्लुकोजमध्ये रूपांतर करते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते. सुरुवातीला, यामुळे ऊर्जा मिळते, परंतु काही वेळानंतर ही ऊर्जा अचानक कमी होते. यामुळेच अनेक लोकांना थकवा आणि झोप येते. या प्रक्रियेदरम्यान रक्तातील साखरेच्या पातळीत बदल होतात. त्यामुळे काही काळासाठी शरीर शांत आणि निवांत वाटू लागते. याच कारणामुळे जेवणानंतर सुस्ती जाणवू शकते. पांढऱ्या भाताचा ग्लायसेमिक इंडेक्स देखील तुलनेने जास्त असतो.
अन्न खाल्ल्यानंतर ते पचवण्यासाठी शरीर सक्रिय होते. पचनसंस्थेचे काम वाढल्याने शरीरातील ऊर्जेचा मोठा भाग या प्रक्रियेसाठी वापरला जातो. त्यामुळे काही वेळ मेंदू आणि स्नायूंना तुलनेने कमी ऊर्जा उपलब्ध होते. परिणामी थकवा आणि झोपेची भावना निर्माण होऊ शकते.
भात खाल्ल्याने शरीरातील इन्सुलिनची पातळीही वाढते. इन्सुलिन रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करते. या प्रक्रियेदरम्यान, ट्रिप्टोफॅन नावाचे एक अमिनो ॲसिड जास्त प्रमाणात मेंदूपर्यंत पोहोचू शकते. ट्रिप्टोफॅन सेरोटोनिन आणि मेलाटोनिनसारखे हार्मोन्स तयार करण्यास मदत करते, जे मूड सुधारण्यास आणि झोपेचे नियमन करण्यास मदत करतात. म्हणूनच भात खाल्ल्यानंतर अनेक लोकांना आराम वाटतो किंवा झोप येते.
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