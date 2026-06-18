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Sleepiness After Eating Rice: भात खाल्ल्यानंतर झोप का येते? जाणून घ्या यामागचं कारण

Updated On: Jun 18, 2026 | 08:29 PM IST
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सारांश

Feeling Sleepy After Eating Rice: दुपार किंवा रात्री भात खाल्ल्यानंतर अनेकांना आळस किंवा झोप येते. शरीरातील नैसर्गिक प्रक्रियांमुळे ही प्रतिक्रिया निर्माण होते आणि ती अनेक लोकांमध्ये सामान्यपणे दिसून येते.

Sleepiness After Eating Rice: भात खाल्ल्यानंतर झोप का येते? जाणून घ्या यामागचं कारण
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विस्तार
  • भात खाल्ल्यानंतर झोप का येते?
  • जाणून घ्या यामागचं कारण
  • इन्सुलिनची पातळीही वाढते
दुपारच्या जेवणानंतर किंवा रात्री भात खाल्ल्यानंतर अनेकांना आळस येतो आणि डोळे मिटू लागतात. काहींना तर जेवण झाल्यानंतर लगेच विश्रांती घेण्याची इच्छा होते. ही समस्या केवळ काही व्यक्तींपुरती मर्यादित नसून अनेकांना अनुभवायला मिळते. यामागे शरीरातील पचनक्रिया, हार्मोन्समधील बदल आणि अन्नातील पोषक घटकांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. त्यामुळे भात खाल्ल्यानंतर झोप येण्यामागे शरीरात काही नैसर्गिक प्रक्रिया कार्यरत असतात.

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कार्बोहायड्रेट्समुळे वाढते सुस्ती

भात हा कार्बोहायड्रेट्सचा समृद्ध स्रोत आहे. जेव्हा आपण भात खातो, तेव्हा शरीर त्याचे ग्लुकोजमध्ये रूपांतर करते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते. सुरुवातीला, यामुळे ऊर्जा मिळते, परंतु काही वेळानंतर ही ऊर्जा अचानक कमी होते. यामुळेच अनेक लोकांना थकवा आणि झोप येते. या प्रक्रियेदरम्यान रक्तातील साखरेच्या पातळीत बदल होतात. त्यामुळे काही काळासाठी शरीर शांत आणि निवांत वाटू लागते. याच कारणामुळे जेवणानंतर सुस्ती जाणवू शकते. पांढऱ्या भाताचा ग्लायसेमिक इंडेक्स देखील तुलनेने जास्त असतो.

पचनासाठी शरीराला लागते अधिक ऊर्जा

अन्न खाल्ल्यानंतर ते पचवण्यासाठी शरीर सक्रिय होते. पचनसंस्थेचे काम वाढल्याने शरीरातील ऊर्जेचा मोठा भाग या प्रक्रियेसाठी वापरला जातो. त्यामुळे काही वेळ मेंदू आणि स्नायूंना तुलनेने कमी ऊर्जा उपलब्ध होते. परिणामी थकवा आणि झोपेची भावना निर्माण होऊ शकते.

इन्सुलिनची पातळीही वाढते

भात खाल्ल्याने शरीरातील इन्सुलिनची पातळीही वाढते. इन्सुलिन रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करते. या प्रक्रियेदरम्यान, ट्रिप्टोफॅन नावाचे एक अमिनो ॲसिड जास्त प्रमाणात मेंदूपर्यंत पोहोचू शकते. ट्रिप्टोफॅन सेरोटोनिन आणि मेलाटोनिनसारखे हार्मोन्स तयार करण्यास मदत करते, जे मूड सुधारण्यास आणि झोपेचे नियमन करण्यास मदत करतात. म्हणूनच भात खाल्ल्यानंतर अनेक लोकांना आराम वाटतो किंवा झोप येते.

या कारणांमुळेही येऊ शकते झोप

  • जेवणात भाताचे प्रमाण जास्त असणे
  • भातासोबत तेलकट किंवा गोड पदार्थांचे सेवन
  • एकावेळी खूप जास्त जेवण करणे
  • रात्रीची अपुरी झोप
  • शारीरिक हालचालींचा अभाव

जेवणानंतर झोप येऊ नये यासाठी काय करावे?

  • भाताचे प्रमाण नियंत्रित ठेवा.
  • आहारात डाळी, कडधान्ये आणि भाज्यांचा समावेश करा.
  • जेवणानंतर १० ते १५ मिनिटे हलके चालावे.
  • दिवसभर पुरेसे पाणी प्यावे.
  • जड आणि अतिप्रमाणातील जेवण टाळावे.

भात खाण्याचे प्रमाण

तुम्ही किती अन्न खाता यावर देखील या गोष्टी अवलंबून असतात. एकाच वेळी खूप जास्त भात खाल्ल्याने, किंवा त्यासोबत जड किंवा तळलेले पदार्थ खाल्ल्याने पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो. भात खाल्ल्यानंतर झोप येणे ही सामान्य बाब असली तरी त्यामागे शरीरातील अनेक प्रक्रिया कार्यरत असतात. पचनासाठी लागणारी ऊर्जा, कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण आणि जेवणाची पद्धत यांचा त्यावर प्रभाव पडतो. त्यामुळे संतुलित आहार, योग्य प्रमाणात भात आणि नियमित शारीरिक हालचाली यांमुळे जेवणानंतरची सुस्ती कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

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Web Title: Why rice causes sleepiness after meals carb digestion insulin effects food coma explained

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Published On: Jun 18, 2026 | 08:29 PM

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