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चेहऱ्याच्या ओपन पोर्सना बंद करेल घरगुती टोनर, त्वचेवर येईल नैसर्गिक चमक; बनवण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

Updated On: Jun 17, 2026 | 11:49 AM IST
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सारांश

Homemade Toner : ओपन पोर्समुळे चेहरा ओबडधोबड दिसू लागतो. मुख्य म्हणजे चेहऱ्यावरील या छिद्रांना वेळीच दूर केले नाही तर त्यांचा आकार भविष्यात वाढू शकतो. महागडे प्रोडक्ट्स नाही तर घरगुती टोनरच्या वापराने तुम्ही चेहऱ्यावरील या उघड्या छिद्रांना बंद करु शकता.

चेहऱ्याच्या ओपन पोर्सना बंद करेल घरगुती टोनर, त्वचेवर येईल नैसर्गिक चमक; बनवण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • तांदूळ, लवंगा आणि पाण्यापासून घरच्या घरी नैसर्गिक टोनर तयार करता येतो.
  • नियमित वापरामुळे त्वचेची छिद्रे कमी दिसण्यास आणि चेहऱ्यावरील तजेला वाढण्यास मदत होऊ शकते.
  • दिवसातून दोनदा टोनर वापरल्यानंतर मॉइश्चरायझर लावल्यास अधिक चांगले परिणाम मिळू शकतात.
चेहऱ्यावरील ओपन पोर्समुळे (छिद्रे) चेहरा निस्तेज दिसतो. यामुळे त्वचेवर पिंपल्स आणि ब्लॅकहेड्स होण्याची शक्यता फार वाढते. जेव्हा अतिरिक्त तेल, घाण आणि मृत त्वचेमुळे छिद्रे बंद होतात, तेव्हा ती प्रसरण पावतात आणि मोठी दिसू लागतात. अनेक कारणांमुळे पुढे जाऊन ही छिद्रे मोठी होऊ लागतात ज्यामुळे आपल्या साैंदर्यावर याचा मोठा परिणाम होत असतो. तुम्हालाही जर चेहऱ्यावरील हे ओपन पोर्स कमी करायचे असतील तर आजची बातमी तुमच्यासाठी खास आहे.

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आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ओपन पोर्स करण्यासाठी तुम्हाला महागड्या ब्यूटी प्रोडक्ट्सची नाही तर सोप्या, प्रभावी घरगुती उपायाची गरज आहे. पार्लरमध्ये रासायनिक ट्रीटमेंट करुन हे ओपन पोर्स जातीलच याची काही शाश्वती नाही शिवाय यात भरपूर पैसेही वाया जातील. आम्ही तुम्हाला काही घटकांचा वापर करुन घरच्या घरीच एक प्रभावी टोनर कसा तयार करायचा याची एक सोपी पद्धत सांगत आहोत. हा टोनर तयार करुन तुम्ही रोजच्या स्किनकेअर रुटीनमध्ये याचा समावेश करु शकता. याच्या नियमित वापराने ओपन पोर्स कमी होतील आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक यायला सुरुवात होईल.

साहित्य

  • तांदूळ: ३-४ चमचे
  • लवंगा: ७ ते ८ दाणे
  • पाणी: १ मोठा कप
  • स्प्रे बॉटल: साठवण्यासाठी

टोनर बनवण्याची पद्धत

  • घरगुती टोनर तयार करण्याची सर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ पाण्यात दोन ते तीन वेळा धुवून घ्या.
  • आता गॅसवर एक भांडे ठेवा आणि यात एक कप पाणी घाला.
  • पाण्यात धुतलेले तांदूळ आणि ७-८ लवंगा टाकून मिक्स करा.
  • गॅसला मध्यम आचेवर ठेवून पाण्यालो तोपर्यंत शिजवा जोपर्यंत ते निम्मे होत नाही.
  • पाण्याचा रंग हलका दुधट झाला की गॅस बंद करा आणि पाण्याला पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
  • आता तयार पाणी गाळून एका स्प्रे बाॅटलमध्ये भरा.
  • तुम्ही हा टोनर फ्रिजमध्ये ठेवून ५ ते ६ दिवस वापरू शकता. चेहऱ्यावर थंड टोनर लावल्याने त्वचेची छिद्रे अधिक
  • वेगाने लहान होण्यास मदत होते.
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वापर कसा करावा?

  • चांगल्या परिणामांसाठी दिवसातून दोनदा या टोनरचा वापर आपल्या चेहऱ्यावर करा.
  • सर्वात आधी आपल्या चेहऱ्याला फेसवाॅशने धुवा.
  • यानंतर स्प्रे बाॅटलच्या मदतीने तयार टोनर चेहऱ्यावर लावा.
  • हाताने चेहऱ्यावर टोनर चांगला लावून घ्या.
  • टोनरला आपोआप चेहऱ्यावर सुकून जाऊद्यात.
  • जेव्हा टोनर सुकेल तेव्हा चेहऱ्यावर आपला नेहमीच माॅईश्चरायझर लावा.
  • आठवडाभर याचा वापर केल्यावर तुन्हाला त्वचेवर उत्तम परिणाम दिसून येतील.

Web Title: Homemade rice clove toner for open pores natural glowing skin beauty tips

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Published On: Jun 17, 2026 | 11:49 AM

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