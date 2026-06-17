चेहऱ्याच्या ओपन पोर्सना बंद करेल घरगुती टोनर, त्वचेवर येईल नैसर्गिक चमक; बनवण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

फणसाच्या बिया फेकण्याआधी थांबा! व्हिटॅमिन्स-मिनरल्सचा आहे खजिना, कशाप्रकारे सेवन करावे? जाणून घ्या सविस्तर
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ओपन पोर्स करण्यासाठी तुम्हाला महागड्या ब्यूटी प्रोडक्ट्सची नाही तर सोप्या, प्रभावी घरगुती उपायाची गरज आहे. पार्लरमध्ये रासायनिक ट्रीटमेंट करुन हे ओपन पोर्स जातीलच याची काही शाश्वती नाही शिवाय यात भरपूर पैसेही वाया जातील. आम्ही तुम्हाला काही घटकांचा वापर करुन घरच्या घरीच एक प्रभावी टोनर कसा तयार करायचा याची एक सोपी पद्धत सांगत आहोत. हा टोनर तयार करुन तुम्ही रोजच्या स्किनकेअर रुटीनमध्ये याचा समावेश करु शकता. याच्या नियमित वापराने ओपन पोर्स कमी होतील आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक यायला सुरुवात होईल.