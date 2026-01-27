Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

संध्याकाळच्या जेवणासाठी चटपटीत आंबट सारण भरून बनवा भरलेला बांगडा, मासे पाहतच तोंडाला सुटेल पाणी

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी संध्याकाळच्या जेवणात सोप्या पद्धतीमध्ये भरलेला बांगडा तुम्ही बनवू शकता. हा पदार्थ हिरव्या वाटपाचा वापर करून बनवला जातो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 27, 2026 | 02:25 PM
संध्याकाळच्या जेवणात प्रत्येकाला काहींना काही तिखट आणि घरी बनवलेला चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. भारतातासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये असंख्य मासेप्रेमी आहेत. मासे खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. चवीने खाल्लेले जाणारे मासे शरीरासाठी सुद्धा खूप पौष्टिक असतात. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा माशांचे सेवन करावे. कोकणातील प्रत्येक घरात माशांपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ कायमच बनवले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चटपटीत आंबट सारण भरून बनवलेला भरलेला बांगडा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. थंडीसह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात वेगवेगळे मासे उपलब्ध असतात. त्यात आवडीने खाल्ला जाणारा मासा म्हणजे बांगडा. बांगड्याचा रस्सा, बांगडा फ्राय इत्यादी पदार्थ कायमच बनवले जातात. नेहमीपेक्षा काहीतरी वेगळा पदार्थ खायचा असल्यास तुम्ही भरलेला बांगडा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया भरलेला बांगडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • स्वच्छ केलेला बांगडा
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • कांदा
  • कोकम रस
  • लाल तिखट
  • रवा
  • तांदळाचे पीठ
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मीठ
  • चिंच
  • कोथिंबीर
कृती:

  • भरलेला बांगडा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बांगडा स्वच्छ साफ करून घ्या. त्यानंतर मीठ, कोकम, लाल तिखट आणि हळद लावून काहीवेळा बांगडा बाजूला ठेवा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस, चिंच, आलं लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला लसूण घालून भाजा. त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालून लालसर भाजा.
  • भाजलेल्या कांद्यात तयार केलेले वाटप घालून व्यवस्थित शिजवून घ्या. तयार केलेल्या वाटपमध्ये थोडस मीठ टाका.
  • तयार केलेला मसाला बांगड्यामध्ये भरून घ्या. त्यानंतर ताटात रवा, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट आणि थोडस मीठ घालून मिक्स करा.
  • तांदळाच्या मिश्रणात भरलेला बांगडा घोळवून घ्या. त्यानंतर कढईमधील गरम तेलावर बांगडा व्यवस्थित दोन्ही बाजूने भाजून घ्या.
  • तयार आहे भरलेला बांगडा फ्राय. हा पदार्थ गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत सुंदर लागेल.

