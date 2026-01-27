Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Makhana Tikki Recipe : मखाना एक पौष्टिक सुपरफूड असून यात कमी कॅलरी, हाय फायबर आणि प्रथिनांचा उत्कृष्ट स्रोत आढळून येतो. वजन कमी करायचे असल्यास याचे सेवन फार फायद्याचे ठरते, कारण ते पोट अधिक काळ भरलेले ठेवते.

Updated On: Jan 27, 2026 | 10:04 AM
वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली 'मखाना टिक्की'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • मखाना एक हेल्दी स्नॅक्सचा प्रकार आहे. यामुळे पोट अधिक काळ भरून राहते.
  • याला अनेकदा तुपात हलके भाजून खाल्ले जाते पण तुम्हाला माहिती आहे का? यापासून तुम्ही चवदार टिक्की देखील बनवू शकता.
  • ही मखाना टिक्की वेट लॉसमध्ये तुमची मदत करेल.
मखाना आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त मानला जातो. कमी कॅलरी असलेला मखाना कॅल्शियमचा उत्तम स्रोत आहे. मखाना खाल्ल्याने पोट लवकर भरते आणि बराच वेळ भूक लागत नाही. त्यामध्ये साखर आणि फॅट जवळजवळ नसल्यामुळे वजन कमी करणाऱ्यांसाठी आणि डाएट फॉलो करणाऱ्यांसाठी तो फायदेशीर ठरतो. नाश्त्यासाठी किंवा हलक्या जेवणासाठी मखाना टिक्की हा एक उत्तम आणि चविष्ट पर्याय आहे. यामध्ये आपल्या आवडीच्या भाज्या घालता येतात आणि मूग डाळ आणि बेसनामुळे टिक्कीला चांगली बाइंडिंग आणि अप्रतिम चव मिळते. चला तर मग जाणून घेऊया मखाना टिक्कीची सोपी रेसिपी.

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

साहित्य

  • मखाना (पूड केलेला) – १ कप
  • हिरवी मूग डाळ – १/२ कप
  • बेसन – २ मोठे चमचे
  • गाजर (किसलेले) – १/२ कप
  • दुधी भोपळा (किसलेला) – १/२ कप
  • हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली) – १
  • आले (किसलेले) – १ छोटा चमचा
  • भाजलेले जिरे पूड – १ छोटा चमचा
  • काळी मिरी पूड – १/२ छोटा चमचा
  • गरम मसाला – १/२ छोटा चमचा
  • मीठ – चवीनुसार
  • लिंबाचा रस – थोडा
  • तेल – भाजण्यासाठी
साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • मखाना टिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम हिरवी मूग डाळ २ ते ३ तास पाण्यात भिजत ठेवा.
  • त्यानंतर डाळेतील पाणी काढून ती मिक्सरमध्ये किंचित जाडसर, दाणेदार पेस्ट होईपर्यंत वाटून घ्या.
  • एका मोठ्या भांड्यात मूग डाळीची पेस्ट घ्या. त्यात मखाना पूड, बेसन, किसलेली गाजर, किसलेला दुधी भोपळा,
  • हिरवी मिरची, आले, जिरे पूड, काळी मिरी पूड, गरम मसाला, मीठ आणि लिंबाचा रस घाला.
  • सर्व साहित्य नीट मिसळून मऊ, पीठासारखी कन्सिस्टन्सी तयार करा.
  • तयार मिश्रणाचे समान भाग करून गोल किंवा चपट्या टिक्क्या बनवा.
  • नॉन-स्टिक तव्यावर थोडे तेल गरम करा आणि टिक्क्या मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • गरमागरम मखाना टिक्की हिरव्या चटणी किंवा सॉससोबत सर्व्ह करा. ही हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी नक्कीच सगळ्यांना आवडेल.

