Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • How To Make Ripe Banana At Home Simple Breakfast Recipe Ripe Banana Recipe

पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

आज आम्ही तुम्हाला पिकलेल्या केळीपासून आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या आप्पे बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: Jan 27, 2026 | 10:16 AM
पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:

शरीराला पोषण देण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या ताज्या फळांचे सेवन केले जाते. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे केळी. गोड मऊसर केळी लहान मुलांना खूप जास्त आवडतात. नियमित २ किंवा ३ केळी खाल्ल्यास पचनक्रिया सुधारण्यासोबतच वजन वाढण्यास सुद्धा मदत होईल. केळी खाल्ल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. लवकर भूक लागत नाही. पण बऱ्याचदा केळी विकत आणल्यानंतर ती खूप जास्त पिकतात आणि मऊ होतात. जास्त पिकलेली केळी लहान मुलांना खायला आवडत नाही. अशावेळी प्रश्न पडतो की केळी फेकून द्यावी किंवा खावी? पण केळी फेकून देण्याऐवजी त्यापासून तुम्ही अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला पिकलेल्या केळींपासून चवदार गोडसर आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. यापूर्वी तुम्ही रवा किंवा इडलीच्या पिठापासून बनवलेले आप्पे खाल्ले असतील, पण केळीपासून बनवलेले आप्पे चवीला अतिशय सुंदर लागतात. केळीचे आप्पे बनवताना मैदा किंवा साखरेचा वापर करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. त्यामुळे मधुमेह किंवा आरोग्यासंबंधित इतर वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त असलेले लोक सुद्धा केळीचे आप्पे सहज खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया केळीचे आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

साहित्य:

  • पिकलेली केळी
  • दूध
  • वेलची पावडर
  • तेल
  • मैदा
  • गूळ पावडर
  • बेकिंग पावडर
  • बेकिंग सोडा
  • अक्रोड
  • वितळलेलं लोणी
साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • पिकलेल्या केळीचे आप्पे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, केळीची साल काढून मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्या किंवा मिक्सरच्या भांड्यात केळीचे तुकडे आणि दूध घालून पेस्ट तयार करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये तयार केलेले मिश्रण, तेल, बटर, पिठी साखर घालून सर्व साहित्य एकजीव होईपर्यंत मिक्स करा. त्यानंतर त्यात मैदा आणि पिठीसाखर घालून व्हिस्कीच्या सहाय्याने मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात अक्रोडाचे बारीक केलेले तुकडे टाका.
    आप्पे बनवण्याचे मिश्रण काहीवेळ तसेच बाजूला ठेवा. आप्पे पात्र गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम झालेल्या भांड्यात तूप किंवा तेल टाकून व्यवस्थित कडकडीत गरम करून घ्या. त्यानंतर त्यात तयार केलेले मिश्रण टाकून आप्पे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजून कुरकुरीत करा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले केळीचे मऊ लुसलुशीत खमंग आप्पे.

Web Title: How to make ripe banana at home simple breakfast recipe ripe banana recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 10:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली ‘मखाना टिक्की’
1

वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली ‘मखाना टिक्की’

साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी
2

साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी
3

वीकेंडला १५ मिनिटांमध्ये बनवा हॉटेल स्टाइल ‘तंदूर पनीर टिक्का’, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे
4

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

Jan 27, 2026 | 10:16 AM
Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

Jan 27, 2026 | 10:09 AM
Girish Mahajan News: अनवधानाने नाव राहिले, एवढा वाद कशासाठी?’; गिरीश महाजनांच्या स्पष्टीकरणाने नव्या वादाची ठिणगी

Girish Mahajan News: अनवधानाने नाव राहिले, एवढा वाद कशासाठी?’; गिरीश महाजनांच्या स्पष्टीकरणाने नव्या वादाची ठिणगी

Jan 27, 2026 | 10:09 AM
World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

Jan 27, 2026 | 10:06 AM
‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

Jan 27, 2026 | 10:04 AM
कमकुवत झालेल्या केसांना पोषण देण्यासाठी खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, वयाच्या ५० व्या वर्षी होतील केस घनदाट

कमकुवत झालेल्या केसांना पोषण देण्यासाठी खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, वयाच्या ५० व्या वर्षी होतील केस घनदाट

Jan 27, 2026 | 09:51 AM
‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

Jan 27, 2026 | 09:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM