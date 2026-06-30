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वजन नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच रक्ताची पातळी कायमच राहील संतुलित! नाश्त्यासाठी झटपट बनवा पौष्टिक बीटरूट ज्वारी थालीपीठ

Updated On: Jun 30, 2026 | 08:20 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी तुम्ही झटपट बीटरूट ज्वारी थालीपीठ बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.

नाश्त्यासाठी झटपट बनवा पौष्टिक बीटरूट ज्वारी थालीपीठ

नाश्त्यासाठी झटपट बनवा पौष्टिक बीटरूट ज्वारी थालीपीठ

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही हेल्दी आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. तर अनेक लोक वजन वाढेल या भीतीने सकाळचा नाश्ता करत नाहीत. पण असे न करता नेहमीच सकाळचा पौष्टिक आणि पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. नाश्ता केल्यामुळे शरिराला खूप फायदे होतात. अनेकांना सकाळच्या नाश्त्यात कायमच विकतचे पदार्थ आणून खाण्याची सवय असते. कायमच तेलकट पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीरात कोलेस्ट्रॉल वाढून आरोग्य बिघडते. त्यामुळे कायमच चविष्ट पदार्थांचे पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पौष्टिकबीटरूट ज्वारी थालीपीठ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना बीट खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही मुलांना बीटपासून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. यामुळे शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतील आणि रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • ज्वारीचं पीठ
  • तांदळाचे पीठ
  • बीट
  • गाजर
  • कांदा
  • मेथी
  • जिरं
  • हिरवी मिरची
  • पाणी
  • आलं लसूण पेस्ट
  • पांढरे तीळ
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कृती:

  • बीटरूट ज्वारी थालीपीठ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बीटरूट कुकरमध्ये ठेवून उकडवून घ्या. त्यानंतर साल काढून बीट बारीक किसा.
  • मोठ्या भांड्यात किसून घेतलेले बीट, गाजर, कांदा, मेथीची पाने, ज्वारीचे पीठ, तांदळाचे पीठ, जिरे, पांढरे तीळ, चवीनुसार मीठ, आले-मिरचीची पेस्ट आणि एक चमचा तेल घालून सर्व साहित्य हाताने व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी घालून घट्टसर पीठ मळून घ्या. पीठ मळून झाल्यानंतर काहीवेळ बाजूला ठेवा.
  • रुमाल किंवा केळीच्या पानाला तेल लावून त्यावर थालीपीठ थापून घ्या आणि तव्यावर भाजण्यासाठी टाका.
  • थालीपीठ अर्धवट भाजल्यानंतर बाजूने तेल किंवा तूप सोडून खमंग कुरकुरीत भाजून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले खमंग कुरकुरीत बीटरूट ज्वारी थालीपीठ. हा पदार्थ दह्यासोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Web Title: How to make beetroot jowar thalipeeth at home simple breakfast recipe weight loss recipe

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Published On: Jun 30, 2026 | 08:20 AM

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